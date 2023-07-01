Воздушный шар с людьми рухнул на гору в Дагестане

По предварительным данным, есть пострадавшие.
Сегодня вечером в районе горы Тарки-Тау в Махачкале упал воздушный шар. Сколько находилось людей на борту не сообщается, но есть информация, что пострадали четверо человек. По словам очевидцев, воздушный шар задел корпусом гору, поменял траекторию и рухнул на склон.
По предварительным данным, на воздушном шаре туристов не было, только местные жители. Наверное поэтому в экстренные службы никто не обратился. Однако прокуратура уже начала проверку, а сотрудники МЧС выехали на место падения воздушного шара. В МВД рассказали, что пилот вышел на связь и сообщил, что никакого падения не было, а была обычная аварийная посадка.
В полицию и МЧС никто не обращался, но факт имел место. Как сообщает пилот, это было не падение, а была аварийная посадка. Информация предварительная, она требует подтверждения. Погибших нет, пострадавших четверо.
Источник:
Источник:
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- Девушка пытается открыть бутылку штопором
- "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг
- Самка орангутана попросила женщину показать малыша
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет