Мигрант в продуктовом магазине Подмосковья облапал девочку-подростка

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Мужчина находился у касс, когда туда подошла группа подростков. Мигрант сделал вид, будто что-то понимает с пола во время того, как одна из несовершеннолетних проходила рядом, а затем потрогал ее.
«Может он за ними и шел, они вошли, потом он», — комментировали, вероятно, сотрудники магазина.
По данным источника «360», магазин находится недалеко от узловой железнодорожная станции Икша на Дмитровском направлении в Подмосковье. В Сети пишут, что мигранта задержали.
Вскоре выяснилось, что родственники задержанного угрожают родителям ребенка, чтобы те забрали заявление
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Взрослая женщина могла бы и по морде настучать, а с девочкой есть шанс остаться без п...дюлей...
А у нас ничего ему не будет, к сожалению...
Отсюда вывод простой, нужно жёстче относится к мигрантам, чаще депортировать без права возврата, наказывать их не посадками, а деньгами, например не самого виновного, а государство откуда этот придурок приехал.
К сожалению такие меры, как порки, общественные суды, отрубание кистей у нас невозможны, например, как в арабских странах, другого варианта не вижу.