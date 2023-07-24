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В Сочи самокатчики пронеслись на зелёный сигнал светофора и сбили беременную женщину

В Сочи самокатчики пронеслись на зелёный сигнал светофора и сбили беременную женщину

Автор:
24 июля 2023 14:04
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Девушка   Сочи   пешеходы   правила   самокатчик   светофор   
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Девушка рухнула на асфальт и её увезли на «скорой».

Инцидент произошёл 18 июля, запись появилась недавно. Люди стояли на переходе и ждали сигнала светофора. Когда загорелся зелёный - начали движение. В этот момент в толпу влетел самокатчик вместе со своим приятелем. Они буквально снесли беременную девушку и её срочно увезли в больницу.

Позже сообщили, что жизни и здоровью девушки и ребёнку ничего не угрожает. Обошлось. А лихих самокатчиков проверяют местные силовики, какое решение примут - пока неизвестно.

К сожалению, вменяемых правил и серьёзных штрафов для самокатчиков пока нет. Например, ограничение скорости, запрет ездить по тротуарам, уголовная ответственность за причинение вреда здоровью пешеходов.

Как только эти правила появятся - ходить по улицам станет гораздо спокойней и безопасней.


Источник:

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Метки: Видео   Девушка   Сочи   пешеходы   правила   самокатчик   светофор   
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21  комментарий
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19k
Дмитрий К. 2 часа назад
Да не надо никаких правил, просто разрешите их [мат].
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7k
Николай Минуту назад
в другом посте пишут потеряли ребенка...а на дорогах этих оленей тоже не надо... на кой черт сидеть из-за дебилов...
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11k
Zемляк 5 минут назад
Когда мозгов у пользователей (любого средства передвижения) нет, никакие правила не спасут.
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8k
Vалѣнтиныч 17 минут назад
Хочу запатентовать... Очки с зеркалами заднего вида... идешь по тротуару с двухметровым трамвайным рельсом на плече...при приближении сзади самокатовода на расстояние 2-х метров , поворачиваешься на 90 градусов и рассматриваешь номер дома на противоположной стороне улицы... И, главное, ты абсолютно не виноват !
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874
adssaf afasffdsga 24 минуты назад
Ну вот и какие этим петухам нахер ограничения в 25 км/ч? Им 2 км/ч с головой и то как бы в старичка какого не приземлились. На ВСЮ эту херню на [мат] должны быть жёсткие ограничения. И не потому, что все, кто ими пользуется, петухи или они такие дохера опасные - а потому, что основная масса петухов пользуется именно ими.
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39k
Aleks Полчаса назад
Есть 118 статья УК РФ, Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, и это как минимум на что надо полагаться пока нет статьи про самокатчиков.
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8k
Владимир Полчаса назад
Разрешите их на машине сбивать уже, этих чертей. Или бить ногами ,если едут быстро.
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2k
Сергей Викторович Полчаса назад
"Как только эти правила появятся - ходить по улицам станет гораздо спокойней и безопасней". Ну-ну.... ПДД у нас давно есть, и что - можно спокойно передвигаться на автотранспорте, либо спокойно переходить пешеходники? Нарушителей очень много, и далеко не всех останавливают наличие правил. А средств, чтобы выявлять все нарушения и наказывать по ним - у ГИБДД просто недостаточно, какие бы хорошие отчеты они предоставляли руководству страны и обществу.
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17k
Михаил Гривин Час назад
Где там негр, который с "петушерингом" боролся? Для него есть спецзадание
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822
Бухтей Час назад
При чем тут "штрафы", ёмоё?
"нет уголовной ответственности" - какой клоун это написал?
Штрафы это для тех, кто нарушил правила, но без ДТП, без ущерба и пострадавших.
А тут пара козлов тяжело ранила человека.
Если их вычислят и поймают, то они сядут #
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10k
Том Сойер Час назад
"....вменяемых правил и серьёзных штрафов для самокатчиков пока нет..." - какие правила и штрафы???? За такое надо просто жёстко отписдить этих ублюдков так, чтобы они кровью ссали месяц, а увидев этот сраный самокат - бежали бы от него как чёрт от ладана....
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388
Александр Сергеев 2 часа назад
Самое опасное,что их приближения почти не слышно,и если машину на дороге ты ожидаешь,то этого ебл... на тротуаре,нет.
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5k
Горожанин 2 часа назад
Раньше тротуары были тротуарами. А теперь это вело- и электросамокатные дорожки. Пешеходам вообще деваться некуда. Причем сами же всячески и раздували дебильныю моду на велосипеды и самокаты. Сейчас каждый дебил, севший на велосипед или самокат, чувствуют только по этой причине значимость своей личности. А знаете, что будет самое смешное - власть обратит на этот маразм внимание только тогда, тогда народ реально возмутится. Неужели у власти своего разума, чтобы не доводить людей до возмущения, не хватает?
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5k
Трям 2 часа назад
Посадить обоих на бутылку!
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103
Константин Котов Трям Час назад
Боюсь с такими не проканает. Еще и добавки попросят
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9k
SuperTroll 2 часа назад
Раньше на дороге приходилось думать не только за себя, но и за окружающий поток. Ибо оленеводов полно: каршеринг, таксеры, чёкнутое грузло и т.д. А теперь еще и по тротуарам ходишь, только и уворачиваешься от этих ублюдков на самокатах, просто З@#БАЛИ!
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19k
Дмитрий К. 2 часа назад
Не надо никаких правил, просто разрешите их пи(ZD)ить.
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