Угарный рассказ А.П. Чехова "Подарок", который не разрешила издать сестра

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Чехов написал множество юмористических рассказов, и наверняка почти все их читали. Но есть ещё одно неизданное произведение, "Подарок", которое предположительно хранила у себя сестра писателя, Мария, считая его слишком фривольным. Женщина основала музей Чехова в Ялте, и в последствии, сотрудники музея всё-таки решили опубликовать забавный рассказ. Прочитайте "Подарок", это действительно очень смешно.
Молодой человек, желающий сделать своей невесте подарок после долгого раздумья решил купить ей пару лайковых перчаток. Он отправился в магазин со своей сестрой. В магазине дамских принадлежностей он купил лайковые перчатки, а сестра купила рейтузы дамские. При доставке на дом пакеты с покупками были перепутаны и пакет с рейтузами был доставлен невесте со следующим письмом:
"Моя дорогая, посылаю вам мой маленький подарок, чтобы доказать Вам, что я не забыл дня рождения. Выбрал именно это, полагая, что вы нуждаетесь в них. Продавщица, у которой я купил, показала такие же, которые она носит сама уже 3 недели и они еще не запачкались. Как бы я хотел их сам видеть на Вас, но конечно, многие будут дотрагиваться до них раньше, чем я увижу Вас. Я просил продавщицу примерить их на себя, они выглядят очень изящно. Не знаю вашего размера, но со временем я буду в состоянии судить лучше, чем кто-либо другой.
После того, как Вы их разносите, они будут легче сниматься, но когда будете их снимать не забудьте каждый раз продувать их, так как от носки они могут быть влажными. Мойте их не снимая с себя, а то они могут сесть. Надеюсь Вы примете их с таким чувством, с каким я их дарю. Наденьте их в пятницу на танцы. Как я страстно желаю видеть их на вас. Число поцелуев, которые я запечатлел на них с задней стороны — неисчислимы. Продавщица напомнила мне, что последний крик моды — носить их полуспущенными, чтобы они болтались. Крепко, крепко целую то, что в них находится".
Действительно ли авторство принадлежит Чехову, доподлинно неизвестно, но стиль написания достаточно похож. А вы как думаете?
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Вот её фото.