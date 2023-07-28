У берегов Великобритании построили гигантские скворечники

Судостроительная компания Red7Marine из Великобритании и датская транснациональная корпорация Оrsted объявили о завершении строительства RISSA — трех крупнейших скворечников в мире. Гиганты расположены у побережья графства Суффолк на Востоке острова.

Скворечники установлены прямо на воде, на расстоянии от 1 до 2 км от берега. Их высота составляет 60 метров. Из них 30 метров это верхушка, а остальные 30 метров — свая, забитая в дно.