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"Погружались в темноте и под музыку": Появились подробности последних часов жизни экипажа "Титана"

"Погружались в темноте и под музыку": Появились подробности последних часов жизни экипажа "Титана"

Автор:
04 июля 2023 23:56
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: The New York Times   батискаф   кубик рубика   подробности   последние часы   титан   
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Издание «The New York Times» выпустило статью о том, как провели последние часы своей жизни пятеро пассажиров батискафа «Титан», который взорвался около затонувшего в 1912 году корабля «Титаник» в пучинах Северной Атлантики.

"В последний раз, когда Кристин Дауд видела своего мужа Шахзаде и их сына Сулемана, они казались пылинками в Северной Атлантике, качающимися примерно в 400 милях от суши. Был День отца, 18 июня, и она наблюдала с корабля поддержки, как они забирались в 22-футовое подводное судно под названием "Титан", - пишет NYT.

Жена иранского миллиардера Шахзаде Давуда, Кристин, потерявшая в этой катастрофе мужа и сына, в беседе с журналистами вспомнила, что её 19-летний сын взял с собой в экспедицию кубик Рубика, а муж камеру Nikon, на которую собирался снимать морское дно.

Водолазы закрыли их внутри, затянув кольцо болтов, когда судно качалось на волнах примерно на высоте 13 000 футов над 111-летними обломками "Титаника".

В самой компании «OceanGate Expeditions», которая организовывала спуск к затонувшему «Титанику» беседовать с журналистами отказались. Как рассказывают журналисты, внутри батискаф был похож автомобиль-внедорожник только без привычных сидений.

Обстановка была весьма аскетичной, на полу лежал резиновый коврик, а на потолке для каждого члена экспедиции крепились две ручки, за которые можно было держаться. Перед отправкой в экспедицию, стоимостью 250 000 долларов, участникам погружения рекомендовали надеть шапки и тёплые носки, подготовить для прослушивания внутри батискафа свою любимую музыку и не пить кофе перед спуском.

Кристин наблюдала за погружением, а спустя 1 час 45 минут она узнала, что связь с батискафом потеряна. Ближе к вечеру кто-то сказал ей, что местонахождение «Титана» неизвестно. Спустя четыре дня Кристин узнала из прессы, что батискаф взорвался, а все, кто находился на борту, мгновенно погибли. По мнению экспертов, на борту могла произойти имплозия, то есть взрыв, направленный внутрь.

Глава компании OceanGate Стоктон Раш лично ездил в Лондон убеждать пакистанского миллиардера Шахзаду Давуда и его сына в безопасности экспедиции к "Титанику" на батискафе "Титан", пишет Daily Mail. Как утверждал Раш на встрече, погружение будет "безопаснее пересечения улицы". В итоге и Давуд с сыном, и сам Раш оказались в числе погибших пассажиров "Титана".

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Метки: The New York Times   батискаф   кубик рубика   подробности   последние часы   титан   
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7  комментариев
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Logo66 2 часа назад
То иранский миллиардер, то пакистанский. Аффтар, проверяй, что перепостишь.
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92
устал я от вас Полчаса назад
Да плевать на них.
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25k
Slawa49 Полчаса назад
Ссылка www.youtube.com
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92
устал я от вас Slawa49 Полчаса назад
А что он должен был рыдать и заламывать руки в приступах горя? Тем паче вован наверняка знал что именно там произошло равно как и журналист(возможно) это знал, потому и задавал этот вопрос в таком тоне.
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412
Knives22 49 минут назад
Задрали уже с этой бочкой. Чего про бабку Панасью из деревни Задрищево никто не пишет. Как она в туалет в последний раз сходила, чего поела и как вас всех с этим батискафом в задницу послала перед смертью.
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14k
Kucher 2 часа назад
Под музыку Шопена?
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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