Мясо «кремлёвская загадка»

Дальше было так. На 700 граммов говядины две луковицы средних размеров. Нарезал их полукольцами. Тонко нарезал. И вперемешку с мясом уложил в чашу мультискороварки.

80 граммов коровьего масла, сливочное которое, накрошил кубиками некрупными и тоже в чашу добавил. Чеснока свежего в закромах не оказалось, поэтому половину чайной ложки сушеного добавил, Воды тоже граммов 80 будет достаточно.

Всё!



