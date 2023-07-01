Почему именно 1066 год считается закатом эпохи викингов

Христианство постепенно проникало в ряды викингов ещё со времён первых набегов на Англию. Мало-помалу оно ширилось, росло и приобретало всё больше влияния в общинах норманнов. Да, поначалу они смотрели на него снисходительно и упорно поклонялись языческим богам, но потом христианство стало ведущей религиозной силой даже у викингов. И эта новая вера пусть и немного, но снизила градус жестокости норманнов.