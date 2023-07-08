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Интересные снимки известных людей (дачное)

Интересные снимки известных людей (дачное)

Автор:
08 июля 2023 22:02
Метки: СССР   история   кино   фото   
1833
28

Подборка фотографий актеров, актрис и всем известных людей!

Сегодня дачная подборка...

Интересного вам просмотра!

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Источник:

Еще крутые истории!
Метки: СССР   история   кино   фото   
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14  комментариев
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53k
smakido 5 часов назад
Вот казалось бы: известные люди, актеры, писатели, режиссеры, космонавты, интеллигентные люди, а не стеснялись взять в руки ведро, лопату, в земле ковыряться, надеть спортивный костюм, рабочие перчатки! Они были настоящими, потому их творчество во всех ипостасях находило отклик у публики, их любили, им верили. Да и фильмы, спектакли и книги люди до сих пор смотрят и читают и помнят.
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10k
Dabus 4 часа назад
Ссылка youtu.be
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4k
Suvar_ 5 часов назад
думаю правительственные дачи не в счет, все таки казенное имущество, всек равно что фото с советских санаториев выкладывать. имхо
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8k
Mauritanien 7 часов назад
Комментарий к фото
За два года до гибели... Были же времена
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62k
doker 7 часов назад
Известные люди... У них дачи не для выживания.
Вопрос - где можно купить в Союзе такие диэлектрические перчатки? Или... спи***ить?
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20
Shyrich doker 5 часов назад
В 89ом у нас их дофига по участку валялось. Раньше не помню. Совсем мелкий был.
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403
gloomy old fart doker 5 часов назад
Ты что, больной? Это обычные хозяйственные перчатки из хозмага.
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25k
Очевидное-Невероятное 7 часов назад
На дачных снимках обратил внимание на номер 2079 JP75 - не подскажите в 50х годах прошлого века, в какой области СССР были такие?
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147
Kurt Meyer Seryi_spb 44 минуты назад
Последние цифры номера - 75. Это говорит нам о том, что машина зарегистрирована в департаменте Париж.
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