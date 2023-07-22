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Первые люди, чьи рабочие места должны быть заменены машинами

Первые люди, чьи рабочие места должны быть заменены машинами

Автор:
22 июля 2023 10:39
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   багаж   машины   погрузка   работа   роботы   чемоданы   
987
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Пока дизайнеры и программисты переживают, что их легко можно заменить искусственным интеллектом, в сети нашли работу, с которой действительно нужно убрать людей и поставить кого-то с менее жестоким сердцем.


По этим ребятам точно скучать никто не будет. Да и вероятность на благополучную доставку багажа роботами гораздо выше, чем с такими работничками.


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Метки: Видео   багаж   машины   погрузка   работа   роботы   чемоданы   
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4  комментария
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3k
Сергей Час назад
Ну вот если тебе работа не нравится, так уходи, меняй. Зачем себя мучать и чемоданы? А если ты такой ёдолбоб, то работай и с чемоданами прилежно. Ибо это может быть твоей единственной работой.
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2k
DarkSkat Час назад
Пусть их так же с самолёта высажиаают
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33k
ACU900 Час назад
Ребята, если летите куда нибудь с пересадкой, старайтесь не делать это через аэропорт Мадрида
Как то летел в Штаты через это Мадрид. По прибытии в конечный пункт получил разбитый чемодан. Через две недели прилетев через тот же Мадрид обратно я не сразу узнал свой новый чемодан купленный в Штатах заместо того разбитого.
Ручка и колеса были сломаны а сам он бы помят так что ничего не напоминало о том что еще совсем недавно он новенький стоял в магазине...
(я не жалуюсь, слава богу что он вообще долетел )
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24k
Тигран Саркисян Час назад
Прям так и хочется взять этот чемодан и кАк уе.бать со всей дури .
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