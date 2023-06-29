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Что обнаружилось во время поисков межзвёздного объекта, упавшего в Тихий океан

Что обнаружилось во время поисков межзвёздного объекта, упавшего в Тихий океан

Автор:
29 июня 2023 16:15
Сообщество : Космос
Метки: Ави Леб   Астрофизика   астероидд   гипотеза   исследование   космическое тело   оумуамуа   
1889
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Известный астрофизик из Гарварда Ави Лёб с 2017 года утверждает, что упавший в глубины Тихого океана астероид Оумуамуа — не что иное, как потерпевший аварию зонд высокоразвитой инопланетной цивилизации. Учёный только что завершил экспедицию, целью которой был поиск остатков межзвёздного объекта, и объявил об интересных находках.


Профессор Ави Лёб объявил, что его исследовательская группа завершила свою экспедицию стоимостью 1,5 миллиона долларов и собрала 35 миллиграммов необычного материала.


Эти находки состояли из 50 железных шариков диаметром всего несколько миллиметров, которые обычно остаются от метеоритов, сгорающих в атмосфере Земли.


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Участники экспедиции собрали эти шарики, протащив большие магнитные салазки по дну океана у побережья Папуа-Новой Гвинеи, там, где произошло падение объекта.


«Они, словно расплавленные капли огненного шара, несут информацию об элементном и изотопном составе первого признанного межзвездного метеора», — написал Лёб в своем научном блоге. По его словам, эти шарики обладают невероятной прочностью и происходят из «природной среды, отличной от Солнечной системы, или внеземной технологической цивилизации».






Обнаруженный материал прочнее любого другого материала космического происхождения, из числа тех, что зарегистрированы НАСА. Он был исследован с помощью рентгенофлуоресцентной спектроскопии, которая показала, что это невероятно твёрдое железо. Дальнейший анализ ещё впереди.


Лёб полагает, что знания, полученные в ходе экспедиции, помогут будущим путешествиям в рамках проекта «Галилео» проводить поиски с еще большей точностью. Он надеется, что в дальнейшем удастся обнаружить ещё более ценные артефакты.


Нашей общей целью на ближайший год будет обнаружение большого реликта IM1 на дне океана на основе пространственного распределения шариков по 10-километровой области вокруг огненного шара IM1. Есть шанс, что это не удастся. Но мы в любом случае узнаем что-то новое.



Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ави Леб   Астрофизика   астероидд   гипотеза   исследование   космическое тело   оумуамуа   
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11  комментариев
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34k
Dobry vojak Svejk Час назад
Короче. Итог:
"Аппарат не нашли. Нашли остатки метеорита. Дайте мне ещё хренлиард - я ещё поищу. Вряд ли найду, но будет интересно ..."
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55k
zloykoyot 2 минуты назад
Оумуамуа покинул солнечную систему транзитом, про остальное уже написали в комментах до меня. Но судя по приведённому источнику, британские учёные решили пилить бабло по-взрослому.
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12k
Denissg 18 минут назад
Ойвэй! Шо ви хочете от старого бедного Ави Льба? Дайте еще денег, и я продолжу свой гешефт!
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1k
MrAnderson 21 минуту назад
Ну вот опять не "Транспаристил" нашли =(
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26k
ПаганецЪ 41 минуту назад
(С)...что упавший в глубины Тихого океана астероид Оумуамуа... (/С)

Чувак явно сидит на чём-то ОЧЕНЬ забористом. Если бы хрень длиной 180 метров на скорости около 26 км/с влетела в Землю (пусть даже в океан), писать комменты сейчас было бы некому.
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18k
Bill 45 минут назад
Я бы предположил что инопланетный корабль будет хотя бы из титана. А тут какое -то железо.
Понятно почему этот еврей так хитро улыбается на камеру.
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3k
Carex 48 минут назад
50 железных шариков диаметром несколько миллиметров, будут весить больше 1 грамма, а не какие -то 35 миллиграмм- статья фуфло.
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12k
Rus77 Час назад
Авраам Ави Леб - израильско-американский физик-теоретик, работающий в области астрофизики и космологии. Всё понятно, распилил 1,5 мульта зелени на шариках))
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3k
Yus Час назад
Вы главное денег дайте, а мы вам все расскажем.
Ссылка www.youtube.com
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