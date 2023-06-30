Макс Зорн и его удивительные картины, сделанные из простого коричневого скотча

Макс Зорн — уличный художник из Амстердама, который работает в необычной технике tape art. Его основной материал — не краски, а клейкая упаковочная лента коричневого цвета. Нанося её слоями на оргстекло и мастерски отрезая всё лишнее с помощью скальпеля, художник создает уникальные картины в стиле нуар. Затем подсвечивает их с обратной стороны — и результат просто захватывает дух!
Работы Макса Зорна украшали улицы Амстердама, Мадрида, Лиссабона и других городов Европы.
Они похожи на старые фотографии с оттенком сепии или стоп-кадры из классических американских фильмов. Даже не верится, что всё это сделано из обычного канцелярского скотча.
Материал, который я использую, — это коричневая упаковочная лента, которую я наклеиваю слоями на тонкие листы акрилового стекла. Чем больше слоёв ленты я добавляю, тем темнее становятся оттенки на картине. Играя с различными оттенками коричневого, я создаю сцены и портреты. Чтобы придать слоям форму, я использую скальпель или нож X-Acto. Ну и последний штрих — задняя подсветка.
Как именно и почему ему пришла в голову эта идея?
Днем много отличного уличного искусства, но оно исчезает с наступлением темноты. Я хотел придумать урбанистическое искусство, использующее ночное время в качестве декорации, и не было ничего более привлекательного, чем уличные фонари в Амстердаме.
Просто поразительно, как такая на первый взгляд простая идея и такие обычные материалы в руках художника превращаются в произведения искусства.
Как выглядит создание картин из скотча
Источник:
Источник: — переведено специально для fishki.net
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг
- Девушка пытается открыть бутылку штопором
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- Самка орангутана попросила женщину показать малыша
Имели громовой успех портреты из проса, пшеницы и мака, смелые наброски кукурузой и ядрицей, пейзажи из риса и натюрморты из пшена.
Сейчас он работал над групповым портретом. Большое полотно изображало заседание окрплана. Эту картину Феофан готовил из фасоли и гороха. Но в глубине души он оставался верен овсу, который сделал ему карьеру и сбил с позиций диалектических станковистов.
- Овсом оно, конечно, способнее! - воскликнул Остап. - А Рубене-то с Рафаэлем дураки - маслом старались. Мы тоже дураки, вроде Леонардо да Винчи. Дайте нам желтой эмалевой краски."
Он создает картины из обычного скотча.