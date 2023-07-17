В США 8-летний ребёнок вооружился пистолетом и угнал автомобиль

Такой маленький, а уже гангстер.
Крайне необычное, даже по меркам Америки, вооружённое ограбление произошло в городе Монтгомери, штат Алабама. В полицию позвонил пострадавший и сообщил, что вооружённый грабитель угнал его автомобиль. И всё бы ничего, если бы грабителем не был 8-летний мальчик. Он остановил автомобиль с двумя людьми в салоне и, угрожая пистолетом, приказал покинуть автомобиль. Затем залез на водительское кресло и поехал.
Полицейские быстро вычислили угнанный автомобиль, приблизились к нему и потребовали остановиться. Однако малолетний угонщик проигнорировал требование копов и попытался от них оторваться. Стражи порядка при этом старались не накалять обстановку. Несмотря на дюжину экипажей в хвосте угонщика, никто не стрелял по машине и не пытался её заблокировать, чтобы не покалечить случайных прохожих и малолетнего преступника. В итоге тот сам угодил в аварию и попытался с места ДТП убежать, однако почти сразу был задержан.
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В итоге дерзкого чернокожего парнишку передали в органы ювенальной юстиции и заключили под стражу в исправительном учреждении для несовершеннолетних. Ему предъявили обвинение в ограблении первой степени, попытке скрыться с места преступления и хранении огнестрельного оружия.
К сожалению, СМИ не рассказывают о самой главной детали инцидента. Кто родители мальчугана, имели ли судимости и откуда у него пистолет, увы, неизвестно. Вполне возможно, что всё зло от них.
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