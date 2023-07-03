20 покупок в интернете в стиле «ожидание и реальность»

Покупая товар в интернете нельзя быть на сто процентов уверенным, что придёт именно то, что вы заказали. Перед вами несколько примеров провального онлайн-шопинга в стиле «ожидание и реальность».
Совершая интернет-покупки вы никогда не можете быть на сто процентов уверены, что вам придёт именно то, что вы заказали. Может быть даже и то, но выглядеть это может совсем не так, как на картинке.
Зато удобные!
А можно ли считать эту ошибку продавца удачной? Плюшевые найки выглядят довольно мягонькими и уютными 🙂
Этому городу нужен новый герой
Просто у вас кот длинный!
Самый красивый штурмовик на вечеринке
Жизнь его немного потрепала
Это диско, парень!
«Мама моего племянника заказала вот такого малыша Гринча»
«А получила вот ЭТО…»
Все совпадения случайны
«За время пути собака могла подрасти»
Кот Будда, которого я заказал для своего друга, и то, что я в итоге получил.
Но цвет-то красивый!
Купила «Японский диван-кровать» фиолетового цвета через интернет. Простите, но диван-кровать для кого… для кошки?
Время для рукоделия
Я знала, что делаю рискованный заказ, но всё же не могла перестать смеяться, когда мой плед наконец доставили!
Все мы немного этот котик на носках
Нос как признак аристократического происхождения
Когда примерил мамино пальто
Только что доставили моё пальто. У меня такое чувство, что мне прислали что-то не то…
Алиса в стране чудес
Ну это прямо классика «Ожидание-Реальность».
Рог есть? Значит точно единорог!
Клинт Иствуд, который немного болел в детстве
В чём же, в чём же здесь подвох?!
Просто этот ключ ещё не успел вырасти. Положите его на солнышко!
Это уже какой-то пушистый тарантул
Источник:
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