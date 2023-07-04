"Погружались в темноте и под музыку": Появились подробности последних часов жизни экипажа "Титана"

Обстановка была весьма аскетичной, на полу лежал резиновый коврик, а на потолке для каждого члена экспедиции крепились две ручки, за которые можно было держаться. Перед отправкой в экспедицию, стоимостью 250 000 долларов, участникам погружения рекомендовали надеть шапки и тёплые носки, подготовить для прослушивания внутри батискафа свою любимую музыку и не пить кофе перед спуском.

Кристин наблюдала за погружением, а спустя 1 час 45 минут она узнала, что связь с батискафом потеряна. Ближе к вечеру кто-то сказал ей, что местонахождение «Титана» неизвестно. Спустя четыре дня Кристин узнала из прессы, что батискаф взорвался, а все, кто находился на борту, мгновенно погибли. По мнению экспертов, на борту могла произойти имплозия, то есть взрыв, направленный внутрь.

Глава компании OceanGate Стоктон Раш лично ездил в Лондон убеждать пакистанского миллиардера Шахзаду Давуда и его сына в безопасности экспедиции к "Титанику" на батискафе "Титан", пишет Daily Mail. Как утверждал Раш на встрече, погружение будет "безопаснее пересечения улицы". В итоге и Давуд с сыном, и сам Раш оказались в числе погибших пассажиров "Титана".