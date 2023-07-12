Уехавшую из России на Бали актрису и ведущую программы «Измены» избил её сожитель. За неверность

Энергичная, порывистая и в меру дерзкая. Считает, что за любую измену нужно мстить. Оказывает психологическую помощь женщинам, оказавшимся в сложных семейных ситуациях. Решила присоединиться к своей подруге, чтобы постоять за обиженных женщин и вывести на чистую воду изменщиков. Человек действия, сразу предлагает массу вариантов наказания провинившегося партнёра.

«В меру дерзкая» девушка уже три года проживает на Бали. Там у неё начался роман с мужчиной из Киева. Недавно она праздновала свой день рождения с друзьями, а её бойфренд напился и психанул: решил, что она ему с кем-то изменила и набросился с кулаками.