Первые люди, чьи рабочие места должны быть заменены машинами

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Пока дизайнеры и программисты переживают, что их легко можно заменить искусственным интеллектом, в сети нашли работу, с которой действительно нужно убрать людей и поставить кого-то с менее жестоким сердцем.
По этим ребятам точно скучать никто не будет. Да и вероятность на благополучную доставку багажа роботами гораздо выше, чем с такими работничками.
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Как то летел в Штаты через это Мадрид. По прибытии в конечный пункт получил разбитый чемодан. Через две недели прилетев через тот же Мадрид обратно я не сразу узнал свой новый чемодан купленный в Штатах заместо того разбитого.
Ручка и колеса были сломаны а сам он бы помят так что ничего не напоминало о том что еще совсем недавно он новенький стоял в магазине...
(я не жалуюсь, слава богу что он вообще долетел )