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В Подмосковье силовики устроили облаву на нелегальных мигрантов

В Подмосковье силовики устроили облаву на нелегальных мигрантов

Автор:
05 июля 2023 14:42
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Подмосковье   депортация   котельники   мигранты   облава   рейд   силовики   
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Проверяли этнические кафе, «квартиры общего пользования» и магазины. И поймали десятки «иностранных специалистов».

Жители подмосковных Котельников уже неоднократно жаловались на обилие мигрантов и их поведение. Местные считают, что обстановка очень напряжённая:

И в мае этого года они записали обращение к президенту России:

По всей видимости, их услышали. После того, как обращение разошлось по сети, в Котельники нагрянули силовики и устроили облаву.

Несколько дней назад силовики снова организовали рейд - проверили кафешки, «резиновые» квартиры, прошлись по дворам. В ходе облавы задержали десятки нелегалов.

На них составили протоколы по статье «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации». Вероятно, некоторых из этих граждан ждёт депортация, а может и запрет на въезд в Россию.

Проблема острая, в июне её обсуждали и на форуме «Россия многонациональная». И один из выступающих предложил организовать в Котельниках «шариатские патрули» - чтобы мусульмане ходили вместе с полицией и успокаивали своих. Инициатива довольно спорная.

Так что в подмосковных Котельниках пока неспокойно.

Источник:

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Метки: Видео   Подмосковье   депортация   котельники   мигранты   облава   рейд   силовики   
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31k
Ego sum qui sum 42 минуты назад
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179
Кот Чеширский 4 секунды назад
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8k
Trenzel2003 6 минут назад
Любой район возьми, обязательно будет куча приезжих. Как и с очень средней азии, так и с очень ближнего востока. И у половины как минимум будут не в порядке документы. А оставшаяся половина плохо, или вообще не говорит на Русском.
p\s
Хорошо бы силовики, или кто там, заинтересовались таксистами. 90% чурбаны.
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353
iskra Trenzel2003 2 минуты назад
Хе.. Депортируют таксистов,будут проблемы с вызовом такси и поднимутся цены..
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3k
ZET 8 минут назад
Слишком гуманно и вежливо с этими собаками обращаются...надо жестко и очень жестко!!! Посмотреть как они себя ведут на улицах и в своих анклавах - хозяева, презирающие нашу культуру и постоянно оскорбляют нашу страну...собаки...и едут к нам сюда не от хорошей жизни у себя там в своих сраных республиках...ну так видите себя культурно!!!
депортировать нахер с запретом въезда!!!
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45k
Соломей 10 минут назад
и как они все попали в РФ?и кто им выдал разрешение, и кто это контролировал?ОМОН не хочет наведаться к ним?
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30k
♣♂♠ Полчаса назад
Все черные должны быть депортированы из страны, вне зависимости от наличия паспорта РФ и разрешения на работу. Кто сопротивляется и прячется - ликвидировать. В России не место для чурок и черных тварей. Также выслать тех "россиян", которые ответственны за ввоз и нахождение узбеков, таджиков и проч. черной, якобы гастербайтной, плесени. Русские люди супротив своей воли и желания не должны и не обязаны делить свою землю, свой дом, свою среду обитания и территорию с макаками из ср. азии и проч. чуркестании.
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14k
Shtoppi 40 минут назад
такие мероприятия нужно проводить повсеместно, внезапно и желательно почаще, ибо мастурбеки тут себя уже чувствую как дома и при этом их поведение говорит о том что, у них тут все схвачено-проплачено для полной безнаказанности за всю творимую ими дичь.
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31k
Ego sum qui sum 40 минут назад
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20k
alexis 51 минуту назад
И один из выступающих предложил организовать в Котельниках «шариатские патрули» - чтобы мусульмане ходили вместе с полицией и успокаивали своих. (С)
А в мусульманских странах устраивать «алкотртппы»?
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August

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