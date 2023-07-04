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Глубоководную рыбу назвали в честь известного музыканта

Глубоководную рыбу назвали в честь известного музыканта

Автор:
04 июля 2023 08:50
Метки: #Ронни Джеймс Дио   Бразилия   биологи   животные   рыба   ученые   
1140
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Морские биологи из Бразилии обнаружили необычную рыбу с набором острых зубов и светящимся телом. Хищника пугающего вида назвали в честь известного рокера.

Учёные, обнаружившие глубоководную рыбу-дракона, сразу обратили внимание на интересную особенность этого ужасающего создания.

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Дело даже не в том, что у существа, пойманного у берегов островов Фернанду-ди-Норонья (Бразилия), светящаяся кожа и внушительный набор зубов, острых как кинжалы.

Дело в том, что у этого глубоководного охотника имеется на теле отросток-приманка, который напомнил учёным классический жест металлистов, известный как «коза» или «рога дьявола».

Барбара Вилларинс, ведущий специалист исследований странной рыбы, рассказала, что создание получило название «Melanostomias dio» — в честь рок-легенды Ронни Джеймса Дио, ведь именно он активно популяризировал «металлический» жест.

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Метки: #Ронни Джеймс Дио   Бразилия   биологи   животные   рыба   ученые   
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Александр 39 минут назад
Кстати (кто не знает), Ронни Джеймс Дио – американский рок-музыкант, певец и автор песен, наиболее известен как вокалист групп Rainbow, Black Sabbath и лидер собственного проекта Dio. ...Скончался в 2010 году от рака желудка.

Black Sabbath - Die Young (Official Music Video). 1980.
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Хачик 38 минут назад
Ронни - классный вокалист! Земля ему пухом!
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