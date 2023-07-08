Интересные снимки известных людей (дачное)

18.

"Никулин при жизни любил тут бывать, — рассказывает соседка по дачному участку Наталья. — Помню: идет по улице, встречает детишек и раздает им билеты в цирк. Бесплатно. Со всеми соседями общался, здоровался всегда, никогда звездой себя не ставил. Он нам провел газ в поселок". Юрий Владимирович очень любил свою дачу на Театральной улице.