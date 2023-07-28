FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 10626 постов • 1445 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира
У берегов Великобритании построили гигантские скворечники

У берегов Великобритании построили гигантские скворечники

Автор:
28 июля 2023 09:49
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: в мире   в мире новости   забота   птицы   скворечник   фото   
1213
5

Это первые в мире сооружения подобных размеров. Местная компания раскрыла цель создания таких огромных гнезд.

Судостроительная компания Red7Marine из Великобритании и датская транснациональная корпорация Оrsted объявили о завершении строительства RISSA — трех крупнейших скворечников в мире. Гиганты расположены у побережья графства Суффолк на Востоке острова.

Скворечники установлены прямо на воде, на расстоянии от 1 до 2 км от берега. Их высота составляет 60 метров. Из них 30 метров это верхушка, а остальные 30 метров — свая, забитая в дно.

×
×

Железные гнезда собирали в порту, а затем доставляли на баржах. Источник: пресс-служба Red7Marine

Каждое гнездо RISSA имеет восьмиугольную площадку, которая имитирует естественную среду обитания птиц. Семь из восьми стен представляют собой муляж полостей в скале с подступом для птиц. На восьмой стене расположена дверь для аварийного доступа обслуживающего персонала.


Три скворечника предназначены для перелетных и морских птиц, в частности чаек и моевок. Одно мегагнездо способно вмещать минимум 500 птиц. В помещении также есть умная система из камер и  датчиков, которая отслеживает наполненность помещения. Так зоологи смогут понять, хватает ли места птицам во время их перелета.



Ожидается, что скворечники привлекут внимание птиц и спасут от гибели. Дело в том, что у побережья Великобритании собираются установить множество ветряных турбин и ветряную электростанцию Hornsea 3 мощностью 2852 МВт.


Люди опасаются, что своей постройкой они уничтожат популяцию чаек, так как птицы будут сталкиваться с ветряками. Скворечники могут изменить маршрут птиц и оберечь их. В Red7Marine это решение назвали «мерой по экологической компенсации».


Скворечники RISSA не будут мешать судам — по требованию береговой охраны, основание гнезда было окрашено в желтый цвет, а по бокам и сверху были установлены навигационные огни.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: в мире   в мире новости   забота   птицы   скворечник   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
4k
Григорий 2 часа назад
птиц откуда туда будут заселять мелкодристанцы?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
7k
Pravednik84 52 минуты назад
Во время строительства ГЭС, всегда предусматривались рыбные подъёмы для миграций, но увы, мало каким рыбам удаётся преодолеть тот путь.
Я не против ГЭС, простая констатация факта.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Prostoilogin

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

494090



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Песня, гремевшая на всех дискотеках, была написана от отчаяния
Песня, гремевшая на всех дискотеках, была написана от отчаяния
58-летняя Моника Беллуччи снялась для журнала Vanity Fair
58-летняя Моника Беллуччи снялась для журнала Vanity Fair
Набирающие популярность в сообществах
Намешалось
Намешалось
Спасение под носом у врага. Операция «Цербер»
Спасение под носом у врага. Операция «Цербер»
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Логично

Лучшие демотиваторы
Коза при бабках

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#люди#Прикол#интересное#забавно#подборка#Москва#фильм#знаменитости
#животные#автомир#интересно#США#история#аварии#полиция#истории#находка#искусство
#машина#в мире#Юмор#Автовсячина#ДТП#авто аварии#кино#Россия#ДПС#Китай
Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста Девушка пытается открыть бутылку штопором Девушка пытается открыть бутылку штопором Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша

На что жалуетесь?

Вернуться