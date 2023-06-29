Что обнаружилось во время поисков межзвёздного объекта, упавшего в Тихий океан

Лёб полагает, что знания, полученные в ходе экспедиции, помогут будущим путешествиям в рамках проекта «Галилео» проводить поиски с еще большей точностью. Он надеется, что в дальнейшем удастся обнаружить ещё более ценные артефакты.

Нашей общей целью на ближайший год будет обнаружение большого реликта IM1 на дне океана на основе пространственного распределения шариков по 10-километровой области вокруг огненного шара IM1. Есть шанс, что это не удастся. Но мы в любом случае узнаем что-то новое.