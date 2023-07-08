FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 14276 постов • 1675 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Животные
Челябинские грибники обнаружили в лесу 18 истощенных котят

Челябинские грибники обнаружили в лесу 18 истощенных котят

Автор:
08 июля 2023 11:29
Сообщество : Животные
Метки: грибники   добро   животные   котята   лес   спасение   челябинск   
3539
1
1

Семья из Челябинска отправилась в лес за грибами и обнаружила 18 котят. Все малыши были сильно истощены.

Все котята разного возраста и окраса. Очевидцы рассказали паблику «Регион 74», что, скорее всего, маленькие хвостатые с местного «птичьего рынка», якобы тех, кого не смогли раздать, просто выкинули.

Отмечается, что котята были в истощенном состоянии, удалось спасти только семерых. Спасенных малышей забрали на передержку.


Пишет неравнодушный местный житель:

«Котята все были уже в истощенном состоянии, сколько они пробыли без воды и еды неизвестно. Их конечно же забрали с леса и взяли на передержку, но из-за маленького возраста и сильнейшего истощения многих спасти уже не удалось. В живых осталось на данный момент всего 7 котят. Зоозащитники просят обратить на этот случай внимание полицию и прокуратуру. Хотелось бы привлечь к ответственности тех, кто так выкинул животных. Этим котятам повезло, их нашли случайно. А сколько таких так и остались умирать без помощи в лесах, и сколько еще выкинут, если не заняться этим вопросом? Хотелось бы напомнить, что вступил новый закон, где имеются штрафы за выкинутых животных в размере до 30тыс».

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: грибники   добро   животные   котята   лес   спасение   челябинск   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
24  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
24k
Сталкер 17 часов назад
Нелюди...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
41k
Бабай 7 часов назад
В моём детстве их просто топили. Не на глазах мелких нас, но бывало видели. И собак бродячих отстреливали соответствующие службы. А в деревнях когда резали свиней, детям тоже глаза не завязывали. И зоошиза отсутствовала как класс.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Артём 11 часов назад
Больше ублюдков, которые выбрасывают животных, я ненавижу идиотов, которые своих животных не стерилизуют.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
359
Andrei 13 часов назад
Котята хоть и ослабленные, но, все двигаются, мявкают, понимаю что это рефлекс просить спасения, но, как так получилось что больше половины из тех что на видео, были уже ходячими трупами?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
169
Дмитрий Трив 3 часа назад
хорошо, спасли вы её - дальше что?
домой заберёте?
или по сердобольному "опять выпустим кисок на волю"?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
олег 13 часов назад
что с грибами?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14
Виктория 14 часов назад
Маленькие котятки без мамы... Я бы этим "хозяевам" штраф приличный влепила бы, что бы не повадно было, а котенка одного забрала бы к себе жить.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
100
Julia Sepp 15 часов назад
Вот же мрази, прямо так сложно животному до 1 года сделать стерилизацию? Надо более строгие законы в отношении таких горе- заводчиков. Слава богу, что хоть этим пушистикам повезло!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26
Ксения Лукашенкова-Денисова 16 часов назад
Люблю животных. Хорошо,что спасли.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
40k
Example 6.2.6 16 часов назад
Духу не хватило засунуть котят в мешок и кинуть реку, решили что проще вынести в лес и оставить там.. Логика простая: "Кошки это ж животные, ну и адаптируются там как-нибудь в лесу". К сожалению, это так не работает, для котят это просто мучительная и растянутая во времени смерть, наполненная голодом, холодом, страданиями и неизбежной кончиной. Даже у диких кошек выживает далеко не всё потомство, потому что мама-кошка не всегда в состоянии так эффективно охотится, чтоб самой нормально питаться и давать нужное кол-во молока, или приносить в лежбище столько добычи чтоб всё потомство могло питаться в достаточном количестве. Плюс болезни, плюс другие дикие хищники, которые могут напасть как на мать, так и на потомство. И это мы говорим за дикую кошку, которая выросла в лесу и знает что к чему. А тут котята без матери, настолько мелкие, что их обычные вороны могут склевать.
Понимаю, что порой в деревнях люди экономят на стерилизации своих котов, и случается что ручная Манька, принесла "сюрприз", поголовье которого тебе ни к чёрту не нужно, да и кормить их нечем. Тут надо иметь мужество, и убить котят максимально быстрым и безболезненным способом. Не каждый сможет им головы рубить как курям, но, повторюсь - замотать в мешок и кинуть в реку, куда гуманней чем просто вывалить и коробки в лесу.
А вообще, любое животное - это ответственность, за его жизнь. Не хочешь котят - ну разорись уже разок на вет клинику, чтоб не допустить внезапного потомства. раньше, понятно, такое было невозможно, так как и вет клиники были не так распространены и специализировались исключительно по сельскохозяйственной скотине, но сейчас то уже - если сильно надо, можно вет врача вызвать на дом, он приедет и если возможно. операцию твоему питомцу проведёт у тебя же дома. Да и транспорт сейчас куда доступней, чем в тех же90-х, можно сесть в машину и съездить.. не надо с переноской 3 часа колбаситься в автобусе до областного центра.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
354
Sadik-mardik 16 часов назад
Людей не так жалко, более приспособленные твари! А этих малышей то за что?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26
Ксения Лукашенкова-Денисова Sadik-mardik 12 часов назад
Человек-самая беспощадная и жестокая тварь. Звери лучше людей.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
75k
Viktor 17 часов назад
Гниду, которая это сделала, привязать в лесу и забыть!

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
110k
parallax 17 часов назад
За такое надо сажать, а не штрафовать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
Вишенка Крокодилова 18 часов назад
Утопить было бы гуманнее, чем обрекать на длительные страдания.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Себастьян Перейра

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

956277



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 18 мая
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 18 мая
Брошенная овчарка бродила по улицам с игрушкой в зубах
Брошенная овчарка бродила по улицам с игрушкой в зубах
Набирающие популярность в сообществах
Жгут&nbsp; Эсмарха не подходит для армии!
Жгут  Эсмарха не подходит для армии!
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Redkey P9 - пылесос с высокой мощностью всасывания всего за 13990 рублей
Redkey P9 - пылесос с высокой мощностью всасывания всего за 13990 рублей
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Просто поправил

Лучшие демотиваторы
Долго не мог понять пользы стрельбы по тарелочкам

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#подборка#фото#в мире#история#аварии#авто аварии#Россия#сарказм#потасовка
#Прикол#автомобили#автомир#интересное#ДТП#забавно#Автовсячина#кино#Животное#суд
#животные#люди#машина#интересно#полиция#знаменитости#собака#позитив#нападение#Реакция
Redkey P9 - пылесос с высокой мощностью всасывания всего за 13990 рублей Redkey P9 - пылесос с высокой мощностью всасывания всего за 13990 рублей Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша Девушка пытается открыть бутылку штопором Девушка пытается открыть бутылку штопором

На что жалуетесь?

Вернуться