FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 7398 постов • 1010 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жить в России
«Уже забыли страшную трагедию?»: в кемеровском ТЦ, зрителей не выпускали из кинотеатра и они сразу вспомнили «Зимнюю вишню»

«Уже забыли страшную трагедию?»: в кемеровском ТЦ, зрителей не выпускали из кинотеатра и они сразу вспомнили «Зимнюю вишню»

Автор:
05 июля 2023 15:44
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Кемерово   зимняя вишня   кинотеатр   пожар   торговый центр   трагедия   тц   
1578
1
2

Они смотрели фильм, а потом просто не смогли выйти из зала.

25 марта 2018 года в кемеровской «Зимней вишне» случился пожар. Очаг возгорания был на верхнем этаже - там находились кинозалы и детские игровые зоны. Когда полыхало пламя, эвакуационные выходы были закрыты. В тот день погибло 60 человек, 37 из них - дети.

Об этой беде будут помнить ещё долго. И теперь к кемеровским кинотеатрам отношение особое. Например, местный житель заявил, что он смотрел фильм в ТЦ «Променад-2», а после окончания сеанса не смог выйти из зала - двери были закрыты.

Тогда он обратился к охраннику и спросил: «Что будет, если в здании начнётся пожар?» И сотрудник заявил, что тогда двери якобы откроются автоматически. Но мужчина ему не поверил и написал в соцсетях: «Уже забыли страшную трагедию?»

Администрация ТЦ «Променад-2» назвала этот случай «дезинформацией» и заявила:

Вас дезинформировали, залы не закрываются. По окончании сеанса люди вышли самостоятельно. Есть подтверждающие видеозаписи. Вход и выход кинозалов попадает под камеры. Зафиксировано всё, мы уже проверили этот факт – люди вышли самостоятельно, как только закончился сеанс.

Другой вопрос, что кинозал находится в торговом центре, и торговый центр после 9 вечера имеет пропускной режим – некоторые двери закрыты на чип. Это служебные двери, и они открываются по дистанционному управлению, через пульт диспетчера. Диспетчеру поступил звонок от администратора кинозала, через две минуты двери разблокировались.

И добавила, что в случае аварийной ситуации, все двери откроются:

У нас, как и во всех торговых центрах, предусмотрена система пожаротушения и автоматическая разблокировка всех дверей. У нас в обязательном порядке проводятся тренировки, где все эти вещи проверяются.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Видео   Кемерово   зимняя вишня   кинотеатр   пожар   торговый центр   трагедия   тц   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
naf-naf Час назад
Не возможно пережить такую трагедию
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Chev Chelios Полчаса назад
Ладно пожар, а если ссать приспичило???
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
August

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

227155



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Администратор приюта для бездомных кошек схитрила и всего за несколько дней удвоила число тех, кому нужен питомец
Администратор приюта для бездомных кошек схитрила и всего за несколько дней удвоила...
Песня, гремевшая на всех дискотеках, была написана от отчаяния
Песня, гремевшая на всех дискотеках, была написана от отчаяния
Набирающие популярность в сообществах
Первичная медицинская карточка
Первичная медицинская карточка
Рыбы-птицееды
Рыбы-птицееды
И где теперь знакомиться?
И где теперь знакомиться?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Худший матрас

Лучшие демотиваторы
Долго не мог понять пользы стрельбы по тарелочкам

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#машина#интересно#ДТП#подборка#Автовсячина#улыбнуло#шоу бизнес#забавно#Реакция
#автомобили#Прикол#интересное#животные#люди#история#в мире#фильм#ПДД#дети
#автомир#фото#аварии#авто аварии#кино#позитив#США#маразм#факты#знаменитости
И где теперь знакомиться? И где теперь знакомиться? Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет Девушка пытается открыть бутылку штопором Девушка пытается открыть бутылку штопором Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша

На что жалуетесь?

Вернуться