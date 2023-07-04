"Погружались в темноте и под музыку": Появились подробности последних часов жизни экипажа "Титана"

Издание «The New York Times» выпустило статью о том, как провели последние часы своей жизни пятеро пассажиров батискафа «Титан», который взорвался около затонувшего в 1912 году корабля «Титаник» в пучинах Северной Атлантики.
"В последний раз, когда Кристин Дауд видела своего мужа Шахзаде и их сына Сулемана, они казались пылинками в Северной Атлантике, качающимися примерно в 400 милях от суши. Был День отца, 18 июня, и она наблюдала с корабля поддержки, как они забирались в 22-футовое подводное судно под названием "Титан", - пишет NYT.
Жена иранского миллиардера Шахзаде Давуда, Кристин, потерявшая в этой катастрофе мужа и сына, в беседе с журналистами вспомнила, что её 19-летний сын взял с собой в экспедицию кубик Рубика, а муж камеру Nikon, на которую собирался снимать морское дно.
Водолазы закрыли их внутри, затянув кольцо болтов, когда судно качалось на волнах примерно на высоте 13 000 футов над 111-летними обломками "Титаника".
В самой компании «OceanGate Expeditions», которая организовывала спуск к затонувшему «Титанику» беседовать с журналистами отказались. Как рассказывают журналисты, внутри батискаф был похож автомобиль-внедорожник только без привычных сидений.
Обстановка была весьма аскетичной, на полу лежал резиновый коврик, а на потолке для каждого члена экспедиции крепились две ручки, за которые можно было держаться. Перед отправкой в экспедицию, стоимостью 250 000 долларов, участникам погружения рекомендовали надеть шапки и тёплые носки, подготовить для прослушивания внутри батискафа свою любимую музыку и не пить кофе перед спуском.
Кристин наблюдала за погружением, а спустя 1 час 45 минут она узнала, что связь с батискафом потеряна. Ближе к вечеру кто-то сказал ей, что местонахождение «Титана» неизвестно. Спустя четыре дня Кристин узнала из прессы, что батискаф взорвался, а все, кто находился на борту, мгновенно погибли. По мнению экспертов, на борту могла произойти имплозия, то есть взрыв, направленный внутрь.
Глава компании OceanGate Стоктон Раш лично ездил в Лондон убеждать пакистанского миллиардера Шахзаду Давуда и его сына в безопасности экспедиции к "Титанику" на батискафе "Титан", пишет Daily Mail. Как утверждал Раш на встрече, погружение будет "безопаснее пересечения улицы". В итоге и Давуд с сыном, и сам Раш оказались в числе погибших пассажиров "Титана".
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