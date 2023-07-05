В Подмосковье силовики устроили облаву на нелегальных мигрантов

На них составили протоколы по статье «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации». Вероятно, некоторых из этих граждан ждёт депортация, а может и запрет на въезд в Россию.