FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 7434 поста • 1011 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жить в России
В Тюмени танк заехал на пляж и распугал отдыхающих

В Тюмени танк заехал на пляж и распугал отдыхающих

Автор:
10 июля 2023 19:09
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Тюмень   дикий пляж   озеро   скандал   танк   учения   
3936
1
2

Вот только незваные гости там, как оказалось, совсем не военные.

Сегодня днём под Тюменью на наводнённый отдыхающими дикий пляж на Андреевском озере выехал танк Т-72. По словам очевидцев, боевая машина ворвалась на огромной скорости и создала реальную опасность для окружающих. По их мнению, военные таким образом попытались прогнать людей с водоёма.


Он дает дымовую завесу, проезжает между людьми, подъезжает к вагончику с сапбордами. Прямо в него дымит. Люди с детьми выпрыгивают из окна, потому что физически просто никуда не деться из этого вонючего газа. И вот так вот, сделав круга три по пляжу, он уехал обратно к себе в сторону военной части

Но несмотря на возмущения отдыхавших, на этом участке озера купаться запрещено, там стоит шлагбаум, а территория принадлежит Минобороны, точнее, Тюменскому высшему военно-инженерному командному училищу (ТВВИКУ). И они об этом знают, но критика в адрес военных не умолкает до сих пор. Вот, к примеру, что написала главред издания 72.ru Елена Познахарёва:


Как всё было? Несколько военных завели танк и на полной скорости залетели на дикий пляж на Андреевском озере. Странно, что не стреляли. Катались демонстративно, громко, показывая превосходство. Мол, вы тут, граждане отдыхающие, никто, а мы — власть, убирайтесь отсюда. Что же, с таким же запалом можно было и на набережную Тюмени выехать, и на центральную площадь. Никто ведь не остановит.

В ТВВКИУ по поводу скандала заявили, что в следующий раз вызовут полицейских, чтобы они прогнали с пляжа отдыхающих.


Купаться там запрещено и находиться там запрещено. Это нужно в полицию, чтобы полиция людей оттуда убирала. А по поводу танка военного: танк выехал, просто он пробивал, так сказать, дорогу. Скоро там будут учения со спецтехникой. Танк выехал, развернулся и уехал обратно

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Видео   Тюмень   дикий пляж   озеро   скандал   танк   учения   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
57  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
21k
Davy Jones 5 часов назад
А что собственно говоря произошло с точки зрения закона?
Танк проводил плановые учения на полигоне училища, все в рамках закона, нигде нарушений нет.
Если на полигоне, игнорируя предупрежлающие таблички находились посторонние, то МО РФ за их угрозу жизни и здоровью ответственности не несёт, это был их личный выбор.
Надеюсь никто не сомневается, что в 21м веке читать умеют все и даже наглые прокатчики сапбордов, ко орые на закрытом государственном полигоне установили сарай с прокатом своего инвентаря.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 5 ответов (из 25)
6k
Андрей Крылов 22 минуты назад
Удивляет реакция "отдыхающих", которые заехзали поотдыхатьна зепретную зону практически полигона! Не задавилои ни кого? Т то слава Богу! Ибо нехер. Мне это знакомо. Вырос с воинсокй части на берегу моря, где была воинская часть, стрельбище (в сторону моря), чатос побередья огорождена колючей провллокой.Везде предупреждение что могуст стрелят без прдупреждения, и всё равно придурки лезли! Порой реально под пули!. Представляете стрелюбу из ДШК в сторону оря по миш9еням, громкоговорители орут с утра что опасная заона (все местные рыбаки знают) Погоранцы отгоняют с утра де всех, но всё равно на лодках лезут и лезут в запретную зону рыбаки. а на берегу пролезшие куротнники п\купаются. СлаваБогу, не припомню случаев чтотоб кого раально застрелили. Но вонтаныот ложащизхся пуль Радм с лодками наблюдал лично. Бывало просто отгонять не успевали. Долго ли в запретку на моторке заскочить? ии приператься на берег скалистый за крабами и рапанами? Место дейстивя при метно тут: конец 70-тых, начало 80-тых https://yandex.ru/maps/?l=sat,skl&ll=32.717272,45.527610&rl=32.717905,45.530121~-0.000676,0.002586~-0.004420,-0.000415~-0.001684,-0.000633~-0.002586,-0.003386~0.000365,-0.003469~0.003090,-0.000060&z=16https://yandex.ru/maps/?l=sat,skl&ll=32.717272,45.527610&rl=32.717905,45.530121~-0.000676,0.002586~-0.004420,-0.000415~-0.001684,-0.000633~-0.002586,-0.003386~0.000365,-0.003469~0.003090,-0.000060&z=16 Леьт 20 там уже нет части ПВО (хотя половина той территории до сих пор контролируется МО РФ), как что-то запасное. Но позиции ракет комплекса С-125 и стрельбище отчетливо видно до сих пор на спутниковых снимках.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
soar Полчаса назад
Да, кстати, а отдыхающих не смутило то, что там на пляже еще до приезда танка было достаточно следов от гусениц?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
soar Полчаса назад
Следующая заметка будет: "На закрытом Лужском военном полигоне во время учений грибники попали под обстрел. Граждане возмущены. Доколе?"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Сергей Попов Час назад
Но вообще-то полигон должен охраняться. Если училище не может/не хочет охранять полигон, то, естественно, будут появляться люди, которые посчитают такое место "ничейным" и безопасным для отдыха.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
sman1977 2 часа назад
72.ru - всем известная Шкулевская помойка, давно сделавшая президентом России Навального, весь мусор который есть в хомячих головах транслирует....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
41k
Бабай 2 часа назад
К танку на полигоне вопросов не имею. К людям, в попытке отдохнуть приехавшим на озеро, возможно единственный водоём в округе - тоже без особых претензий. Вопрос к Минобороны - зачем командному училищу водоём? Маршировать по воде? Я понимаю, Пётр первый строил ботики, основал Российский флот. Эти-то что основывать собираются?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Дмитрий 3 часа назад
Хорошо звучит...на холостых подраивает))) искру наверное приехали в поле с ведром искать))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
sumrаknn 3 часа назад
Как всё было? Несколько военных завели танк и на полной скорости залетели на дикий пляж на Андреевском озере. Странно, что не стреляли. Катались демонстративно, громко, показывая превосходство. Мол, вы тут, граждане отдыхающие, никто, а мы власть, убирайтесь отсюда. Что же, с таким же запалом можно было и на набережную Тюмени выехать, и на центральную площадь. Никто ведь не остановит.
пЕРЕВОЖУ С ЯЗЫКА МРАЗЕЙ, НА ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ЯЗЫК
Как всё было? Несколько военных завели танк и на малой скорости проехали по танковому полигону около Андреевского озера. Странно, что что не вызвали полицию и не наказали нарушителей-отдыхающих. Катались по территории которая выделена только для покатушек на танках. Мол, вы тут, граждане отдыхающие - нарушители, а мы те кто вас охраняет и жизнь за вас отдает, не мешайте учиться вас охранять и жизни ваших детей, уходите отсюда, ведб вы все ссыкло и испугавшиеся патриоты. Что же, с таким же запалом отдыхающие моглибы и в добровольцы порйти, и в музыканты и не отмазываться и не бежать в заграницы. Никто ведь не остановит.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Александр 3 часа назад
Эти дебилы отдыхающие ещё на ракетном полигоне пусть шашлыки устроят.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Михаил Гривин 4 часа назад
Скорее всего воякам приказали разогнать неграмотных граждан перед настоящими учениями. Потому как полиция не едет, а ходить и разговаривать - долго, хлопотно, можно но пьяных отморозков нарваться. А так - все всё сразу поняли.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
44k
SinigamiRuuk 4 часа назад
Дави их!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
40k
Example 6.2.6 4 часа назад
Так -то, даже на ведомственном полигоне, перед учениями по стрельбе, езде, взаимодействию итд, ответственное лицо должно убедиться в отсутствии посторонних лиц незадействованных в манёврах (без разницы, гражданских или военных), и на протяжении проведения учений - обеспечивать периметральную охрану и не допускать никого, у кого нет спец пропуска на данное мероприятие.
Есть тупые люди: грибники, отдыхающие, дачники, велосипедисты и прочие мимокрокодилы, включая военных разного ранга, которые могут просто пойти посмотреть - "А что это там так бахает?"
И для обеспечения их же безопасности, специальный наряд сил, должен держать периметр полигона, отгоняя на безопасное расстояние всех, даже генерала, если у него нет допуска. В данном случае, эти без(ответственные) люди, судя по всему, забили болт на свои обязанности.. могло плохо закончится, так как из танка очень плохо видно, что там впереди.. Тока если у командира нет панорамного прицела, или он не торчит по пояс из башни зорко озираясь, чтоб мехвод, который сильно ограничен в поле зрения, даже если тоже торчит из своего люка - не загнал танк в какую-нить канаву или грунты, откуда потом придётся его вытаскивать другим танком или БРЭМ-ом.. за что разумеется всему экипажу, спасибо не скажут.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
337
Александр Поляков 4 часа назад
киборги заполонили всю планету
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Алекс 4 часа назад
Если дебилы ни табличек ни слов не понимают. Вот, поучаствовали в учениях.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
32k
koleos72 4 часа назад
А с какого перепугу общий пляж стал территорией военной части?! Они там тихой сапой и так дофига себе присвоили! Уже купаться негде! Всё подгребают где получше! Все карьеры/озёра выкупили и заборами обнесли. Бабло рубят! Уроды!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Дмитрий Круглов 4 часа назад
Кто из участников событий нарушил какой-нибудь закон, указ или правила?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
poбт 5 часов назад
а то что уе*баны там свои машины моют самих уе*банов не возмущает?
сколько там штраф за парковку ближе 50 метров у озера?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Сергей Семенов 5 часов назад
Не, нуачо, можно и на стрельбище грибы собирать. Там же никто не ходит, грибов много.
И стоять под грузоим-и-стрелой, а также влезать-где-убъет.
А таблички про запретную территорию, шлагбаумы и проволочное ограждение - это для лохов.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
322
Pasha Panfilov Сергей Семенов 4 часа назад
О, я так в детстве собирал. В третьем классе начальной школы поперся на стрельбище. Там из пулеметов по мишеням стреляют, а мне приспичило грибы собрать, причем грибы были простые сыроежки. Два таких земляных вала-насыпи (видимо, чтобы пули случайно не улетали), лес там и сям, и усеяны эти склоны грибами. Ну мне приспичило. Человек пять лежат и из пулеметов по мишеням лупят, грохот стоит, и тут я выползаю ))) Мне вообще норм, ножик складной и корзиночка, и сыроежки.

Причем туда путь был не через одну, а через аж две колючих проволоки. Или даже три, я точно уже не помню.

На дивизионы все лазили. Там были почему-то самые грибные места.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
135
Мандалай Иванович 5 часов назад
Если это территория военных, то почему она не охраняется и туда легко может попасть кто угодно?!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
5k
Fishki_surfer 5 часов назад
Отличная бизнес-идея: продавать Джевелины отдыхающим в Тюмени.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
322
Pasha Panfilov Fishki_surfer 4 часа назад
Ну да. А застрянет какая машина там у воды - чем тогда вытаскивать? Кроме танка там поблизости и нету ничего. Так хоть танк есть )))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Burzum
Лесник
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

160095



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 17 мая
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 17 мая
Песня, гремевшая на всех дискотеках, была написана от отчаяния
Песня, гремевшая на всех дискотеках, была написана от отчаяния
Набирающие популярность в сообществах
Решены ли сомнения Эйнштейна экспериментом эффекта квантовой запутанности?
Решены ли сомнения Эйнштейна экспериментом эффекта квантовой запутанности?
Спасение под носом у врага. Операция «Цербер»
Спасение под носом у врага. Операция «Цербер»
В Лас-Вегасе заработал гигантский экран в форме сферы за $2,3 миллиарда (видео)
В Лас-Вегасе заработал гигантский экран в форме сферы за $2,3 миллиарда (видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Идеально!

Лучшие демотиваторы
Семинар "Как правильно тюленить"

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#в мире#Сочи#история#Жизнь#Мемы#Россия#истории из жизни
#животные#Юмор#подборка#СССР#пляж#интересное#новости#фильм#женщина
#интересно#Прикол#забавно#факты#Китай#истории#США#Музыка
Новый неубиваемый планшет Blackview Active 8 Pro Новый неубиваемый планшет Blackview Active 8 Pro Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых Девушка пытается открыть бутылку штопором Девушка пытается открыть бутылку штопором Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста

На что жалуетесь?

Вернуться