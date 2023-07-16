Мясо «кремлёвская загадка»

В источнике название этой еды звучит – «мясо по-кремлёвски». Нет, почему «мясо» — это понятно. А вот «кремлёвская» тема в названии – загадка. Ну да ладно. Рецепт интересный, взял и приготовил.
Говядина. Мякоть. Я взял голяшку. Оно и сочно, и …, в общем, оссобуко свидетель, такое мясо в еде, где его тушат в подливе – это наиболее хорошо!
Нарезал ломтиками, поперек, как водится, волокон.
Дальше было так. На 700 граммов говядины две луковицы средних размеров. Нарезал их полукольцами. Тонко нарезал. И вперемешку с мясом уложил в чашу мультискороварки.
80 граммов коровьего масла, сливочное которое, накрошил кубиками некрупными и тоже в чашу добавил. Чеснока свежего в закромах не оказалось, поэтому половину чайной ложки сушеного добавил, Воды тоже граммов 80 будет достаточно.
Всё!
Крышку мультискороварки на место установил, режим «томление», время 90 минут.
Левая сторона фотографии – это то, что через 90 минут в чаше стало.
Добавил соли полную чайную ложку.
В оригинально рецепте была столовая ложка уксуса. Я добавил лимонный сок.
Перцев черных горошком половинку чайной ложки еще не вредно будет добавить.
Остальное, если кому надо и хочется – дело личное, интимное. Если хотите – добавляйте.
И опять под крышку, «томление» и еще на 60 минут.
Справа – после того, как открыл крышку. Аромат – одуряющий. Правда.
Мясо получилось по консистенции, как тушёнка. По аромату и вкусу … скажу просто – очень вкусно получилось. Описывать вкус не берусь. Приготовьте, попробуйте, убедитесь, что не вру. Очень вкусно.
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Чеснок, если есть желание получить вкус и запах чеснока, надо добавлять в готовое блюдо. Иначе можно не добавлять вовсе, разницы не будет. Два.
если завтра тут флудить не буду - значит готовка вышла неудачной ...
Количество минусов мои слова подтверждает, да и здесь я уже много лет и отлично знаю какая публика тут обитает.
Здесь подавляющее большинство взрослых, адекватных людей. И подобные не будут лебезить, а будут "рубить правду-матку". Что видно в КАЖДОМ вашем посте про готовку.
Поймите, если Вы хотите делиться с жителями фишек своими рецептами то делайте красивые фото, а то, что у вас в постах выглядит, как минимум неаппетитно, а как максимум несъедобно. Подумайте над этим и научитесь адекватно воспринимать критику. А пока я вижу великовозрастного инфантила, думающего, что все что он делает идеально и должно нравиться всем.
Или еще юношеские прыщи носите? БляХерыбля ...
И причем здесь мои публикации? Какое к черту "творчество"? Я выложил то, что мне показалось интересным.
Стыдоба, кстати в чем? ) То, что Вам конкретно неинтересно или Вы не способны понять опубликованное?
Вы же постите объективно отвратительно выглядящее нечто. Заметьте, ни слова я не сказал про вкус. Я лишь про внешний вид. Еще раз говорю: еда это не только вкус, но и внешний вид. Представьте, что Вы придете в ресторан и Вам вывалят на тарелку нечто подобное? Будете есть с удовольствием? Сомневаюсь.
И не надоело все "блюда" выкладывать в одной тарелке, она у Вас одна на все?
И насколько же Вы хам с гигантским ЧСВ.
...не уходя далёко - фраза "В оригинально рецепте была столовая ложка уксуса. Я добавил лимонный сок" звучит сродни анекдота: "Дорогая редакция! Спасибо вам за рецепт. Авокадо мы заменили отварным картофелем, а креветки - поджаренным салом, но в целом ваш рецепт салата из авокадо с креветками нам очень понравился."