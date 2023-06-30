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Угарный рассказ А.П. Чехова "Подарок", который не разрешила издать сестра

Угарный рассказ А.П. Чехова "Подарок", который не разрешила издать сестра

Автор:
30 июня 2023 23:26
Сообщество : Лига книголюбов
Метки: Неизданное   Спрятала   Чехов   подарок   рассказ   угарный   
1044
4

Чехов написал множество юмористических рассказов, и наверняка почти все их читали. Но есть ещё одно неизданное произведение, "Подарок", которое предположительно хранила у себя сестра писателя, Мария, считая его слишком фривольным. Женщина основала музей Чехова в Ялте, и в последствии, сотрудники музея всё-таки решили опубликовать забавный рассказ. Прочитайте "Подарок", это действительно очень смешно.

Действительно ли авторство принадлежит Чехову, доподлинно неизвестно, но стиль написания достаточно похож. А вы как думаете?

Источник:

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Метки: Неизданное   Спрятала   Чехов   подарок   рассказ   угарный   
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6  комментариев
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7k
sedoisever 43 минуты назад
Вот вам и информация из "этих ваших инетов". Этот рассказ принадлежит перу современного автора Антона Шумкова. Вы бы хоть пару минут тратили перед тем, как лепить постики...

https://proza.ru/2006/06/09-13https://proza.ru/2006/06/09-13
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395
gloomy old fart 4 минуты назад
Да и фотография к сестре Чехова никакого отношения не имеет.
Вот её фото.
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1k
lafonten 14 минут назад
Обожаю Чехова как писателя... Драматургию не люблю..
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Александр 37 минут назад
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