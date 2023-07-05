FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Автомир 11353 поста • 829 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Автомир
Каким был транспорт в 1970-1980-е годы. Фестиваль "Ретрорейс" в Москве⁠⁠

Каким был транспорт в 1970-1980-е годы. Фестиваль "Ретрорейс" в Москве⁠⁠

Автор:
05 июля 2023 17:44
Сообщество : Автомир
Метки: авто   г. Москва   ретро   ретро авто   транспорт   фестивали   
522
10

Фестиваль "Ретрорейс" пройдет 9 июля на Воробьевых горах. В этом году он посвящен транспорту 1970-1980-х годов.

А пока давайте узнаем больше о транспорте той эпохи. Например, с выпуском какой машины началась массовая автомобилизация страны, какие автобусы называли "гармошками" и "луноходами" и какие редкие экспонаты представят на "Ретрорейсе".

В 1970-е стремительно развивалось автобусное сообщение. Если в 1950 году в городе было 50 маршрутов (24 городских и 26 пригородных), то 20 лет спустя - уже 256 (226 и 30 соответственно).


К 1970 году закончился выпуск ЗИЛ-158, а на смену ему пришел ЛиАЗ-677, получивший название "луноход". Из-за отсутствия тряски во время поездки казалось, будто он плывет. "Луноходы" колесили по Москве около 40 лет.

×
×

В 1980-е на долю автобусов приходилась треть всех перевозок наземным городским транспортом, поэтому на самые загруженные направления начали запускать автобус большой вместимости - "Икарус". Его половины были соединены резиновым сильфоном, напоминающем меха гармони, отсюда и прозвище - "гармошка".


"Икарусы" были самыми технологичными и массовыми автобусами в 1980-е годы. Они имели мощный двигатель, который позволял преодолевать долгие подъемы ("луноходы", оснащенные технически несовершенной гидромеханической передачей, не справлялись с такими препятствиями).


Эти автобусы были комфортнее: сиденья разделены, а благодаря спрятанному под пол двигателю уменьшалась загазованность салона.

В 1966 году был основан Волжский автозавод в Тольятти (ныне - АО "АвтоВАЗ"). Детищем нового предприятия стали "Жигули", превратившиеся в один из символов прошлого века. Только в 1970-е выпускали по 660 тысяч машин в год, а к началу 1980-х эта цифра увеличилась до 730 тысяч. "Жигули" открыли дорогу массовой автомобилизации СССР, в частности Москвы.


Однако в таксомоторных парках "Жигули" не использовали. В 1970 году туда начали поступать ГАЗ-24-01 "Волга". Первые машины были разных цветов, год спустя Горьковский автозавод стал окрашивать их в светло-салатовый и лимонный оттенки. А водители получили единую форму: костюмы и фуражки с буквой Т.


В 1970-е начали внедрять первую в стране автоматизированную систему диспетчерского управления. Стоимость поездки рассчитывалась по таксометру - километр стоил 10 копеек. А с 1972 года стоимость увеличилась в два раза - до 20 копеек. Для сравнения: прокатиться на трамвае можно было всего за 3 копейки.


К концу 1970-х в Москве работал 21 таксопарк с почти 19 тысячами автомобилей. "Волги" перевозили москвичей вплоть до 1990-х годов, став самой узнаваемой машиной советского такси.

На фестивале "Ретрорейс" представят самые известные и редкие виды транспорта, которые колесили по улицам столицы в 1970-1980-х годах.


Из легенд можно будет увидеть автобусы ЛАЗ-695 и ЗИЛ-158В,

автомобиль Москвич 407,

"Волгу" ГАЗ-24-04 (универсал),

экскурсионный автобус ЦАРМ "Рица" с открытым кузовом,

грузовой автомобиль ГАЗ-51.

Также на фестивале покажут эксклюзив - редкую тротуароуборочную машину ТУМ-975.

Помимо этого, в экспозиции представлены пожарные автоцистерны, самосвалы, тягач-эвакуатор и грузовые троллейбусы времен 1970-1980-х годов.


Гостей ждут турнир по домино и детские гонки на педальных машинах. Во время ралли владельцы ретромашин преодолеют более 80 км, а на автобусе "Икарус" можно будет отправиться на экскурсию по Раменкам.


В честь фестиваля Музей транспорта Москвы также выпустил тематические карты "Тройка" с изображением автомобилей "Москвич-407", "Москвич-2140" и ГАЗ-24 "Волга". Лимитированные карты раздадут в качестве подарков участникам, которые посетят "Ретрорейс", одевшись в стиле 1970–1980-х годов. Карты можно будет получить на входе.


Все мероприятия фестиваля бесплатны. Узнать подробную программу и зарегистрироваться можно на сайте.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: авто   г. Москва   ретро   ретро авто   транспорт   фестивали   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
59k
Похабыч 10 часов назад
Икарус 180 незаслуженно забыт
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
6k
HUBLOT 5 часов назад
У икаруса было народное название - китайский холодильник. Китайский потому, что желтый, а зимой в нем дубак был.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
887
labus 6 часов назад
РАФ
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
48k
turyst 7 часов назад

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
75k
Viktor 10 часов назад
ГАЗ-51 самосвал это уже ГАЗ-93.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
fomin30
нет данных
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

862



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В Госдуме приняли в первом чтении законопроект, который разрешит усыплять бездомных животных
В Госдуме приняли в первом чтении законопроект, который разрешит усыплять бездомных...
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 18 мая
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 18 мая
Набирающие популярность в сообществах
Жгут&nbsp; Эсмарха не подходит для армии!
Жгут  Эсмарха не подходит для армии!
Намешалось
Намешалось
И где теперь знакомиться?
И где теперь знакомиться?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Жизненно

Лучшие демотиваторы
Долго не мог понять пользы стрельбы по тарелочкам

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#машина#интересно#аварии#авто аварии#Автовсячина#улыбнуло#США#маразм#СССР
#автомобили#фото#интересное#ДТП#кино#история#в мире#шоу бизнес#знаменитости#факты
#автомир#Прикол#подборка#животные#люди#позитив#забавно#фильм#ПДД#Ynews
Redkey W12 Pro: первый в мире многофункциональный пылесос для влажной уборки Redkey W12 Pro: первый в мире многофункциональный пылесос для влажной уборки В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет Девушка пытается открыть бутылку штопором Девушка пытается открыть бутылку штопором Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста

На что жалуетесь?

Вернуться