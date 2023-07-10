В Тюмени танк заехал на пляж и распугал отдыхающих

Вот только незваные гости там, как оказалось, совсем не военные.
Сегодня днём под Тюменью на наводнённый отдыхающими дикий пляж на Андреевском озере выехал танк Т-72. По словам очевидцев, боевая машина ворвалась на огромной скорости и создала реальную опасность для окружающих. По их мнению, военные таким образом попытались прогнать людей с водоёма.
Он дает дымовую завесу, проезжает между людьми, подъезжает к вагончику с сапбордами. Прямо в него дымит. Люди с детьми выпрыгивают из окна, потому что физически просто никуда не деться из этого вонючего газа. И вот так вот, сделав круга три по пляжу, он уехал обратно к себе в сторону военной части
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Но несмотря на возмущения отдыхавших, на этом участке озера купаться запрещено, там стоит шлагбаум, а территория принадлежит Минобороны, точнее, Тюменскому высшему военно-инженерному командному училищу (ТВВИКУ). И они об этом знают, но критика в адрес военных не умолкает до сих пор. Вот, к примеру, что написала главред издания 72.ru Елена Познахарёва:
Как всё было? Несколько военных завели танк и на полной скорости залетели на дикий пляж на Андреевском озере. Странно, что не стреляли. Катались демонстративно, громко, показывая превосходство. Мол, вы тут, граждане отдыхающие, никто, а мы — власть, убирайтесь отсюда. Что же, с таким же запалом можно было и на набережную Тюмени выехать, и на центральную площадь. Никто ведь не остановит.
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В ТВВКИУ по поводу скандала заявили, что в следующий раз вызовут полицейских, чтобы они прогнали с пляжа отдыхающих.
Купаться там запрещено и находиться там запрещено. Это нужно в полицию, чтобы полиция людей оттуда убирала. А по поводу танка военного: танк выехал, просто он пробивал, так сказать, дорогу. Скоро там будут учения со спецтехникой. Танк выехал, развернулся и уехал обратно
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Танк проводил плановые учения на полигоне училища, все в рамках закона, нигде нарушений нет.
Если на полигоне, игнорируя предупрежлающие таблички находились посторонние, то МО РФ за их угрозу жизни и здоровью ответственности не несёт, это был их личный выбор.
Надеюсь никто не сомневается, что в 21м веке читать умеют все и даже наглые прокатчики сапбордов, ко орые на закрытом государственном полигоне установили сарай с прокатом своего инвентаря.
пЕРЕВОЖУ С ЯЗЫКА МРАЗЕЙ, НА ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ЯЗЫК
Как всё было? Несколько военных завели танк и на малой скорости проехали по танковому полигону около Андреевского озера. Странно, что что не вызвали полицию и не наказали нарушителей-отдыхающих. Катались по территории которая выделена только для покатушек на танках. Мол, вы тут, граждане отдыхающие - нарушители, а мы те кто вас охраняет и жизнь за вас отдает, не мешайте учиться вас охранять и жизни ваших детей, уходите отсюда, ведб вы все ссыкло и испугавшиеся патриоты. Что же, с таким же запалом отдыхающие моглибы и в добровольцы порйти, и в музыканты и не отмазываться и не бежать в заграницы. Никто ведь не остановит.
Есть тупые люди: грибники, отдыхающие, дачники, велосипедисты и прочие мимокрокодилы, включая военных разного ранга, которые могут просто пойти посмотреть - "А что это там так бахает?"
И для обеспечения их же безопасности, специальный наряд сил, должен держать периметр полигона, отгоняя на безопасное расстояние всех, даже генерала, если у него нет допуска. В данном случае, эти без(ответственные) люди, судя по всему, забили болт на свои обязанности.. могло плохо закончится, так как из танка очень плохо видно, что там впереди.. Тока если у командира нет панорамного прицела, или он не торчит по пояс из башни зорко озираясь, чтоб мехвод, который сильно ограничен в поле зрения, даже если тоже торчит из своего люка - не загнал танк в какую-нить канаву или грунты, откуда потом придётся его вытаскивать другим танком или БРЭМ-ом.. за что разумеется всему экипажу, спасибо не скажут.
В чём претензия?
сколько там штраф за парковку ближе 50 метров у озера?
И стоять под грузоим-и-стрелой, а также влезать-где-убъет.
А таблички про запретную территорию, шлагбаумы и проволочное ограждение - это для лохов.
Причем туда путь был не через одну, а через аж две колючих проволоки. Или даже три, я точно уже не помню.
На дивизионы все лазили. Там были почему-то самые грибные места.