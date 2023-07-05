Каким был транспорт в 1970-1980-е годы. Фестиваль "Ретрорейс" в Москве⁠⁠

Фестиваль "Ретрорейс" пройдет 9 июля на Воробьевых горах. В этом году он посвящен транспорту 1970-1980-х годов.
А пока давайте узнаем больше о транспорте той эпохи. Например, с выпуском какой машины началась массовая автомобилизация страны, какие автобусы называли "гармошками" и "луноходами" и какие редкие экспонаты представят на "Ретрорейсе".
В 1970-е стремительно развивалось автобусное сообщение. Если в 1950 году в городе было 50 маршрутов (24 городских и 26 пригородных), то 20 лет спустя - уже 256 (226 и 30 соответственно).
К 1970 году закончился выпуск ЗИЛ-158, а на смену ему пришел ЛиАЗ-677, получивший название "луноход". Из-за отсутствия тряски во время поездки казалось, будто он плывет. "Луноходы" колесили по Москве около 40 лет.
В 1980-е на долю автобусов приходилась треть всех перевозок наземным городским транспортом, поэтому на самые загруженные направления начали запускать автобус большой вместимости - "Икарус". Его половины были соединены резиновым сильфоном, напоминающем меха гармони, отсюда и прозвище - "гармошка".
"Икарусы" были самыми технологичными и массовыми автобусами в 1980-е годы. Они имели мощный двигатель, который позволял преодолевать долгие подъемы ("луноходы", оснащенные технически несовершенной гидромеханической передачей, не справлялись с такими препятствиями).
Эти автобусы были комфортнее: сиденья разделены, а благодаря спрятанному под пол двигателю уменьшалась загазованность салона.
В 1966 году был основан Волжский автозавод в Тольятти (ныне - АО "АвтоВАЗ"). Детищем нового предприятия стали "Жигули", превратившиеся в один из символов прошлого века. Только в 1970-е выпускали по 660 тысяч машин в год, а к началу 1980-х эта цифра увеличилась до 730 тысяч. "Жигули" открыли дорогу массовой автомобилизации СССР, в частности Москвы.
Однако в таксомоторных парках "Жигули" не использовали. В 1970 году туда начали поступать ГАЗ-24-01 "Волга". Первые машины были разных цветов, год спустя Горьковский автозавод стал окрашивать их в светло-салатовый и лимонный оттенки. А водители получили единую форму: костюмы и фуражки с буквой Т.
В 1970-е начали внедрять первую в стране автоматизированную систему диспетчерского управления. Стоимость поездки рассчитывалась по таксометру - километр стоил 10 копеек. А с 1972 года стоимость увеличилась в два раза - до 20 копеек. Для сравнения: прокатиться на трамвае можно было всего за 3 копейки.
К концу 1970-х в Москве работал 21 таксопарк с почти 19 тысячами автомобилей. "Волги" перевозили москвичей вплоть до 1990-х годов, став самой узнаваемой машиной советского такси.
На фестивале "Ретрорейс" представят самые известные и редкие виды транспорта, которые колесили по улицам столицы в 1970-1980-х годах.
Из легенд можно будет увидеть автобусы ЛАЗ-695 и ЗИЛ-158В,
автомобиль Москвич 407,
"Волгу" ГАЗ-24-04 (универсал),
экскурсионный автобус ЦАРМ "Рица" с открытым кузовом,
грузовой автомобиль ГАЗ-51.
Также на фестивале покажут эксклюзив - редкую тротуароуборочную машину ТУМ-975.
Помимо этого, в экспозиции представлены пожарные автоцистерны, самосвалы, тягач-эвакуатор и грузовые троллейбусы времен 1970-1980-х годов.
Гостей ждут турнир по домино и детские гонки на педальных машинах. Во время ралли владельцы ретромашин преодолеют более 80 км, а на автобусе "Икарус" можно будет отправиться на экскурсию по Раменкам.
В честь фестиваля Музей транспорта Москвы также выпустил тематические карты "Тройка" с изображением автомобилей "Москвич-407", "Москвич-2140" и ГАЗ-24 "Волга". Лимитированные карты раздадут в качестве подарков участникам, которые посетят "Ретрорейс", одевшись в стиле 1970–1980-х годов. Карты можно будет получить на входе.
Все мероприятия фестиваля бесплатны. Узнать подробную программу и зарегистрироваться можно на сайте.
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