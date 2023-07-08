Челябинские грибники обнаружили в лесу 18 истощенных котят

Семья из Челябинска отправилась в лес за грибами и обнаружила 18 котят. Все малыши были сильно истощены.
Все котята разного возраста и окраса. Очевидцы рассказали паблику «Регион 74», что, скорее всего, маленькие хвостатые с местного «птичьего рынка», якобы тех, кого не смогли раздать, просто выкинули.
Отмечается, что котята были в истощенном состоянии, удалось спасти только семерых. Спасенных малышей забрали на передержку.
Пишет неравнодушный местный житель:
«Котята все были уже в истощенном состоянии, сколько они пробыли без воды и еды неизвестно. Их конечно же забрали с леса и взяли на передержку, но из-за маленького возраста и сильнейшего истощения многих спасти уже не удалось. В живых осталось на данный момент всего 7 котят. Зоозащитники просят обратить на этот случай внимание полицию и прокуратуру. Хотелось бы привлечь к ответственности тех, кто так выкинул животных. Этим котятам повезло, их нашли случайно. А сколько таких так и остались умирать без помощи в лесах, и сколько еще выкинут, если не заняться этим вопросом? Хотелось бы напомнить, что вступил новый закон, где имеются штрафы за выкинутых животных в размере до 30тыс».
Источник:
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домой заберёте?
или по сердобольному "опять выпустим кисок на волю"?
Понимаю, что порой в деревнях люди экономят на стерилизации своих котов, и случается что ручная Манька, принесла "сюрприз", поголовье которого тебе ни к чёрту не нужно, да и кормить их нечем. Тут надо иметь мужество, и убить котят максимально быстрым и безболезненным способом. Не каждый сможет им головы рубить как курям, но, повторюсь - замотать в мешок и кинуть в реку, куда гуманней чем просто вывалить и коробки в лесу.
А вообще, любое животное - это ответственность, за его жизнь. Не хочешь котят - ну разорись уже разок на вет клинику, чтоб не допустить внезапного потомства. раньше, понятно, такое было невозможно, так как и вет клиники были не так распространены и специализировались исключительно по сельскохозяйственной скотине, но сейчас то уже - если сильно надо, можно вет врача вызвать на дом, он приедет и если возможно. операцию твоему питомцу проведёт у тебя же дома. Да и транспорт сейчас куда доступней, чем в тех же90-х, можно сесть в машину и съездить.. не надо с переноской 3 часа колбаситься в автобусе до областного центра.