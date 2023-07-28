Рабочие в центре Москвы переусердствовали с ремонтом и обрушили потолок в ресторане

Пострадавших, к счастью, нет.
На Цветном бульваре в Москве рабочие обрушили потолок ресторана "Пироги, вино и гусь". Они делали ремонт этажом выше, но переусердствовали с отбойными молотками, вследствие чего проломили полутораметровую дыру в полу, едва не покалечив сотрудницу ресторана. Женщина в последнюю секунду успела увернуться от падающих сверху обломков.
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Потолок обрушился в подсобном помещении ресторана, поэтому владельцы заведения решили не закрываться и продолжать работать. Комментариев от МЧС пока не было. Сообщается, что рабочие наспех заделали дыру цементом.
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Что за дебильное название?