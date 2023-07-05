Юные кхмерские буддисты на фотографиях Нгуена Ву Фуока

Один из самых известных вьетнамских фотографов Нгуен Ву Фуок, признанный мастер, представил новую серию снимков. Он задокументировал традицию ухода из дома среди кхмерских буддистов. По обычаю кхмеров, юноши в возрасте 16 лет и старше часто покидают свои семьи и отправляются в храм, чтобы стать монахами и посвятить несколько лет обучению.
Уход из дома из «сыновней почтительности» (одно из центральных понятий в конфуцианской этике и философии) — давняя традиция кхмеров на юге Вьетнама. Церемония обычно проводится до или после фестиваля Чол Чнам Тмай (в середине апреля).
Юноши покидают свои дома, отправляясь в храм, чтобы стать монахами и учиться от одного до нескольких лет. Это совершенно добровольно, так как они ходят в храм для духовной практики. Уход из дома из сыновней почтительности по отношению к бабушкам, дедушкам, родителям и в целом к предкам. считается правильным и прекрасным в сообществе молодых кхмерских буддистов.
Немаловажно и то, что возможность заключить брак есть только у молодых людей, прошедших духовную практику в храме. Девушкам и их семьям нравятся только юноши, прошедшие монашескую жизнь.
В культуре южновьетнамских кхмеров уход в монахи может принимать различные формы. Основываясь на вере и счастье в Трех Прибежищах и Дхарме Будды, монахи дают обет практиковать святость до конца своей жизни. Кроме того, многие люди решают покинуть свой дом из сыновней почтительности к родителям, и время практики зависит от решения каждого человека.
Кхмерское сообщество находится под сильным влиянием народных верований, а также брахманизма и буддизма, особенно буддизма. Буддийская культура доминировала на протяжении большей части жизни кхмеров. Они сохраняют внутреннее убеждение, что, согласно учению Будды, нет лучшей сыновней почтительности, чем стать монахом в ответ на то, что их вырастили и воспитали. Юноши должны сохранять достоинство и чистоту заповедей. Кроме того, под руководством священников, которые их обучают, они стараются исправить дурные привычки и стать лучше.
Когда юноша решает пойти в храм для духовной практики, за несколько месяцев до церемонии он должен попросить разрешения на это у родителей и выучить основные сутры. За день до официальной церемонии юношам бреют головы, выдают саронги вместо обычной одежды и накидывают на плечи слева направо белую ткань, которая называется Penexo. Этот обряд означает, что юноша отрекся от светского мира. Родственники посвященного приглашают монахов к себе домой, чтобы они прочитали сутры и провели необходимые обряды. Присутствует вся семьи соседи, все передают свои наилучшие пожелание новоиспеченному монаху, а он, в свою очередь, прощается с родственниками и друзьями.
Уход сына из дома из сыновней почтительности заставляет родителей чувствовать себя счастливыми и гордыми в глазах соседей. Это значит что они — семья с культурой, порядком, прекрасными обычаями и традициями, хорошим образованием. Поэтому большинство кхмерских семей хотят, чтобы их сыновья стали монахами. Они также верят, что время, проведенное в храме, научит их сына быть хорошим человеком в обществе.
В настоящее время эта традиция в кхмерской общине стала немного слабее, но по-прежнему пользуется большим уважением. Человек, независимо от его статуса и уровня образования, на самом деле не считается взрослым, если не побывал учеником-монахом. Главная цель при этом — не в том, чтобы стать буддой, а в том, чтобы стать хорошим и полезным человеком. Получить нравственные наставления, полезные знания, опыт сострадания. И тогда после выхода из храма молодой человек будет способен построить осмысленную и праведную жизнь.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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