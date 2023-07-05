Каким был транспорт в 1970-1980-е годы. Фестиваль "Ретрорейс" в Москве⁠⁠

В 1966 году был основан Волжский автозавод в Тольятти (ныне - АО "АвтоВАЗ"). Детищем нового предприятия стали "Жигули", превратившиеся в один из символов прошлого века. Только в 1970-е выпускали по 660 тысяч машин в год, а к началу 1980-х эта цифра увеличилась до 730 тысяч. "Жигули" открыли дорогу массовой автомобилизации СССР, в частности Москвы.

Однако в таксомоторных парках "Жигули" не использовали. В 1970 году туда начали поступать ГАЗ-24-01 "Волга". Первые машины были разных цветов, год спустя Горьковский автозавод стал окрашивать их в светло-салатовый и лимонный оттенки. А водители получили единую форму: костюмы и фуражки с буквой Т.

В 1970-е начали внедрять первую в стране автоматизированную систему диспетчерского управления. Стоимость поездки рассчитывалась по таксометру - километр стоил 10 копеек. А с 1972 года стоимость увеличилась в два раза - до 20 копеек. Для сравнения: прокатиться на трамвае можно было всего за 3 копейки.

К концу 1970-х в Москве работал 21 таксопарк с почти 19 тысячами автомобилей. "Волги" перевозили москвичей вплоть до 1990-х годов, став самой узнаваемой машиной советского такси.