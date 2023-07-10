Джонни Депп приедет в Россию и запишет песню

$370 тысяч не такие уж и большие деньги для известного актёра. Изначально «пирату Карибского моря» предлагали гонорар побольше, но его менеджеры договорились уменьшить сумму в обмен на экскурсию. Хотя есть одна деталь - ни Депп, ни его представители поездку не подтвердили, но и не опровергли. Вероятно, договорённость всё-таки есть, и вскоре капитан Джек Воробей примчится в Калининград.