«Уже забыли страшную трагедию?»: в кемеровском ТЦ, зрителей не выпускали из кинотеатра и они сразу вспомнили «Зимнюю вишню»

Они смотрели фильм, а потом просто не смогли выйти из зала.
25 марта 2018 года в кемеровской «Зимней вишне» случился пожар. Очаг возгорания был на верхнем этаже - там находились кинозалы и детские игровые зоны. Когда полыхало пламя, эвакуационные выходы были закрыты. В тот день погибло 60 человек, 37 из них - дети.
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Об этой беде будут помнить ещё долго. И теперь к кемеровским кинотеатрам отношение особое. Например, местный житель заявил, что он смотрел фильм в ТЦ «Променад-2», а после окончания сеанса не смог выйти из зала - двери были закрыты.
Тогда он обратился к охраннику и спросил: «Что будет, если в здании начнётся пожар?» И сотрудник заявил, что тогда двери якобы откроются автоматически. Но мужчина ему не поверил и написал в соцсетях: «Уже забыли страшную трагедию?»
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Администрация ТЦ «Променад-2» назвала этот случай «дезинформацией» и заявила:
Вас дезинформировали, залы не закрываются. По окончании сеанса люди вышли самостоятельно. Есть подтверждающие видеозаписи. Вход и выход кинозалов попадает под камеры. Зафиксировано всё, мы уже проверили этот факт – люди вышли самостоятельно, как только закончился сеанс.
Другой вопрос, что кинозал находится в торговом центре, и торговый центр после 9 вечера имеет пропускной режим – некоторые двери закрыты на чип. Это служебные двери, и они открываются по дистанционному управлению, через пульт диспетчера. Диспетчеру поступил звонок от администратора кинозала, через две минуты двери разблокировались.
И добавила, что в случае аварийной ситуации, все двери откроются:
У нас, как и во всех торговых центрах, предусмотрена система пожаротушения и автоматическая разблокировка всех дверей. У нас в обязательном порядке проводятся тренировки, где все эти вещи проверяются.
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