Юные кхмерские буддисты на фотографиях Нгуена Ву Фуока

Уход из дома из «сыновней почтительности» (одно из центральных понятий в конфуцианской этике и философии) — давняя традиция кхмеров на юге Вьетнама. Церемония обычно проводится до или после фестиваля Чол Чнам Тмай (в середине апреля).

Юноши покидают свои дома, отправляясь в храм, чтобы стать монахами и учиться от одного до нескольких лет. Это совершенно добровольно, так как они ходят в храм для духовной практики. Уход из дома из сыновней почтительности по отношению к бабушкам, дедушкам, родителям и в целом к предкам. считается правильным и прекрасным в сообществе молодых кхмерских буддистов.