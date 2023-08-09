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Учёные подсчитали необходимое количество шагов день, которое снизит риск смерти

Учёные подсчитали необходимое количество шагов день, которое снизит риск смерти

Автор:
09 августа 2023 20:31
Сообщество : Наука
Метки: исследование   пешие прогулки   польза   риск смерти   сердечно-сосудистые заболевания   шаги   
1704
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Как оказалось, чтобы держать организм в тонусе, нужно не так уж и много.

Учёные из Медицинского университета Лодзи проанализировали данные 17 исследований с участием 226 889 человек со средним возрастом 64 года и опровергли "пресловутое правило 10 тысяч шагов", которые, как предполагалось ранее, способны укрепить здоровье и продлить жизнь. Суммировав все исследования, учёные пришли к выводу, что пешим прогулкам можно уделять гораздо меньше времени — достаточно ежедневно делать хотя бы 3967 шагов, чтобы снизить риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний и других причин. Своё исследование они опубликовали в журнале European Journal of Preventive Cardiology (Eurjpc).

Исследователи в своём труде утверждают, что им удалось найти взаимосвязь между количеством шагов и риском смерти. К примеру, увеличение среднего количества шагов на 500 снижает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний на 7%, а если добавить ещё 1000 шагов в день, то на 15% уменьшается риск умереть от заболеваний. Таким образом они и пришли к выводу, что 2337 шагов в день хватает, чтобы держать в тонусе сердечно-сосудистую систему, а 3967 шагов спасёт вообще от всех недугов, вызванных недостатком движения.


В работе отмечается, что позитивные эффекты от ходьбы наиболее заметны у людей моложе 60 лет. У этой группы исследуемых риск смерти снижался на 49% при ежедневном количестве шагов от 7 до 13 тысяч. Что касается группы старше 60 лет, то для них 6-10 тысяч шагов в день уменьшал риск смерти на 42%.

Ежедневные пешие прогулки на 3967 шагов — это минимум, отмечают исследователи. Каждое последующее увеличение шагов на тысячу повышает пользу для организма на 15%. При этом польза продолжает расти, если вы уже стёрли ноги до колена прошли более 20 000 шагов.


Согласно Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), недостаток движения серьёзно увеличивает риск смерти, в особенности от сердечно-сосудистых заболеваний. По данным ВОЗ, из-за малоподвижного образа жизни умирают порядка 3,2 млн человек в год.

Источник:

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Метки: исследование   пешие прогулки   польза   риск смерти   сердечно-сосудистые заболевания   шаги   
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19  комментариев
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20k
Вишенка Крокодилова Час назад
Риск смерти - 100%. Все мы когда-нибудь умрем. Вот если бы посчитали, сколько среди 80-летних тех, кто проходит 4000 шагов в день, было бы наглядно.
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13k
кира 8 минут назад
Не знаю, что и на сколько продлевает жизнь, но в том, что мышцам необходима нагрузка, убедилась сама. У меня была травма колена, пришлось 3 недели носить бандаж с фиксатором коленного сустава, который брал на себя мышечную нагрузку. Когда сняла бадаж, почувствовала, насколько мышцы этой ноги стали слабее. Буквально за 3 недели "простоя". А сердце - это тоже мышца, ее тоже нужно тренировать. Ходьба, возможно, оптимальный способ особенно для пожилых людей.
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11k
Летучий Мыш 11 минут назад
Гм, а может, особенно старшего возраста касается, они ходят больше, потому, что могут и позволяет здоровье? Ну то есть более здоровые более активны, а не наоборот?
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4k
Руслан 11 минут назад
У меня обычно ~600 шагов от дома до остановки и ~700 шагов от остановки до работы.
Итого в день из дому на работу и с работы домой получается примерно 2600 шагов. Заход по пути домой в магазин добавляет ещё примерно 1200 шагов...
Это не считая того, что я работаю строителем и практически весь день на ногах.
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849
Александр Maтвийка 12 минут назад
Движение - жизнь !
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4k
Нечаинка 15 минут назад
Подобная статистика просто офигительна.
Взять случайную группу людей с парой похожих признаков, но абсолютно разных по генетике, и на основе наблюдений за ними сделать выводы по общей массе людей с еще более разнообразным набором генетики, привычек и тд.
Верю, да.
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61k
doker 23 минуты назад
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16k
Альф 57 Полчаса назад
У меня собачка, 4 раза в день в любую погоду 2км минимум за раз - получается я бессмертен
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2k
Альтер Иго Полчаса назад
Очередное откровение британских ученых. Умрём ВСЕ, кто ходит и кто не ходит, инфа 100%. ))
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3k
Борисович Полчаса назад
Если бы ходьба продлевала жизнь, то сельские почтальёны жили бы вечно!))
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522
Olldd Полчаса назад
Кеннет Купер, автор «Бегом от инфаркта» умер от инфаркта на пробежке.
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77k
Татьяна Юсова 44 минуты назад
У пожилых людей длина шага короче, чем у молодых и составляет около 60 см. Получается, что 3967 шагов - это примерно 2,4 км.
Вполне по силам в моём возрасте. Надо начинать ходить!
С понедельника.
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3k
lekha-fil 44 минуты назад
Бред, особенно проценты.
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112k
parallax 52 минуты назад
Шаги, это полдела. Надо ещё правильно питаться, не курить и не злоупотреблять всякой отравой.
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5k
Трям 57 минут назад
.охуенно !!!
40 минут занятия спортом увеличивает жизнь на 30 минут!
Теперь я понял, что такое отрицательное наступление...
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