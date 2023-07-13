Мигрант в продуктовом магазине Подмосковья облапал девочку-подростка

«Может он за ними и шел, они вошли, потом он», — комментировали, вероятно, сотрудники магазина.

По данным источника «360», магазин находится недалеко от узловой железнодорожная станции Икша на Дмитровском направлении в Подмосковье. В Сети пишут, что мигранта задержали.

Вскоре выяснилось, что родственники задержанного угрожают родителям ребенка, чтобы те забрали заявление