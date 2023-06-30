Макс Зорн и его удивительные картины, сделанные из простого коричневого скотча

Материал, который я использую, — это коричневая упаковочная лента, которую я наклеиваю слоями на тонкие листы акрилового стекла. Чем больше слоёв ленты я добавляю, тем темнее становятся оттенки на картине. Играя с различными оттенками коричневого, я создаю сцены и портреты. Чтобы придать слоям форму, я использую скальпель или нож X-Acto. Ну и последний штрих — задняя подсветка.