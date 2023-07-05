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Юные кхмерские буддисты на фотографиях Нгуена Ву Фуока

Юные кхмерские буддисты на фотографиях Нгуена Ву Фуока

Автор:
05 июля 2023 17:03
Сообщество : ФотоМир
Метки: Вьетнам   Кхмеры   буддизм   буддисты   интересно   монахи   обряды   познавательно   традиции   
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Один из самых известных вьетнамских фотографов Нгуен Ву Фуок, признанный мастер, представил новую серию снимков. Он задокументировал традицию ухода из дома среди кхмерских буддистов. По обычаю кхмеров, юноши в возрасте 16 лет и старше часто покидают свои семьи и отправляются в храм, чтобы стать монахами и посвятить несколько лет обучению.


Уход из дома из «сыновней почтительности» (одно из центральных понятий в конфуцианской этике и философии) — давняя традиция кхмеров на юге Вьетнама. Церемония обычно проводится до или после фестиваля Чол Чнам Тмай (в середине апреля).


Юноши покидают свои дома, отправляясь в храм, чтобы стать монахами и учиться от одного до нескольких лет. Это совершенно добровольно, так как они ходят в храм для духовной практики. Уход из дома из сыновней почтительности по отношению к бабушкам, дедушкам, родителям и в целом к предкам. считается правильным и прекрасным в сообществе молодых кхмерских буддистов.


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Немаловажно и то, что возможность заключить брак есть только у молодых людей, прошедших духовную практику в храме. Девушкам и их семьям нравятся только юноши, прошедшие монашескую жизнь.


В культуре южновьетнамских кхмеров уход в монахи может принимать различные формы. Основываясь на вере и счастье в Трех Прибежищах и Дхарме Будды, монахи дают обет практиковать святость до конца своей жизни. Кроме того, многие люди решают покинуть свой дом из сыновней почтительности к родителям, и время практики зависит от решения каждого человека.


Кхмерское сообщество находится под сильным влиянием народных верований, а также брахманизма и буддизма, особенно буддизма. Буддийская культура доминировала на протяжении большей части жизни кхмеров. Они сохраняют внутреннее убеждение, что, согласно учению Будды, нет лучшей сыновней почтительности, чем стать монахом в ответ на то, что их вырастили и воспитали. Юноши должны сохранять достоинство и чистоту заповедей. Кроме того, под руководством священников, которые их обучают, они стараются исправить дурные привычки и стать лучше.


Когда юноша решает пойти в храм для духовной практики, за несколько месяцев до церемонии он должен попросить разрешения на это у родителей и выучить основные сутры. За день до официальной церемонии юношам бреют головы, выдают саронги вместо обычной одежды и накидывают на плечи слева направо белую ткань, которая называется Penexo. Этот обряд означает, что юноша отрекся от светского мира. Родственники посвященного приглашают монахов к себе домой, чтобы они прочитали сутры и провели необходимые обряды. Присутствует вся семьи соседи, все передают свои наилучшие пожелание новоиспеченному монаху, а он, в свою очередь, прощается с родственниками и друзьями.


Уход сына из дома из сыновней почтительности заставляет родителей чувствовать себя счастливыми и гордыми в глазах соседей. Это значит что они — семья с культурой, порядком, прекрасными обычаями и традициями, хорошим образованием. Поэтому большинство кхмерских семей хотят, чтобы их сыновья стали монахами. Они также верят, что время, проведенное в храме, научит их сына быть хорошим человеком в обществе.


В настоящее время эта традиция в кхмерской общине стала немного слабее, но по-прежнему пользуется большим уважением. Человек, независимо от его статуса и уровня образования, на самом деле не считается взрослым, если не побывал учеником-монахом. Главная цель при этом — не в том, чтобы стать буддой, а в том, чтобы стать хорошим и полезным человеком. Получить нравственные наставления, полезные знания, опыт сострадания. И тогда после выхода из храма молодой человек будет способен построить осмысленную и праведную жизнь.


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Вьетнам   Кхмеры   буддизм   буддисты   интересно   монахи   обряды   познавательно   традиции   
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