Угарный рассказ А.П. Чехова "Подарок", который не разрешила издать сестра

"Моя дорогая, посылаю вам мой маленький подарок, чтобы доказать Вам, что я не забыл дня рождения. Выбрал именно это, полагая, что вы нуждаетесь в них. Продавщица, у которой я купил, показала такие же, которые она носит сама уже 3 недели и они еще не запачкались. Как бы я хотел их сам видеть на Вас, но конечно, многие будут дотрагиваться до них раньше, чем я увижу Вас. Я просил продавщицу примерить их на себя, они выглядят очень изящно. Не знаю вашего размера, но со временем я буду в состоянии судить лучше, чем кто-либо другой.