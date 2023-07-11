В Великобритании пришлось спасать свинью, которую держали в однушке и кормили фастфудом

Свинью по кличке Порция извлекли из однушки в Манчестере. Её вес в три раза превышал здоровую норму! Порции просто необходима была медицинская помощь.

В приюте для животных Уайтгейт в Виррале, Мерсисайд, свинью посадили на диету, которая должна помочь ей восстановиться и снова стать здоровым животным.