Что обнаружилось во время поисков межзвёздного объекта, упавшего в Тихий океан

Известный астрофизик из Гарварда Ави Лёб с 2017 года утверждает, что упавший в глубины Тихого океана астероид Оумуамуа — не что иное, как потерпевший аварию зонд высокоразвитой инопланетной цивилизации. Учёный только что завершил экспедицию, целью которой был поиск остатков межзвёздного объекта, и объявил об интересных находках.
Профессор Ави Лёб объявил, что его исследовательская группа завершила свою экспедицию стоимостью 1,5 миллиона долларов и собрала 35 миллиграммов необычного материала.
Эти находки состояли из 50 железных шариков диаметром всего несколько миллиметров, которые обычно остаются от метеоритов, сгорающих в атмосфере Земли.
Участники экспедиции собрали эти шарики, протащив большие магнитные салазки по дну океана у побережья Папуа-Новой Гвинеи, там, где произошло падение объекта.
«Они, словно расплавленные капли огненного шара, несут информацию об элементном и изотопном составе первого признанного межзвездного метеора», — написал Лёб в своем научном блоге. По его словам, эти шарики обладают невероятной прочностью и происходят из «природной среды, отличной от Солнечной системы, или внеземной технологической цивилизации».
Обнаруженный материал прочнее любого другого материала космического происхождения, из числа тех, что зарегистрированы НАСА. Он был исследован с помощью рентгенофлуоресцентной спектроскопии, которая показала, что это невероятно твёрдое железо. Дальнейший анализ ещё впереди.
Лёб полагает, что знания, полученные в ходе экспедиции, помогут будущим путешествиям в рамках проекта «Галилео» проводить поиски с еще большей точностью. Он надеется, что в дальнейшем удастся обнаружить ещё более ценные артефакты.
Нашей общей целью на ближайший год будет обнаружение большого реликта IM1 на дне океана на основе пространственного распределения шариков по 10-километровой области вокруг огненного шара IM1. Есть шанс, что это не удастся. Но мы в любом случае узнаем что-то новое.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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"Аппарат не нашли. Нашли остатки метеорита. Дайте мне ещё хренлиард - я ещё поищу. Вряд ли найду, но будет интересно ..."
Чувак явно сидит на чём-то ОЧЕНЬ забористом. Если бы хрень длиной 180 метров на скорости около 26 км/с влетела в Землю (пусть даже в океан), писать комменты сейчас было бы некому.
Понятно почему этот еврей так хитро улыбается на камеру.