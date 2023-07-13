«В нашем доме должен быть порядок»: жители Котельников встали на защиту ОМОНа, который ведёт проверку мигрантов

Люди записали обращение к президенту России.
В подмосковных Котельниках проходят рейды силовиков - выявляют нелегальных мигрантов. Начались они после того, как жители обратили внимание на обстановку в своём городе и записали обращение к президенту. По их словам, в городе действуют «настоящие этнические ОПГ».
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После этого начались проверки и выявление нелегалов.
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Это вызвало недовольство у общины мусульман, они тоже обратились к президенту.
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А жители Котельников снова взяли слово - они считают, что силовики действовали исключительно законными методами. И вновь попросили обратить внимание на миграционную политику:
Мы не Франция и не Косово, где творится бардак. В нашем доме должен быть порядок, наши дети должны быть в безопасности.
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разогнать к х_ям все эти диаспоры, а то они уже варежки свои тут слишком рьяно разевать начинают. видимо эти падлы думают что все и вся тут проплатили/запугали и власть почувствовали, чтобы свои звериные прядки и правила насаждать, где их не было никогда.
у детей гор порядок только через силу.
дать им по щам, сразу будут уважать.