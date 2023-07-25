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Мама семьи с детьми показала, что будет, если она перестанет убираться в доме

Мама семьи с детьми показала, что будет, если она перестанет убираться в доме

Автор:
25 июля 2023 13:24
Сообщество : Истории
Метки: брак   мама с детьми   отношения   помощь по дому   уборка в доме   эксперимент   
2025
7

До сих пор ходит много размышлений о том, что женщины в целом не особо заморачиваются, когда следят за домом и детьми. Хотя в соцсетях активно публикуют ролики о том, сколько нужно платить жёнам, если воспринимать их в качестве уборщиц, нянь и поваров.

Лили Поткин решила не убираться несколько дней, чтобы показать, во что превратится дом. Эксперимент она начала с отказа мыть посуду, она устала постоянно готовить и убираться, при том, что ей в этом домочадцы не помогают.


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Через 2 дня в кухне набралось прилично посуды. Никто за собой не убрал.


Так как чистой посуды не оказалось, муж начал накладывать кофе и сахар детской ложкой. Нашёл выход!


А ещё Лили перестала стирать. По дому начали образовываться кучи грязной одежды.


В итоге эксперимент показал семье, что можно всё-таки помогать по хозяйству.

Теперь муж складывает посуду в посудомойку, стирает вещи и ходит за продуктами.

Всего-то неделя, а Лили наконец счастлива, что не одна следит за домом.

А как вы распределяете обязанности в семье?


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Метки: брак   мама с детьми   отношения   помощь по дому   уборка в доме   эксперимент   
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21  комментарий
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16k
ss Час назад
"Хотя в соцсетях активно публикуют ролики о том, сколько нужно платить жёнам, если воспринимать их в качестве уборщиц, нянь и поваров"
-
В таком случае, такие оплачиваемые жёны должны нести половину остальных расходов, выплачивая их из своей зарплаты. За квартиру, воду, газ, телефон, интернет. За свои деньги покупать себе одежду. Хотите "по справедливости"? А давайте.

Помогать друг другу в семье конечно же нужно. Однако бесят вот такие вот сентенции про оплату домашнего труда.
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15k
Александр 5 минут назад
Бредятина!
Очередная "фемина" пытается "научить жить"
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5k
Мухамедов Александр Ашурович 9 минут назад
на фото всего 3 члена семьи, это же какими надо быть засранцами что бы квартира за неделю стала сараем???
я правда живу один, но!!!! Шампунь и другие гигиенические средства за неделю не кончатся, стираю раз в 2 недели, мне хватает как личных вещей так и всяких там полотенец и т.д. больше чем на 2 недели, реально могу стирку устраивать раз в месяц, посуды тоже хватит складывать в раковину как минимум на пару недель....
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2k
Saturn 13 минут назад
Да эта сука, скорей всего, ничего не делала по дому изначально.
Знаем таких "хозяек".
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20k
alexis 24 минуты назад
Надо было мужу прекратить приносить деньги и питаться в ресторане.
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626
Борис Колесниченко 24 минуты назад
Это я только с полу смел в кучу пока жена в роддоме второго рожала.
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1k
Baklanavr 41 минуту назад
За собой то хоть убирала? Или тоже в общую кучу складывала?
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1k
Kra 46 минут назад
не, ну если жена только за домом следит, а муж зарабатывает на всю семью, то это нормальное распределение обязанностей.
А если она и работает , и за домом следит, то тут без помощи никак! Так получается, что у нее две работы.
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11k
Copycat 47 минут назад
Меня с детства приучили "поел - помой за собой посуду"
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129
Алексей Давыдов 48 минут назад
Вопрос в другом! Ходит ли эта хитрожопая нигретоска на роботу? Если да, то вопросов нет. А если нет - то есть)
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1k
Николай 49 минут назад
Была у меня девушка 2 года... Готовить я люблю, тарелки в посудомойку. Полы обычно помыть для меня без проблем, давно привык, но чето задолбало что она вообще сама ничего не делает если я не попрошу. В итоге специально разбил тарелку посередине комнаты и уехал на работу.
Приехал, она уже дома была. Тарелка как лежала так и лежит. На 4ый день лежащей всё там же тарелки ужалось выяснить, что: ну это ж моя квартира и тарелку разбил я, потому и убирать должен я. Я попросил половину коммуналки оплатить за 2 года ну дальше думаю понятно чем кончилось)
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12k
Евгений 55 минут назад
Ну, не знаю. У нас с женой отпуска не совпали и она на неделю уехала на дачу, а я работал. Мне хватило одной чашки, тарелки, ложки и кастрюли. Поел и бросил в раковину. На следующий день, помыл, приготовил, поел и опять в раковину до следующего дня. Вообще не понял, нахрена у нас в доме столько лишней посуды.
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14k
Antique computer Час назад
Что дети должны участвовать в уборке и мытье - согласен. Но хотелось бы знать, работает ли муж этой дамы и кем именно.
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17k
Nikita Час назад
Блин, Кукурузина, Это у тебя "фишка" такая? Перечитывай, пожалуйста, когда копипастишь ....

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50
Васек повесил трубача Час назад
Если баба перестала заниматься домашним хозяйством, следует выгнать нафиг эту выбраковку и завести нормальную женщину.
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1k
Arti Час назад
Последней нету картинки где у её забрали детей, и муж голодный в тюрме остался
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Спелая кукурузинка

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