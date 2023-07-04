Глубоководную рыбу назвали в честь известного музыканта

Морские биологи из Бразилии обнаружили необычную рыбу с набором острых зубов и светящимся телом. Хищника пугающего вида назвали в честь известного рокера.
Учёные, обнаружившие глубоководную рыбу-дракона, сразу обратили внимание на интересную особенность этого ужасающего создания.
Дело даже не в том, что у существа, пойманного у берегов островов Фернанду-ди-Норонья (Бразилия), светящаяся кожа и внушительный набор зубов, острых как кинжалы.
Дело в том, что у этого глубоководного охотника имеется на теле отросток-приманка, который напомнил учёным классический жест металлистов, известный как «коза» или «рога дьявола».
Барбара Вилларинс, ведущий специалист исследований странной рыбы, рассказала, что создание получило название «Melanostomias dio» — в честь рок-легенды Ронни Джеймса Дио, ведь именно он активно популяризировал «металлический» жест.
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