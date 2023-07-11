В Великобритании пришлось спасать свинью, которую держали в однушке и кормили фастфудом

Удивительные вещи творятся, однако. Сотрудникам приюта для животных пришлось выхаживать огромную свинью весом 165 килограммов. Бедное животное получило ожирение, поскольку её хозяин семь лет держал её в городской однокомнатной квартире, кормил нездоровой пищей и поил газировкой.
Свинью по кличке Порция извлекли из однушки в Манчестере. Её вес в три раза превышал здоровую норму! Порции просто необходима была медицинская помощь.
В приюте для животных Уайтгейт в Виррале, Мерсисайд, свинью посадили на диету, которая должна помочь ей восстановиться и снова стать здоровым животным.
Порция приехала к нам прошлым летом, — рассказала сотрудница приюта Джилл Джолли. — Она жила в чьей-то квартире как домашняя свинья, её кормили нездоровой пищей, печеньем и колой. Она была в полной депрессии — заперта в квартире, для прогулок лишь маленький дворик, в котором даже грязи не было. Она разочаровалась в жизни.
Мы взяли её как раз вовремя и посадили на обычное питание из сбалансированного сухого корма для свиней, фруктов и овощей. Сначала она была ещё огромной и изо всех сил пыталась встать. Ей было больно, она набрасывалась и пыталась укусить.
Но как только она смогла встать и начать двигаться, вес у неё упал, потому что она становилась тренированнее с каждым днём. Время, любовь, забота и терпение помогли нам вернуть Порцию к жизни нормальной свиньи.
В приюте для животных Уайтгейт, созданном пять лет назад, содержится около 150 свиней, коров, овец, коз, кур, уток и индеек.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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вать осенью - получается одно сало, мяса совсем нет. Другие наоборот -
маринуют: дескать, мясистее будет. Одно сало-то не все любят. Заколют:
ни мяса, ни сала. А ее надо так: недельку покормить как следовает, потом
подержать впроголодь, опять недельку покормить, опять помариновать...
Вот оно тогда будет слоями: слой сала, слой мяса. (В.Шукшин, "Космос, нервная система и шмат сала")
У мужика была свинья. Он ее откармливал, что бы потом с друзьями сабатуй устроить и под беленькую сальцо употребить в качестве закуски.
А тут вот раз, защита животных ,с#ка , облом устроила,конфисковали деликатес и накрылась у мужика вечеринка...
Да там нужно спасать было соседей и идиота хозяина, а не свинью!
Представляете какая там запашина???
И как соседи не прибили его вместе с этой свиньёй за 7 ЛЕТ???
да какой пятачок, кабан пятак