Интересные снимки известных людей (дачное)

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Подборка фотографий актеров, актрис и всем известных людей!
Сегодня дачная подборка...
Интересного вам просмотра!
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3.
Олег Попов вместе со своими родителями во время чаепития на даче в деревне Орешки, Рузский район, 1968 год
5.
Рина Зеленая, Серафима Бирман, Корней Чуковский участвуют в празднике «Здравствуй лето!» на даче К. Чуковского в Переделкино, 1964 год
7.
Андрей Миронов на подмосковной даче с родителями - Александром Менакером и Марией Мироновой, 1970-е годы
8.
Советский актёр и режиссер Игорь Ильинский и спортивный журналист Борис Федосов у своих дач, 1970-е годы
18.
Юрий Никулин на даче в Валентиновке
"Никулин при жизни любил тут бывать, — рассказывает соседка по дачному участку Наталья. — Помню: идет по улице, встречает детишек и раздает им билеты в цирк. Бесплатно. Со всеми соседями общался, здоровался всегда, никогда звездой себя не ставил. Он нам провел газ в поселок". Юрий Владимирович очень любил свою дачу на Театральной улице.
19.
Георгий Жуков
Маршал Георгий Жуков, выдающийся полководец Великой Отечественной войны, после победы под Москвой получил в пожизненное распоряжение от Сталина большую дачу в Сосновке под Москвой.
20.
Георгий Жуков
Как вспоминала его дочь, на всех предметах, от мебели до посуды, были инвентаризационные номера. Вокруг были огромный лес и яблоневый сад
21.
Леонид Ильич и Виктория Петровна Брежневы
Одна из самых известных правительственных дач располагалась в Ялте (Крым) и была построена в середине 1950-х. Там проводил отпуск Никита Хрущев, а затем и Леонид Брежнев. Брежнев очень любил эту дачу и регулярно устраивал здесь встречи с первыми лицами стран социалистического блока.
23.
Любовь Орлова на даче
Звезды советского кинематографа актриса Любовь Орлова и ее супруг режиссер Григорий Александров были теми редкими людьми того времени, которые обладали собственной шикарной дачей, причем вблизи Москвы. Их творчество было по душе самому Сталину, и он подарил им целый гектар земли во Внуково в конце 1930-х, где они построили дом.
26.
Борис Пастернак
Дачный участок с домом автор «Доктора Живаго» получил в конце 1930-х в Переделкино, в писательском поселке. И ему на самом деле очень нравилось заниматься огородом и садом.
27.
Сергей Прокофьев
На своей подмосковной даче в поселке Николина Гора знаменитый композитор и пианист провел последние восемь лет жизни. Это был дачный кооператив для работников науки и искусства, построенный в 1926 году. Сергей Прокофьев приобрел здесь дом в 1946 году у солистки Большого театра Валерии Барсовой.
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