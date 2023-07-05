В Подмосковье силовики устроили облаву на нелегальных мигрантов

Проверяли этнические кафе, «квартиры общего пользования» и магазины. И поймали десятки «иностранных специалистов».
Жители подмосковных Котельников уже неоднократно жаловались на обилие мигрантов и их поведение. Местные считают, что обстановка очень напряжённая:
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И в мае этого года они записали обращение к президенту России:
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По всей видимости, их услышали. После того, как обращение разошлось по сети, в Котельники нагрянули силовики и устроили облаву.
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Несколько дней назад силовики снова организовали рейд - проверили кафешки, «резиновые» квартиры, прошлись по дворам. В ходе облавы задержали десятки нелегалов.
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На них составили протоколы по статье «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации». Вероятно, некоторых из этих граждан ждёт депортация, а может и запрет на въезд в Россию.
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Проблема острая, в июне её обсуждали и на форуме «Россия многонациональная». И один из выступающих предложил организовать в Котельниках «шариатские патрули» - чтобы мусульмане ходили вместе с полицией и успокаивали своих. Инициатива довольно спорная.
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Так что в подмосковных Котельниках пока неспокойно.
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p\s
Хорошо бы силовики, или кто там, заинтересовались таксистами. 90% чурбаны.
депортировать нахер с запретом въезда!!!
А в мусульманских странах устраивать «алкотртппы»?