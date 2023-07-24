В Сочи самокатчики пронеслись на зелёный сигнал светофора и сбили беременную женщину

Позже сообщили, что жизни и здоровью девушки и ребёнку ничего не угрожает. Обошлось. А лихих самокатчиков проверяют местные силовики, какое решение примут - пока неизвестно.

К сожалению, вменяемых правил и серьёзных штрафов для самокатчиков пока нет. Например, ограничение скорости, запрет ездить по тротуарам, уголовная ответственность за причинение вреда здоровью пешеходов.

Как только эти правила появятся - ходить по улицам станет гораздо спокойней и безопасней.