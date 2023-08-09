Учёные подсчитали необходимое количество шагов день, которое снизит риск смерти

Исследователи в своём труде утверждают, что им удалось найти взаимосвязь между количеством шагов и риском смерти. К примеру, увеличение среднего количества шагов на 500 снижает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний на 7%, а если добавить ещё 1000 шагов в день, то на 15% уменьшается риск умереть от заболеваний. Таким образом они и пришли к выводу, что 2337 шагов в день хватает, чтобы держать в тонусе сердечно-сосудистую систему, а 3967 шагов спасёт вообще от всех недугов, вызванных недостатком движения.





В работе отмечается, что позитивные эффекты от ходьбы наиболее заметны у людей моложе 60 лет. У этой группы исследуемых риск смерти снижался на 49% при ежедневном количестве шагов от 7 до 13 тысяч. Что касается группы старше 60 лет, то для них 6-10 тысяч шагов в день уменьшал риск смерти на 42%.