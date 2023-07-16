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Мясо «кремлёвская загадка»

Мясо «кремлёвская загадка»

Автор:
16 июля 2023 19:25
Сообщество : Кулинарные рецепты
Метки: Говядина по кремлёвски   Еда   Рецепт   говядина   мясо   
887
5

В источнике название этой еды звучит – «мясо по-кремлёвски». Нет, почему «мясо» — это понятно. А вот «кремлёвская» тема в названии – загадка. Ну да ладно. Рецепт интересный, взял и приготовил.

 

Говядина. Мякоть. Я взял голяшку. Оно и сочно, и …, в общем, оссобуко свидетель, такое мясо в еде, где его тушат в подливе – это наиболее хорошо!

Нарезал ломтиками, поперек, как водится, волокон.


×
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Дальше было так. На 700 граммов говядины две луковицы средних размеров. Нарезал их полукольцами. Тонко нарезал. И вперемешку с мясом уложил в чашу мультискороварки.  

80 граммов коровьего масла, сливочное которое, накрошил кубиками некрупными и тоже в чашу добавил. Чеснока свежего в закромах не оказалось, поэтому половину чайной ложки сушеного добавил, Воды тоже граммов 80 будет достаточно.

Всё!

 


 

Крышку мультискороварки на место установил, режим «томление», время 90 минут.

Левая сторона фотографии – это то, что через 90 минут в чаше стало.

Добавил соли полную чайную ложку.

В оригинально рецепте была столовая ложка уксуса. Я добавил лимонный сок.

Перцев черных горошком половинку чайной ложки еще не вредно будет добавить.

Остальное, если кому надо и хочется – дело личное, интимное. Если хотите – добавляйте.

И опять под крышку, «томление» и еще на 60 минут.

Справа – после того, как открыл крышку. Аромат – одуряющий. Правда.

 


 

Мясо получилось по консистенции, как тушёнка. По аромату и вкусу … скажу просто – очень вкусно получилось. Описывать вкус не берусь. Приготовьте, попробуйте, убедитесь, что не вру. Очень вкусно.

 


 

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Метки: Говядина по кремлёвски   Еда   Рецепт   говядина   мясо   
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23  комментария
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5k
Трям 4 часа назад
Чуть не блеванул с первой картинки...
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1k
courvoisier 2 часа назад
Перец горошком кладут в маринады. И то с натяжечкой. Перец горошком продаётся исключительно для того, чтобы его смолоть перед добавлением в блюдо. Так как молотый перец достаточно быстро теряет запах. Это раз.
Чеснок, если есть желание получить вкус и запах чеснока, надо добавлять в готовое блюдо. Иначе можно не добавлять вовсе, разницы не будет. Два.
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15k
banzai7 4 часа назад
Иваныч, не слушай никого. Жги!
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19k
Анатолий Соколов 4 часа назад
вопрос - а заменить говядину свининой можно? а то у меня в холодильнике свинины 1.5 кг кусок лежит, а говядины нету ...
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355
_LeXXX_ Анатолий Соколов 4 часа назад
извините... напомнило)))
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15k
Majul 4 часа назад
Внешний вид отвратительный. Замена уксуса на лимонный сок тоже смущает. Не надо, Иваныч фуд-блогинга, тут это не приветствуют.
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5k
Tuskub 4 часа назад
Иваныч! Извини ты меня, сердешный, но фуд-блоггер из тебя никакой. От слова - "совсем".
...не уходя далёко - фраза "В оригинально рецепте была столовая ложка уксуса. Я добавил лимонный сок" звучит сродни анекдота: "Дорогая редакция! Спасибо вам за рецепт. Авокадо мы заменили отварным картофелем, а креветки - поджаренным салом, но в целом ваш рецепт салата из авокадо с креветками нам очень понравился."
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10k
Кот Бегемот 4 часа назад
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63k
Александр Ломовицкий 4 часа назад
побежал за мультиваркой.
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Иваныч
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