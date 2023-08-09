Учёные подсчитали необходимое количество шагов день, которое снизит риск смерти

Как оказалось, чтобы держать организм в тонусе, нужно не так уж и много.
Учёные из Медицинского университета Лодзи проанализировали данные 17 исследований с участием 226 889 человек со средним возрастом 64 года и опровергли "пресловутое правило 10 тысяч шагов", которые, как предполагалось ранее, способны укрепить здоровье и продлить жизнь. Суммировав все исследования, учёные пришли к выводу, что пешим прогулкам можно уделять гораздо меньше времени — достаточно ежедневно делать хотя бы 3967 шагов, чтобы снизить риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний и других причин. Своё исследование они опубликовали в журнале European Journal of Preventive Cardiology (Eurjpc).
Исследователи в своём труде утверждают, что им удалось найти взаимосвязь между количеством шагов и риском смерти. К примеру, увеличение среднего количества шагов на 500 снижает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний на 7%, а если добавить ещё 1000 шагов в день, то на 15% уменьшается риск умереть от заболеваний. Таким образом они и пришли к выводу, что 2337 шагов в день хватает, чтобы держать в тонусе сердечно-сосудистую систему, а 3967 шагов спасёт вообще от всех недугов, вызванных недостатком движения.
В работе отмечается, что позитивные эффекты от ходьбы наиболее заметны у людей моложе 60 лет. У этой группы исследуемых риск смерти снижался на 49% при ежедневном количестве шагов от 7 до 13 тысяч. Что касается группы старше 60 лет, то для них 6-10 тысяч шагов в день уменьшал риск смерти на 42%.
Ежедневные пешие прогулки на 3967 шагов — это минимум, отмечают исследователи. Каждое последующее увеличение шагов на тысячу повышает пользу для организма на 15%. При этом польза продолжает расти, если
вы уже стёрли ноги до колена прошли более 20 000 шагов.
Согласно Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), недостаток движения серьёзно увеличивает риск смерти, в особенности от сердечно-сосудистых заболеваний. По данным ВОЗ, из-за малоподвижного образа жизни умирают порядка 3,2 млн человек в год.
Источник:
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Итого в день из дому на работу и с работы домой получается примерно 2600 шагов. Заход по пути домой в магазин добавляет ещё примерно 1200 шагов...
Это не считая того, что я работаю строителем и практически весь день на ногах.
Взять случайную группу людей с парой похожих признаков, но абсолютно разных по генетике, и на основе наблюдений за ними сделать выводы по общей массе людей с еще более разнообразным набором генетики, привычек и тд.
Верю, да.
Вполне по силам в моём возрасте. Надо начинать ходить!
С понедельника.
40 минут занятия спортом увеличивает жизнь на 30 минут!
Теперь я понял, что такое отрицательное наступление...