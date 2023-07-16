В Индии журналист ради хорошего кадра "сел в лужу" и был пойман на вранье

Но новости в эфир выпускать нужно, вот и придумал репортер хитрый ход. Залез в яму где еще была вода, на задний фон загнал "очевидца" и принялся бодро рассказывать о том, что правительство ничего не делает и вода не уходит. Да вот незадача, хитрого журналиста поймали на вранье с поличным случайные прохожие.

