«Уже забыли страшную трагедию?»: в кемеровском ТЦ, зрителей не выпускали из кинотеатра и они сразу вспомнили «Зимнюю вишню»

Об этой беде будут помнить ещё долго. И теперь к кемеровским кинотеатрам отношение особое. Например, местный житель заявил, что он смотрел фильм в ТЦ «Променад-2», а после окончания сеанса не смог выйти из зала - двери были закрыты.

Тогда он обратился к охраннику и спросил: «Что будет, если в здании начнётся пожар?» И сотрудник заявил, что тогда двери якобы откроются автоматически. Но мужчина ему не поверил и написал в соцсетях: «Уже забыли страшную трагедию?»