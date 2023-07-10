Джонни Депп приедет в Россию и запишет песню

Его гонорар - 370 тысяч долларов и экскурсия по стране.
Депп побывал в Москве в 2018 году. Он тогда погулял по Красной площади, посетил Мавзолей Ленина, музей Маяковского, выступил в «Олимпийском» с группой Hollywood Vampires. Тогда же он познакомился с коллективом «ЯМОРЕ», и спустя пару лет они решили записать совместный трек.
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Потом началась пандемия и запись перенесли. Потом снова начали переговоры и вот сейчас они завершились: осенью этого года Джонни приедет в Россию. За это ему заплатят 370 тысяч долларов и проведут экскурсию по маршруту Калининград - Зеленоградск - Куршская коса - Светлогорск - посёлок Янтарный.
Волнительно, конечно, хотя Джонни очень простой в общении, не строит из себя никого, классный мужик. Осознание, что это всё не сон, ещё не пришло, - рассказал участник «ЯМОРЕ» Михаил Лисов.
$370 тысяч не такие уж и большие деньги для известного актёра. Изначально «пирату Карибского моря» предлагали гонорар побольше, но его менеджеры договорились уменьшить сумму в обмен на экскурсию. Хотя есть одна деталь - ни Депп, ни его представители поездку не подтвердили, но и не опровергли. Вероятно, договорённость всё-таки есть, и вскоре капитан Джек Воробей примчится в Калининград.
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