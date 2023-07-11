Слабоумие и отвага: четыре человека погибли в попытке повторить челлендж из Тик-Тока

Однако кого останавливали эти мелочи? Как утверждают СМИ, за последние полгода четыре человека погибли в Алабаме, участвуя в этом челлендже. Капитан Джим Деннис из спасательного отряда Чилдерсбурга сообщил, что эти люди просто сломали себе шею, прыгая с катера в воду. Первый случай произошёл в феврале - жертвой челленджа стал отец трех детей. Он погиб на глазах у жены и своих отпрысков. Последний случай смерти был зарегистрирован в мае.

«Я думаю, что люди, которых снимают на камеру, скорее всего, сделают что-нибудь глупое, потому что хотят покрасоваться перед своими друзьями в социальных сетях», - сказал капитан, и, разумеется, он чертовски прав.

К сожалению, это не первый смертельный челлендж, который получил своё начало в соцсети TikTok. Два подростка умерли после участия в Benadryl Challenge. В рамках этого соревнования пользователи пьют лекарство от аллергии «Бенадрил», чтобы вызвать галлюцинации. Видео с хэштегом #Benadryl в TikTok набрали в конце июля порядка 5,5 миллиона просмотров. Между тем, «Бенадрил» — опасное средство, передозировка которым может привести к летальному исходу, что и случилось с двумя тинеджерами. Действующее вещество "Бенадрила" дифенгидрамин может вызвать учащенное сердцебиение и аритмию, а также галлюцинации и судороги. В качестве побочного эффекта значится и задержка мочи, но кто из тик-токеров задумывается о последствиях, желая показаться крутым перед сверстниками?