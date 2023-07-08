Челябинские грибники обнаружили в лесу 18 истощенных котят

Все котята разного возраста и окраса. Очевидцы рассказали паблику «Регион 74», что, скорее всего, маленькие хвостатые с местного «птичьего рынка», якобы тех, кого не смогли раздать, просто выкинули.

Отмечается, что котята были в истощенном состоянии, удалось спасти только семерых. Спасенных малышей забрали на передержку.