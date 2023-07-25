Мама семьи с детьми показала, что будет, если она перестанет убираться в доме

До сих пор ходит много размышлений о том, что женщины в целом не особо заморачиваются, когда следят за домом и детьми. Хотя в соцсетях активно публикуют ролики о том, сколько нужно платить жёнам, если воспринимать их в качестве уборщиц, нянь и поваров.