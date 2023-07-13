FISHKINET
Сообщество Криминал 1949 постов • 351 подписчик подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Видео > Сообщество Криминал
Мигрант в&nbsp;продуктовом магазине Подмосковья облапал девочку-подростка

Мигрант в продуктовом магазине Подмосковья облапал девочку-подростка

Автор:
13 июля 2023 10:23
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   люди   мигрант   мужчина   недакват   педофил   ребенок   
2406
1
1

Мужчина находился у касс, когда туда подошла группа подростков. Мигрант сделал вид, будто что-то понимает с пола во время того, как одна из несовершеннолетних проходила рядом, а затем потрогал ее.


«Может он за ними и шел, они вошли, потом он», — комментировали, вероятно, сотрудники магазина.

По данным источника «360», магазин находится недалеко от узловой железнодорожная станции Икша на Дмитровском направлении в Подмосковье. В Сети пишут, что мигранта задержали.


Вскоре выяснилось, что родственники задержанного угрожают родителям ребенка, чтобы те забрали заявление

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Криминал"
Метки: Видео   люди   мигрант   мужчина   недакват   педофил   ребенок   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
22  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
19k
сеньор Леонсио Час назад
Не надо никаких заявлений, пусть его родственники и единоверцы камнями забьют по законам шариата,и достаточно будет!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
1k
zu4ara 3 минуты назад
Всех ослоёпов домой, на их родину, там пусть передёргивают друг у друга.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
32
Андрей Граф 12 минут назад
сука черножопые уроды, как вы достали твари
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Antique computer 12 минут назад
Да где там подросток, там совсем ребенок еще.. Таких гостей сразу домой надо отправлять, пусть у себя лапает.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
642
cdzpm 14 минут назад
Все потому, что чувствуют и знают о своей безнаказанности!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Kra 16 минут назад
Педофилы - они и в Африке педофилы...
Взрослая женщина могла бы и по морде настучать, а с девочкой есть шанс остаться без п...дюлей...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−3
устал я от вас 20 минут назад
В отдел и нам массаж дубинками. Впрочем можно и в отдел не возить.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
tamin 23 минуты назад
ФСС, вы охренели там? Где выселенное все семейство из страны? Где отбитые яйца мигрантов? Вы вообще работать собираетесь?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
323
Irru tamin 11 минут назад
ФСС - это ж фонд социального страхования, они протезами, колясками для инвалидов занимаются. Как они должны были сработать?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
0
Олег Irru 5 минут назад
ФСС, ФМС, МТС, КПСС.... совсем запутали человека))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
227
Серж Полчаса назад
Его и сотню со-ишаков за яйца подвесить, мрази.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
vasilykopkov 41 минуту назад
В его родном ауле его бы прирезали.
А у нас ничего ему не будет, к сожалению...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
402
Artem 45 минут назад
Закрывать таких [мат] по статье, без всяких возможностей выйти.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий удален. Причина: трэш
46k
49k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 58 минут назад
педофил стопудово.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
5k
Котэ Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
surgy Час назад
Злят эти двойные стандарты: у них на родине значит все строго, на женщину не посмотри, не пей, не богохульствуй. А приехав в Россию им все можно и бошку сносит!
Отсюда вывод простой, нужно жёстче относится к мигрантам, чаще депортировать без права возврата, наказывать их не посадками, а деньгами, например не самого виновного, а государство откуда этот придурок приехал.
К сожалению такие меры, как порки, общественные суды, отрубание кистей у нас невозможны, например, как в арабских странах, другого варианта не вижу.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Григорий Час назад
всю ублюдочную семейку обезьян на родину отправить.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Majul Час назад
Ну мразь же!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Infinite

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

461577



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Администратор приюта для бездомных кошек схитрила и всего за несколько дней удвоила число тех, кому нужен питомец
Администратор приюта для бездомных кошек схитрила и всего за несколько дней удвоила...
В Госдуме приняли в первом чтении законопроект, который разрешит усыплять бездомных животных
В Госдуме приняли в первом чтении законопроект, который разрешит усыплять бездомных...
Набирающие популярность в сообществах
И опять продолжаем строить каркасный дом! - укосины из дюймовки правильно⁠⁠
И опять продолжаем строить каркасный дом! - укосины из дюймовки правильно⁠⁠
Намешалось
Намешалось
Эти ребята точно не хихикали на уроках биологии
Эти ребята точно не хихикали на уроках биологии
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Справедливо

Лучшие демотиваторы
Семинар "Как правильно тюленить"

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#кино#позитив#факты#интересно#подборка#фильм#новости#полиция
#интересное#люди#история#Ynews#шоу бизнес#Прошлое#мир#актеры#погода#находка
#Юмор#забавно#животные#в мире#удивительно#улыбнуло#драка#Еда#СССР#маразм
Эти ребята точно не хихикали на уроках биологии Эти ребята точно не хихикали на уроках биологии Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых Турист случайно снял удар молнии в вершину горы Турист случайно снял удар молнии в вершину горы У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет

На что жалуетесь?

Вернуться