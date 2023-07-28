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Рабочие в центре Москвы переусердствовали с ремонтом и обрушили потолок в ресторане

Рабочие в центре Москвы переусердствовали с ремонтом и обрушили потолок в ресторане

Автор:
28 июля 2023 19:39
Сообщество : ЖКХ
Метки: Видео   Москва   обрушение   потолок   рабочие   ремонт   ресторан   
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Пострадавших, к счастью, нет.

На Цветном бульваре в Москве рабочие обрушили потолок ресторана "Пироги, вино и гусь". Они делали ремонт этажом выше, но переусердствовали с отбойными молотками, вследствие чего проломили полутораметровую дыру в полу, едва не покалечив сотрудницу ресторана. Женщина в последнюю секунду успела увернуться от падающих сверху обломков.

Потолок обрушился в подсобном помещении ресторана, поэтому владельцы заведения решили не закрываться и продолжать работать. Комментариев от МЧС пока не было. Сообщается, что рабочие наспех заделали дыру цементом.

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Метки: Видео   Москва   обрушение   потолок   рабочие   ремонт   ресторан   
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10  комментариев
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9k
Гомерчик Час назад
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349
Sent 15 секунд назад
незаармированая заливка
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11k
ron 4 минуты назад
После того, как забивали сваи и попали в тоннель метро, всё остальное кажется детским лепетом )))
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16k
Alex Полчаса назад
Рабочие в центре Москвы переусердствовали с ремонтом и обрушили потолок в ресторанеПосмотреть
Рабочие в центре Москвы переусердствовали с ремонтом и обрушили потолок в ресторане
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36k
russger Полчаса назад
"потолок ресторана "Пироги, вино и гусь"

Что за дебильное название?
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Burzum
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