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Англичанин на курорте Ямайки захотел выпить все коктейли из меню - и умер

Англичанин на курорте Ямайки захотел выпить все коктейли из меню - и умер

Автор:
29 июня 2023 11:00
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Royal Decameron Club Caribbean   алкоголь   алкогольная интоксикация   курорт   отдых   перепил   смерть   ямайка   
795
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Из 21 напитка коктейльной карты выпивоха успел осилить лишь 12, после которого и почил в бозе.

Ох уж эти челленджи! Принимать в них участие может лишь очень здоровый и тупой человек. Однако рассчитывать свои силы - привелегия исключительно людей с интеллектом, но не все, увы, могут похвалиться этой опцией.


Турист из Великобритании прилетел с семьей на Ямайку, чтобы хорошо отдохнуть.


53-летний Тимоти Саузерн из Стаффордшира был уже весьма нетрезв, когда в баре отеля Royal Decameron Club Caribbean в Сент-Энн познакомился с двумя канадками. Женщины отмечали день рождения одной из них и, чтобы он запомнился, пытались попробовать все коктейли из карты этого бара. Туристки предложили Тимоти присоединиться к их челленджу, и британец, в организме которого уже плескались бренди и пиво, неожиданно согласился.


После двенадцатого коктейля ему стало плохо. Вызвали неотложку, однако врачи помочь туристу не смогли.


Что характерно, семья умершего от алкогольной интоксикации обвинила врачей в недостаточной квалификации и неумелом оказании мужчине помощи. Дескать, его же сдавали на руки медикам еще с пульсом. Пусть задыхающегося, с рвотой, издающего булькающие звуки, но пока еще дышащего. А врачи не смогли помочь.


Патологоанатом из столицы Ямайки Кингстона сообщил, что Саузерн умер от «острого гастроэнтерита, вызванного чрезмерным употреблением алкоголя». Однако, как сообщают СМИ, в Великобританию отчёт результатов токсикологической экспертизы может попасть лишь через несколько лет. А пока семья покойного была вынуждена собирать деньги на доставку его тела на родину через платформу GoFundMe.


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Метки: Royal Decameron Club Caribbean   алкоголь   алкогольная интоксикация   курорт   отдых   перепил   смерть   ямайка   
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7  комментариев
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4k
Wertos 17 минут назад
Бухать - это вам не спортом заниматься, тут здоровье нужно.
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14k
Kucher 22 секунды назад
Слабак! В 1996 мы с корешем, в Балашове прошли от Хопра до почти КПТ, заходя в каждый магазин и в каждый ларёк по пути, выпивая в каждом по бутылке пива, причём именно разного. На следующий день правда плохо было, но вот помирать оба до сих пор не собираемся.
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14k
Shtoppi 3 минуты назад
с той еще репутацией англичашек как гнусной алкашни, странно что этот надувашка всего после 12-ти коктейлей сдулся.
видимо на курорты ямайки, случайно совершенно, завезли продукцию от "мистер сидр" )))
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33k
ACU900 19 минут назад
"А пока семья покойного была вынуждена собирать деньги на доставку его тела на родину..."
Хорошую свинью он подложил своим родственникам.
На билет и на бухло у мужика деньги были, а чтобы сделать медицинскую загранстраховку,которая так же покрывает расходы доставки тела на родину в случаи фатального исхода - нет. Пару сотен долларов (или фунтов) пожалел - теперь вот его семья вынуждена деньги собирать...
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7k
tamin Полчаса назад
Слабак. 12 коктейлей
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317
iskra tamin 8 минут назад
Так пишут,что он не от коктейлей умер,а от гастроэнтерита. А это может быть и кровопотеря,и остановка дыхания и почечная недостаточность.
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60k
pynh Полчаса назад
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