В Тюмени танк заехал на пляж и распугал отдыхающих

Но несмотря на возмущения отдыхавших, на этом участке озера купаться запрещено, там стоит шлагбаум, а территория принадлежит Минобороны, точнее, Тюменскому высшему военно-инженерному командному училищу (ТВВИКУ). И они об этом знают, но критика в адрес военных не умолкает до сих пор. Вот, к примеру, что написала главред издания 72.ru Елена Познахарёва:



