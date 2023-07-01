FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Чрезвычайные Происшествия 404 поста • 25 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Чрезвычайные Происшествия
Воздушный шар с людьми рухнул на гору в Дагестане

Воздушный шар с людьми рухнул на гору в Дагестане

Автор:
01 июля 2023 20:41
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Дагестан   Махачкала   воздушный шар   гора   падение   пострадавшие   
892
1
2

По предварительным данным, есть пострадавшие.

Сегодня вечером в районе горы Тарки-Тау в Махачкале упал воздушный шар. Сколько находилось людей на борту не сообщается, но есть информация, что пострадали четверо человек. По словам очевидцев, воздушный шар задел корпусом гору, поменял траекторию и рухнул на склон.

По предварительным данным, на воздушном шаре туристов не было, только местные жители. Наверное поэтому в экстренные службы никто не обратился. Однако прокуратура уже начала проверку, а сотрудники МЧС выехали на место падения воздушного шара. В МВД рассказали, что пилот вышел на связь и сообщил, что никакого падения не было, а была обычная аварийная посадка.


В полицию и МЧС никто не обращался, но факт имел место. Как сообщает пилот, это было не падение, а была аварийная посадка. Информация предварительная, она требует подтверждения. Погибших нет, пострадавших четверо.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Чрезвычайные Происшествия"
Метки: Видео   Дагестан   Махачкала   воздушный шар   гора   падение   пострадавшие   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Показать ещё
Burzum
Лесник
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

158495



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В Ленобласти мотоциклистка погибла по вине пожилого водителя на "Мерседесе"
В Ленобласти мотоциклистка погибла по вине пожилого водителя на "Мерседесе"
58-летняя Моника Беллуччи снялась для журнала Vanity Fair
58-летняя Моника Беллуччи снялась для журнала Vanity Fair
Набирающие популярность в сообществах
Первичная медицинская карточка
Первичная медицинская карточка
Спасение под носом у врага. Операция «Цербер»
Спасение под носом у врага. Операция «Цербер»
Дом, который построю я
Дом, который построю я
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Стандарты красоты

Лучшие демотиваторы
Болгарский – это язык, который звучит мелодично и передаёт всю глубину эмоций

Перейти в раздел
Популярные теги
#интересно#фото#автомир#люди#Россия#аварии#картинки#подборка#Китай#трейлер
#в мире#кино#машина#позитив#интересное#дети#авто аварии#фильм#Приколы#добро
#Юмор#автомобили#животные#США#история#ДТП#Автовсячина#полиция#Прикол#знаменитости
Новый пылесос Redkey с высокой мощностью всасывания всего за 9599 рублей Новый пылесос Redkey с высокой мощностью всасывания всего за 9599 рублей Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша

На что жалуетесь?

Вернуться