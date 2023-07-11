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Слабоумие и отвага: четыре человека погибли в попытке повторить челлендж из Тик-Тока

Слабоумие и отвага: четыре человека погибли в попытке повторить челлендж из Тик-Тока

Автор:
11 июля 2023 07:46
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Boat jumping challenge   Видео   катер   прыжок с катера   тик-ток головного мозга   тикток   челлендж   
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Разумным людям свойственна критичность, а многим пользователям Тик-Тока - нет. Попытка покрасоваться крутизной для некоторых оказалась фатальной.

В Тик-Токе набирает популярность челлендж, при котором человек прыгает в воду с катера, мчащегося по воде на полном ходу.



Boat jumping challenge был подхвачен сверхразумами, которые решили усложнить задачу, прыгая в воду с переворотом и совершая различные другие кульбиты. Даже на первый взгляд затея не выглядит безопасной, а если учесть скорость плавсредства и тот факт, что есть вероятность сломать шею о борт катера, то и вовсе.


Однако кого останавливали эти мелочи? Как утверждают СМИ, за последние полгода четыре человека погибли в Алабаме, участвуя в этом челлендже. Капитан Джим Деннис из спасательного отряда Чилдерсбурга сообщил, что эти люди просто сломали себе шею, прыгая с катера в воду. Первый случай произошёл в феврале - жертвой челленджа стал отец трех детей. Он погиб на глазах у жены и своих отпрысков. Последний случай смерти был зарегистрирован в мае.


«Я думаю, что люди, которых снимают на камеру, скорее всего, сделают что-нибудь глупое, потому что хотят покрасоваться перед своими друзьями в социальных сетях», - сказал капитан, и, разумеется, он чертовски прав.


К сожалению, это не первый смертельный челлендж, который получил своё начало в соцсети TikTok. Два подростка умерли после участия в Benadryl Challenge. В рамках этого соревнования пользователи пьют лекарство от аллергии «Бенадрил», чтобы вызвать галлюцинации. Видео с хэштегом #Benadryl в TikTok набрали в конце июля порядка 5,5 миллиона просмотров. Между тем, «Бенадрил» — опасное средство, передозировка которым может привести к летальному исходу, что и случилось с двумя тинеджерами. Действующее вещество "Бенадрила" дифенгидрамин может вызвать учащенное сердцебиение и аритмию, а также галлюцинации и судороги. В качестве побочного эффекта значится и задержка мочи, но кто из тик-токеров задумывается о последствиях, желая показаться крутым перед сверстниками?

Источник:

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Метки: Boat jumping challenge   Видео   катер   прыжок с катера   тик-ток головного мозга   тикток   челлендж   
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18  комментариев
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15k
FatZilla 2 часа назад
Эволюция, так или иначе, работает. Форма отбраковки может меняться, но отбор продолжается.
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65k
кошка Сибирская Минуту назад
Чем больше идиотов, тем меньше идиотов
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59k
Александр 11 минут назад
Безумству храбрых венки со скидкой..:-))
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9k
Oleg 20 минут назад
с е_б_а_н_у_т_ы_х спросу нет... решили выпилиться? в добрый путь. родню их жалко, но ... но ж мозги у людей должны были появиться к такому то возрасту?
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46k
Aleksandr 23 минуты назад
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1k
Фидель 37 минут назад
Вспомнилось ,что в детстве слышал. А если он скажет тебе прыгнуть в колодец, то ты прыгнешь?
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1k
ZET 42 минуты назад
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0
F_D 49 минут назад
«Бенадрил» опасное средство, передозировка которым может привести к летальному исходу, что и случилось с двумя тинеджерами

При чем тут прыжки с катера?
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21
Василиск Час назад
"за последние полгода четыре человека погибли"
ВСЕГО-ТО????
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514
Neftyanoy56 Час назад
Премию Дарвина этим господам. Заслужили
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24k
Тигран Саркисян Час назад
Мда на такой скорости прыгать в воду , это как об бетон шваркнутся , ну некоторые получили премию Дарвина.
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607
Звёздный князь Час назад
Ну, может они тогда запустят челлендж "Повтори все трюки Челиоса из дилогии "Адреналин""? Он же выжил даже при падении с вертолёта, значит и им ничего не грозит!
ВПЕРЁД, ТИКТОКЕРЫ! Ваше время настало!
И видимо ненадолго...
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77k
Доктор Джонс 2 часа назад
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11k
Zемляк 2 часа назад
Челенж: повтори за дураком дурацкую выходку - докажи всем, что ты тоже идиот.
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