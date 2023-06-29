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Московское предприятие разработало отечественную сварочную проволоку⁠⁠

Московское предприятие разработало отечественную сварочную проволоку⁠⁠

Автор:
29 июня 2023 19:32
Метки: Производство   Российское производство   г. Москва   импортозамещение   новости   промышленность   сварка   
389
1

По эксплуатационным показателям она превосходит ушедшие зарубежные аналоги. Ранее проволоку для сварочных работ поставляли преимущественно из-за рубежа.

Столичное предприятие "Технорэд" объединило усилия с ПАО "Северсталь" и разработало сварочную проволоку. Изделие применяется в строительстве мостов, в работе судостроительных предприятий, автомобильной, авиационной, железнодорожной и других отраслях промышленности.


На данный момент изготовлено около 50 тонн изделия, к концу года планируется произвести до 300 тонн. Объем производства будет увеличиваться ежегодно. В 2024 году компания планирует выпустить 6 тысяч тонн сварочной проволоки, а в 2025-м - 12 тысяч тонн.

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Метки: Производство   Российское производство   г. Москва   импортозамещение   новости   промышленность   сварка   
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17  комментариев
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110k
parallax 12 часов назад
Стальная проволока с медным покрытием.
Чего там разрабатывать, ведь технологии уже больше 50 лет.
Ещё есть разновидности нержавейки и жароппрочных сталей.
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14k
Александр 7 часов назад
Продам 250кг советских электродов по стали разного диаметра. И ещё около 100 кг по чугуну. В заводских упаковках.
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4k
10001011101100 10 часов назад
а х.у.л.е раньше то не разрабатывали, козлы б.л.я.т.ь
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59k
Похабыч 10 часов назад
Не за горами разработка отечественных гвоздей!
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49k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 11 часов назад
«После ухода зарубежных компаний с российского рынка многие отрасли столкнулись с рядом серьезных вызовов. Вместе с тем для промышленников появилась возможность занять ниши, которые ранее были слабо освоены. Так, столичное предприятие “Технорэд” объединило усилия с ПАО “Северсталь” и разработало сварочную проволоку, которая по эксплуатационным показателям превосходит продукцию ушедших брендов. Сегодня удалось изготовить около 50 тонн изделия, к концу года планируется произвести до 300 тонн», отметил Владислав Овчинский.

https://www.mos.ru/news/item/125920073/https://www.mos.ru/news/item/125920073/

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1k
StoneWolf 11 часов назад
Всё равно Esab как брали, так и брать будем у себя на конторе))))))
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62k
doker 11 часов назад
Помню в 84 году пришёл на практику на завод. Послали меня варить полуавтоматом полые шары из нержавейки.
Я как-то не задумывался, что ПРОВОЛОКА МОЖЕТ БЫТЬ НЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ!
Теперь - это достижение...
Господа, ПРОГРЕСС - это новое, а не забытое старое. Про объёмы производства промолчу, а то "политика" пойдёт...
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32k
Юр21 11 часов назад
А-ку-еть! Стальную проволоку с медным покрытием "разработали"! Вот жеж иобаный стыд!
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4k
Григорий 12 часов назад
а стоить она будет в 2 или 3 раза дороже зарубежной?
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3k
B7243 12 часов назад
Цена???
Это единственный вопрос.
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63
lifehardgame 12 часов назад
Еще лет 500, смотришь и велосипед изобретут
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5k
Трям 12 часов назад
Когда колесо изобретут - дай знать.
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Алексей
Тут написано обо мне
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