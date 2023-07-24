В Сочи самокатчики пронеслись на зелёный сигнал светофора и сбили беременную женщину

Девушка рухнула на асфальт и её увезли на «скорой».
Инцидент произошёл 18 июля, запись появилась недавно. Люди стояли на переходе и ждали сигнала светофора. Когда загорелся зелёный - начали движение. В этот момент в толпу влетел самокатчик вместе со своим приятелем. Они буквально снесли беременную девушку и её срочно увезли в больницу.
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Позже сообщили, что жизни и здоровью девушки и ребёнку ничего не угрожает. Обошлось. А лихих самокатчиков проверяют местные силовики, какое решение примут - пока неизвестно.
К сожалению, вменяемых правил и серьёзных штрафов для самокатчиков пока нет. Например, ограничение скорости, запрет ездить по тротуарам, уголовная ответственность за причинение вреда здоровью пешеходов.
Как только эти правила появятся - ходить по улицам станет гораздо спокойней и безопасней.
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"нет уголовной ответственности" - какой клоун это написал?
Штрафы это для тех, кто нарушил правила, но без ДТП, без ущерба и пострадавших.
А тут пара козлов тяжело ранила человека.
Если их вычислят и поймают, то они сядут #
Дальше сложней
УК РФ Статья 112. Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью
сюда не подходит. У них не было умысла.
Поэтому максимум
КоАП РФ Статья 12.24.
2. Нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего, -
влечет наложение административного штрафа в размере от десяти тысяч до двадцати пяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.
В итоге им грозит штраф и всё, потому что прав на управление у них всё равно нет.