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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 7756 постов • 882 подписчика подписаться
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Уехавшую из России на Бали актрису и ведущую программы «Измены» избил её сожитель. За неверность

Уехавшую из России на Бали актрису и ведущую программы «Измены» избил её сожитель. За неверность

Автор:
12 июля 2023 16:36
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: актриса   бали   бойфренд   ведущая   драка   измены   неверность   передача   сожитель   татьяна виноградова   
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В жизни бывает и такое.

Татьяна Виноградова - актриса и экс-ведущая передачи «Измены» на телеканале «Ю». Как сказано о ней на сайте программы:

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Энергичная, порывистая и в меру дерзкая. Считает, что за любую измену нужно мстить. Оказывает психологическую помощь женщинам, оказавшимся в сложных семейных ситуациях. Решила присоединиться к своей подруге, чтобы постоять за обиженных женщин и вывести на чистую воду изменщиков. Человек действия, сразу предлагает массу вариантов наказания провинившегося партнёра.

«В меру дерзкая» девушка уже три года проживает на Бали. Там у неё начался роман с мужчиной из Киева. Недавно она праздновала свой день рождения с друзьями, а её бойфренд напился и психанул: решил, что она ему с кем-то изменила и набросился с кулаками.

Теперь Виноградова, которая «сразу предлагает массу вариантов наказания провинившегося партнёра», думает, что делать. В полицию обращаться не хочет, потому что находится в чужой стране. Но и спускать всё с рук своему благоверному тоже не желает.

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Метки: актриса   бали   бойфренд   ведущая   драка   измены   неверность   передача   сожитель   татьяна виноградова   
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36  комментариев
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6k
Бу 2 часа назад
хаха.
шалава.
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57k
alertol 7 минут назад
больше на грим похоже.... я не експерт конечно...
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12k
Просто Царь 11 минут назад
Бьет, значит любит!!!
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10k
Нико 11 минут назад
"проживает на Бали. Там у неё начался роман с мужчиной из Киева... решил, что она ему с кем-то изменила и набросился с кулаками".

Из Киииева... Вопросов нет
"проживает на Бали. Там у неё начался роман с мужчиной из Киева... решил, что она ему с кем-то изменила и набросился с кулаками". Из Киииева... Вопросов нетПосмотреть
"проживает на Бали. Там у неё начался роман с мужчиной из Киева... решил, что она ему с кем-то изменила и набросился с кулаками". Из Киииева... Вопросов нет
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46k
Aleksandr 15 минут назад
#skazochnoEbali
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295
Funny 16 минут назад
мне одному кажется что синяк нарисован? уж слишком четкие грани
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29
Ксения Лукашенкова-Денисова 22 минуты назад
Фотать, когда ты избита и тебе плохо?! По-моему или постановка,или фарс.
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13k
GROMOZEKA 23 минуты назад
В этой новости прекрасно ВСЁ
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6k
мемфрид Полчаса назад
Зачем нам это
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22
Андрей 42 минуты назад
Куевский хахаль отп...здил ссыкуху свалившую из родной страны, вообще не жаль
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18k
Вася 50 минут назад
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55k
zloykoyot 54 минуты назад
Охренеть, интернет взорван. Широко известная в очень узких кругах говноактриса с говнопередачи на говноканале отхватила в торец. Вообще насрать по делу или нет.
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30k
Григорий 54 минуты назад
-Это... это совсем не то, о чем вы подумали.
-А о чем мы подумали?
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16k
Валерий Викторович 56 минут назад
А что вы думаете об этом?
Глубоко до одного места. Не знаю никого из упомянутых, включая автора "поста". И чувствую себя лучше, чем всё они.
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1k
Андерсен Час назад
"...ведущую программы «Измены» избил её сожитель. За неверность"
За что боролась, на то и напоролась
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15k
Alex Час назад
А нах бл@.ей бить? Они же по умолчанию бл@.и. Для них это норма, это только мужики особи второго сорта.
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26k
Егор Час назад
Только что узнал о существовании такой актрисы и такой передачи.
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591
grigorenko vladislav Час назад
Ахтыжбл@ть как всё не по плану-то пошло! @барь неграмотный попался, сценарий не читал, надавал по @балу в порядке импровизации. Куда теперь с таким отснятым матерьялом?
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24k
AzuveR Час назад
Оговаривает она мужика,трезвый он был. Судя по её физиономии ,было два точных удара первый ,в глаз ,второй в щебетальник. Был бы пьяный ,промахнулся бы и сломал ей всё лицо. Вывод, озвиздюлил за дело.
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9k
Гомерчик Час назад
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69k
ПАРДОНТЕ Час назад
[мат]ли на бали
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