В США 8-летний ребёнок вооружился пистолетом и угнал автомобиль

Крайне необычное, даже по меркам Америки, вооружённое ограбление произошло в городе Монтгомери, штат Алабама. В полицию позвонил пострадавший и сообщил, что вооружённый грабитель угнал его автомобиль. И всё бы ничего, если бы грабителем не был 8-летний мальчик. Он остановил автомобиль с двумя людьми в салоне и, угрожая пистолетом, приказал покинуть автомобиль. Затем залез на водительское кресло и поехал.



Полицейские быстро вычислили угнанный автомобиль, приблизились к нему и потребовали остановиться. Однако малолетний угонщик проигнорировал требование копов и попытался от них оторваться. Стражи порядка при этом старались не накалять обстановку. Несмотря на дюжину экипажей в хвосте угонщика, никто не стрелял по машине и не пытался её заблокировать, чтобы не покалечить случайных прохожих и малолетнего преступника. В итоге тот сам угодил в аварию и попытался с места ДТП убежать, однако почти сразу был задержан.