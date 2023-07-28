У берегов Великобритании построили гигантские скворечники

Это первые в мире сооружения подобных размеров. Местная компания раскрыла цель создания таких огромных гнезд.
Судостроительная компания Red7Marine из Великобритании и датская транснациональная корпорация Оrsted объявили о завершении строительства RISSA — трех крупнейших скворечников в мире. Гиганты расположены у побережья графства Суффолк на Востоке острова.
Скворечники установлены прямо на воде, на расстоянии от 1 до 2 км от берега. Их высота составляет 60 метров. Из них 30 метров это верхушка, а остальные 30 метров — свая, забитая в дно.
Железные гнезда собирали в порту, а затем доставляли на баржах. Источник: пресс-служба Red7Marine
Каждое гнездо RISSA имеет восьмиугольную площадку, которая имитирует естественную среду обитания птиц. Семь из восьми стен представляют собой муляж полостей в скале с подступом для птиц. На восьмой стене расположена дверь для аварийного доступа обслуживающего персонала.
Три скворечника предназначены для перелетных и морских птиц, в частности чаек и моевок. Одно мегагнездо способно вмещать минимум 500 птиц. В помещении также есть умная система из камер и датчиков, которая отслеживает наполненность помещения. Так зоологи смогут понять, хватает ли места птицам во время их перелета.
Ожидается, что скворечники привлекут внимание птиц и спасут от гибели. Дело в том, что у побережья Великобритании собираются установить множество ветряных турбин и ветряную электростанцию Hornsea 3 мощностью 2852 МВт.
Люди опасаются, что своей постройкой они уничтожат популяцию чаек, так как птицы будут сталкиваться с ветряками. Скворечники могут изменить маршрут птиц и оберечь их. В Red7Marine это решение назвали «мерой по экологической компенсации».
Скворечники RISSA не будут мешать судам — по требованию береговой охраны, основание гнезда было окрашено в желтый цвет, а по бокам и сверху были установлены навигационные огни.
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Я не против ГЭС, простая констатация факта.