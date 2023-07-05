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От затирочной смеси до чипсов: импортозамещение в деле

От затирочной смеси до чипсов: импортозамещение в деле

Автор:
05 июля 2023 18:42
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   аналоги   импортозамещение   интересное   подборка   
1495
15
Это одна из моих любимых серий подборок. Я такую делаю раз в года (а может и чаще), всякий раз ушлые маркетологи и хитрые производители чем-нибудь удивляют. Не без изюминки в этом посте. Чакчакерс — это великолепно!
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Метки: Прикол   Юмор   аналоги   импортозамещение   интересное   подборка   
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4  комментария
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7k
Allmaster 40 минут назад
Полное импортозамещение, был Иван, стал хайван...
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21k
иванов дмитрий 5 минут назад
Заместить можно все что угодно. А вот что бы качество не хуже - тут уже не так весело....
.
По бизнес фм интервью какого то нового руководителя шинного завода после ухода иностранцев (если не ошибаюсь французов)
- Не останавливаемся. Все нормально. Как работали так и работаем . Ничего не поменялось и в качестве. Состав резины тот же самый и станки те же. . Единственно , нам перестали поставлять специальные присадки и добавки , а в остальном все как и раньше.
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