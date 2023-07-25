Мама семьи с детьми показала, что будет, если она перестанет убираться в доме

До сих пор ходит много размышлений о том, что женщины в целом не особо заморачиваются, когда следят за домом и детьми. Хотя в соцсетях активно публикуют ролики о том, сколько нужно платить жёнам, если воспринимать их в качестве уборщиц, нянь и поваров.
Лили Поткин решила не убираться несколько дней, чтобы показать, во что превратится дом. Эксперимент она начала с отказа мыть посуду, она устала постоянно готовить и убираться, при том, что ей в этом домочадцы не помогают.
Через 2 дня в кухне набралось прилично посуды. Никто за собой не убрал.
Так как чистой посуды не оказалось, муж начал накладывать кофе и сахар детской ложкой. Нашёл выход!
А ещё Лили перестала стирать. По дому начали образовываться кучи грязной одежды.
В итоге эксперимент показал семье, что можно всё-таки помогать по хозяйству.
Теперь муж складывает посуду в посудомойку, стирает вещи и ходит за продуктами.
Всего-то неделя, а Лили наконец счастлива, что не одна следит за домом.
А как вы распределяете обязанности в семье?
Источник:
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В таком случае, такие оплачиваемые жёны должны нести половину остальных расходов, выплачивая их из своей зарплаты. За квартиру, воду, газ, телефон, интернет. За свои деньги покупать себе одежду. Хотите "по справедливости"? А давайте.
Помогать друг другу в семье конечно же нужно. Однако бесят вот такие вот сентенции про оплату домашнего труда.
Очередная "фемина" пытается "научить жить"
я правда живу один, но!!!! Шампунь и другие гигиенические средства за неделю не кончатся, стираю раз в 2 недели, мне хватает как личных вещей так и всяких там полотенец и т.д. больше чем на 2 недели, реально могу стирку устраивать раз в месяц, посуды тоже хватит складывать в раковину как минимум на пару недель....
Знаем таких "хозяек".
А если она и работает , и за домом следит, то тут без помощи никак! Так получается, что у нее две работы.
Приехал, она уже дома была. Тарелка как лежала так и лежит. На 4ый день лежащей всё там же тарелки ужалось выяснить, что: ну это ж моя квартира и тарелку разбил я, потому и убирать должен я. Я попросил половину коммуналки оплатить за 2 года ну дальше думаю понятно чем кончилось)