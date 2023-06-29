Московское предприятие разработало отечественную сварочную проволоку⁠⁠

По эксплуатационным показателям она превосходит ушедшие зарубежные аналоги. Ранее проволоку для сварочных работ поставляли преимущественно из-за рубежа.
Столичное предприятие "Технорэд" объединило усилия с ПАО "Северсталь" и разработало сварочную проволоку. Изделие применяется в строительстве мостов, в работе судостроительных предприятий, автомобильной, авиационной, железнодорожной и других отраслях промышленности.
На данный момент изготовлено около 50 тонн изделия, к концу года планируется произвести до 300 тонн. Объем производства будет увеличиваться ежегодно. В 2024 году компания планирует выпустить 6 тысяч тонн сварочной проволоки, а в 2025-м - 12 тысяч тонн.
Источник:
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Чего там разрабатывать, ведь технологии уже больше 50 лет.
Ещё есть разновидности нержавейки и жароппрочных сталей.
https://www.mos.ru/news/item/125920073/https://www.mos.ru/news/item/125920073/
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Я как-то не задумывался, что ПРОВОЛОКА МОЖЕТ БЫТЬ НЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ!
Теперь - это достижение...
Господа, ПРОГРЕСС - это новое, а не забытое старое. Про объёмы производства промолчу, а то "политика" пойдёт...
Это единственный вопрос.