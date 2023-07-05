От затирочной смеси до чипсов: импортозамещение в деле

Это одна из моих любимых серий подборок. Я такую делаю раз в года (а может и чаще), всякий раз ушлые маркетологи и хитрые производители чем-нибудь удивляют. Не без изюминки в этом посте. Чакчакерс — это великолепно!

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2. 1. KFC ушёл, пришли... 0 Источник:

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9. 8. Coca Cola, Sprite и Fanta... 0 Источник:

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14. 13. Не Чаки, а Ваня! 0 Источник: