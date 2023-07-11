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В Великобритании пришлось спасать свинью, которую держали в однушке и кормили фастфудом

В Великобритании пришлось спасать свинью, которую держали в однушке и кормили фастфудом

Автор:
11 июля 2023 13:50
Сообщество : Животные
Метки: Великобритания   жестокое обращение с животными   животные   и такое бывает   приют для животных   свинья   спасение животных   
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Удивительные вещи творятся, однако. Сотрудникам приюта для животных пришлось выхаживать огромную свинью весом 165 килограммов. Бедное животное получило ожирение, поскольку её хозяин семь лет держал её в городской однокомнатной квартире, кормил нездоровой пищей и поил газировкой.


Свинью по кличке Порция извлекли из однушки в Манчестере. Её вес в три раза превышал здоровую норму! Порции просто необходима была медицинская помощь.


В приюте для животных Уайтгейт в Виррале, Мерсисайд, свинью посадили на диету, которая должна помочь ей восстановиться и снова стать здоровым животным.


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Порция приехала к нам прошлым летом, — рассказала сотрудница приюта Джилл Джолли. — Она жила в чьей-то квартире как домашняя свинья, её кормили нездоровой пищей, печеньем и колой. Она была в полной депрессии — заперта в квартире, для прогулок лишь маленький дворик, в котором даже грязи не было. Она разочаровалась в жизни.



Мы взяли её как раз вовремя и посадили на обычное питание из сбалансированного сухого корма для свиней, фруктов и овощей. Сначала она была ещё огромной и изо всех сил пыталась встать. Ей было больно, она набрасывалась и пыталась укусить.


Но как только она смогла встать и начать двигаться, вес у неё упал, потому что она становилась тренированнее с каждым днём. Время, любовь, забота и терпение помогли нам вернуть Порцию к жизни нормальной свиньи.


В приюте для животных Уайтгейт, созданном пять лет назад, содержится около 150 свиней, коров, овец, коз, кур, уток и индеек.


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Великобритания   жестокое обращение с животными   животные   и такое бывает   приют для животных   свинья   спасение животных   
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20  комментариев
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10k
Борис Карабанов 3 часа назад
- Кормить ее надо уметь, свинью-то. Одни сдуру начинают ее напички-
вать осенью - получается одно сало, мяса совсем нет. Другие наоборот -
маринуют: дескать, мясистее будет. Одно сало-то не все любят. Заколют:
ни мяса, ни сала. А ее надо так: недельку покормить как следовает, потом
подержать впроголодь, опять недельку покормить, опять помариновать...
Вот оно тогда будет слоями: слой сала, слой мяса. (В.Шукшин, "Космос, нервная система и шмат сала")
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17k
Михаил Гривин 59 минут назад
Я чуть не заплакал, услышав про злоключения несчастной свинки. Готов забрать её себе и оказать посильную помощь. Могу ещё пяток курей взять, если у них в приюте сильно тесно
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23k
AzuveR Час назад
"В приюте для животных Уайтгейт, созданном пять лет назад, содержится около 150 свиней, коров, овец, коз, кур, уток и индеек." По моему всех перечисленных ,едят. А они их содержат. Все работники приюта ,похоже веганы.
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33k
ACU900 Час назад
Короче, суть этой истории такова:
У мужика была свинья. Он ее откармливал, что бы потом с друзьями сабатуй устроить и под беленькую сальцо употребить в качестве закуски.
А тут вот раз, защита животных ,с#ка , облом устроила,конфисковали деликатес и накрылась у мужика вечеринка...
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29k
Юрьевич Час назад
"её хозяин семь лет держал её в городской однокомнатной квартире, кормил нездоровой пищей и поил газировкой."

Да там нужно спасать было соседей и идиота хозяина, а не свинью!


Представляете какая там запашина???
И как соседи не прибили его вместе с этой свиньёй за 7 ЛЕТ???
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1
Андрей 2 часа назад
Кормить свинью её сородичами)) тролль 99 уровня
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7k
Echo 2 часа назад
Пятачок, ты ли это

да какой пятачок, кабан пятак
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2k
Сергей Викторович 2 часа назад
Свинья жила в однушке, ела фастфуд. У нас некоторые люди так живут.
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333
Александр Поляков 2 часа назад
моего соседа тоже надо спасать. а вы говорите свинью.
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30k
Юрий 2 часа назад
Что сам ел, тем и свинку кормил... Печенье, газировка, фастфуд. Самого хозяина никто спасать не будет? Фруктики и овощи не дадут? Домик, вместо однушки?
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6
устал я от вас 2 часа назад
хохлуха
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1k
bigkoss 2 часа назад
165 кг, не такая уж огромная свинья
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3k
Диагноз 2 часа назад
Спасают свиней и при этом бомбят Сирию или Ирак... Может все это потому, что там нет свиней...
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55k
zloykoyot 2 часа назад
Даже по кличке видно, что хозяин не просто так ей жирок наращивал. А эти её на диету...
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3k
Lexx 2 часа назад
Понятно, свиней выращивают, что бы в приютах содержать. Они там поголовно вегетарианцы, что ли?
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12k
Denissg 2 часа назад
Не кормил, а откармливал.
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