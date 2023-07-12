Уехавшую из России на Бали актрису и ведущую программы «Измены» избил её сожитель. За неверность

В жизни бывает и такое.
Татьяна Виноградова - актриса и экс-ведущая передачи «Измены» на телеканале «Ю». Как сказано о ней на сайте программы:
Энергичная, порывистая и в меру дерзкая. Считает, что за любую измену нужно мстить. Оказывает психологическую помощь женщинам, оказавшимся в сложных семейных ситуациях. Решила присоединиться к своей подруге, чтобы постоять за обиженных женщин и вывести на чистую воду изменщиков. Человек действия, сразу предлагает массу вариантов наказания провинившегося партнёра.
«В меру дерзкая» девушка уже три года проживает на Бали. Там у неё начался роман с мужчиной из Киева. Недавно она праздновала свой день рождения с друзьями, а её бойфренд напился и психанул: решил, что она ему с кем-то изменила и набросился с кулаками.
Теперь Виноградова, которая «сразу предлагает массу вариантов наказания провинившегося партнёра», думает, что делать. В полицию обращаться не хочет, потому что находится в чужой стране. Но и спускать всё с рук своему благоверному тоже не желает.
Источник:
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шалава.
Из Киииева... Вопросов нет
-А о чем мы подумали?
Глубоко до одного места. Не знаю никого из упомянутых, включая автора "поста". И чувствую себя лучше, чем всё они.
За что боролась, на то и напоролась