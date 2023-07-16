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В Индии журналист ради хорошего кадра "сел в лужу" и был пойман на вранье

В Индии журналист ради хорошего кадра "сел в лужу" и был пойман на вранье

Автор:
16 июля 2023 12:40
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Индия   Юмор   журналисты   лужа   ракурс   
1876
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Тот случай, когда очень срочно надо сдать материал, а брать его негде.

Проливные дожди сильно подняли уровень воды в реке Ямуна и затопили улицы Дели. Журналисты мимо такой новости пройти не могли и принялись срочно "пилить контент", но один репортер подзадержался и на паводок просто не успел. Пока он собирался, военнослужащие отстроили временную дамбу и вода с улиц практически вся ушла.


Но новости в эфир выпускать нужно, вот и придумал репортер хитрый ход. Залез в яму где еще была вода, на задний фон загнал "очевидца" и принялся бодро рассказывать о том, что правительство ничего не делает и вода не уходит. Да вот незадача, хитрого журналиста поймали на вранье с поличным случайные прохожие.


Да, не удобно получилось, и штаны намочил и репутацию.

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Метки: Видео   Индия   Юмор   журналисты   лужа   ракурс   
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12k
Denissg 55 минут назад
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10k
Бритва 12 минут назад
Ну и дурак. Сюжеты можно придумывать, не выходя из дома. Зашел в твиттер к американскому политику, написал, например, "америке скоро конец", попросил коллег поставить лайки, сделал скриншот, и на риа будет сюжет: "западную демократию ждёт печальный конец". А следом глубокая аналитическая статья типа
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15k
a_komolow 13 минут назад
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10k
Борис Карабанов 2 часа назад
Треухов заалелся и двинулся к ночным посетителям.
-- Это вы кино? -- спросил он.-- Что ж вы днем не приехали?
-- А когда назначено открытие трамвая?
-- Он уже открыт.
-- Да, да, мы несколько задержались. Хорошая натура подвернулась. Масса работы. Закат солнца! Впрочем, мы и так справимся. Коля! Давай свет! Вертящееся колесо! Крупно! Двигающиеся ноги толпы - крупно. Люда! Милочка! Пройдитесь! Коля, начали! Начали. Пошли! Идите, идите, идите... Довольно. Спасибо. Теперь будем снимать строителя. Товарищ Треухов? Будьте добры, товарищ Треухов. Нет, не так. В три четверти... Вот так, пооригинальней, на фоне трамвая... Коля! Начали!
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5k
Горожанин 2 часа назад
"Тот случай, когда очень срочно надо сдать материал, а брать его негде".
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Не, всё ещё прозаичнее:

Тот случай, когда очень срочно надо сдать материал, а... ПОССАТЬ негде.

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