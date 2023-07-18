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Бельё для спальной комнаты, которое нельзя утаивать от других

Бельё для спальной комнаты, которое нельзя утаивать от других

Автор:
18 июля 2023 17:32
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   одеяла   подборка   пододеяльник   подушка   
1362
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Подборка подушек, одеял, наволочек, сделанных своими руками, а также изделия массового производства. В посте не только убогие экземпляры народного творчества, но и совершенно потрясающие штуковины!
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Метки: Прикол   Юмор   одеяла   подборка   пододеяльник   подушка   
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