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Почему именно 1066 год считается закатом эпохи викингов

Почему именно 1066 год считается закатом эпохи викингов

Автор:
01 июля 2023 01:24
Сообщество : RealFishki
Метки: Англия   Британия   Завоеватели   альфред великий   викинги   грабители   монастыри   монахи   набеги   норманны   
1286
10

Они грабили и убивали по всей Европе. А потом их могущество словно испарилось.

В 793 году н.э. священник Алкуин из монастыря на острове Линдисфарн (у северо-восточного берега Англии) сделал такую грустную запись:

Жестокие язычники осквернили храм Божий, пролили кровь христиан и растоптали их тела как уличный навоз.

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Так и было - викинги тогда разграбили монастырь и спокойно уплыли восвояси. Никто их не остановил, в Англии просто не было силы, способной противостоять суровым северным воинам.

Это был не первый набег викингов, но именно его принято называть началом “эпохи норманнов”.

Вскоре они стали “кошмарить” всю Европу. Они плавали даже к побережью Африки и на Ближний Восток, пользовались тактикой "ударил-убежал" и в этом не имели равных.

Со временем, жертвы набегов стали учиться на своих ошибках. Укреплять прибрежные монастыри, строить башни и защитные сооружения. Монахи стали порасторопней и при появлении норманнов, быстро хватали добро и скрывались в башне. Некоторые поступали ещё умней - переносили монастыри подальше от побережья и в отдалении от привычных речных маршрутов. Не отставали от них и правители. Например, английский король Альфред Великий создал целую сеть укреплённых городов-бургов.

И к середине XI века набеги сошли на нет. Это случилось благодаря:

  • Христианству.
  • Развитию государственности.

Христианство постепенно проникало в ряды викингов ещё со времён первых набегов на Англию. Мало-помалу оно ширилось, росло и приобретало всё больше влияния в общинах норманнов. Да, поначалу они смотрели на него снисходительно и упорно поклонялись языческим богам, но потом христианство стало ведущей религиозной силой даже у викингов. И эта новая вера пусть и немного, но снизила градус жестокости норманнов.

А главной причиной заката эпохи викингов стало развитие и укрепление государственности в европейских странах. Там появились короли, которые уже держали солидное воинство и быстро реагировали на внешние угрозы. Одно дело грабить слабых и беспомощных, а вот биться с закованными в доспехи и организованными воинами - совсем другое. Такие “жертвы” очень больно огрызались и грабить их стало просто не выгодно.

Поэтому дата - 1066 год - признана эпохой завершения власти викингов лишь формально. Тогда норвежского короля Харальда III призвали в Англию для свержения британского монарха. А сделал это обиженный брат английского правителя эрл Тостиг, он поднял мятеж и хотел сместить родственника. Ничего у него не получилось, восстание подавили, а предводителю викингов Харальду III всадили стрелу в шею. С того времени и идёт отсчёт “времени заката”.

На самом деле всё растянулось на десятки лет, но конец был неизбежен - норманны перестали наводить ужас на Европу.

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Метки: Англия   Британия   Завоеватели   альфред великий   викинги   грабители   монастыри   монахи   набеги   норманны   
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Sasa Час назад
Просто мухоморы не те стали. Климат изменился. Гренландия замерзла и всё...
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114
Ариманов Полчаса назад
Просто викинги захватили Британию и уже оттуда кошмарили сначала пол-Европы, а потом и пол-мира.
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696
Damvrot Hohlam 2 часа назад
гопники-викинги
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