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«В нашем доме должен быть порядок»: жители Котельников встали на защиту ОМОНа, который ведёт проверку мигрантов

«В нашем доме должен быть порядок»: жители Котельников встали на защиту ОМОНа, который ведёт проверку мигрантов

Автор:
13 июля 2023 15:39
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   ОМОН   Подмосковье   жители   котельники   мигранты   обращение   проверки   силовики   
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Люди записали обращение к президенту России.

В подмосковных Котельниках проходят рейды силовиков - выявляют нелегальных мигрантов. Начались они после того, как жители обратили внимание на обстановку в своём городе и записали обращение к президенту. По их словам, в городе действуют «настоящие этнические ОПГ».

После этого начались проверки и выявление нелегалов.

Это вызвало недовольство у общины мусульман, они тоже обратились к президенту.

А жители Котельников снова взяли слово - они считают, что силовики действовали исключительно законными методами. И вновь попросили обратить внимание на миграционную политику:

Мы не Франция и не Косово, где творится бардак. В нашем доме должен быть порядок, наши дети должны быть в безопасности.

Источник:

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Метки: Видео   ОМОН   Подмосковье   жители   котельники   мигранты   обращение   проверки   силовики   
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11  комментариев
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5k
Трям 37 минут назад
Донести до чурок, что если один из их стаи накосячит и забудет, что он в гостях - писды получат абсолютно ВСЕ!!! И не раз.
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34
Андрей Граф 9 минут назад
мочить чурок
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7k
Горец Ю 14 минут назад
Диаспора, которая не может [мат]...ть своими силами уродов и насобирать им денег на достойные похороны, автоматически причисляется к ОПГ и подлежит уничтожению с последующим забвением. За счёт страны, которой эти твари прикрылись.
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15k
Shtoppi 20 минут назад
<<Это вызвало недовольство у общины мусульман, они тоже обратились к президенту.>>
-----------
разогнать к х_ям все эти диаспоры, а то они уже варежки свои тут слишком рьяно разевать начинают. видимо эти падлы думают что все и вся тут проплатили/запугали и власть почувствовали, чтобы свои звериные прядки и правила насаждать, где их не было никогда.
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1k
Dimon 22 минуты назад
Ёлы - палы, славяне только пить водяру на кухне , да грозить кулаком телевизору могут! А как собраться подъездом, двором, районом и поставить на место черно...опых, так сразу "меня это не касается"! Посмотрел бы я на того мента или чинушу в Средней Азии или на Кавказе, который за деньги закрыл бы глаза на притеснения местных приезжими славянами!
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17
karamal Dimon 7 минут назад
верно, но причина не в них, а во власти, которая накажет защищающегося
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6k
Бу Полчаса назад
все правильно.
у детей гор порядок только через силу.
дать им по щам, сразу будут уважать.
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