Англичанин на курорте Ямайки захотел выпить все коктейли из меню - и умер

Из 21 напитка коктейльной карты выпивоха успел осилить лишь 12, после которого и почил в бозе.
Ох уж эти челленджи! Принимать в них участие может лишь очень здоровый
и тупой человек. Однако рассчитывать свои силы - привелегия исключительно людей с интеллектом, но не все, увы, могут похвалиться этой опцией.
Турист из Великобритании прилетел с семьей на Ямайку, чтобы хорошо отдохнуть.
53-летний Тимоти Саузерн из Стаффордшира был уже весьма нетрезв, когда в баре отеля Royal Decameron Club Caribbean в Сент-Энн познакомился с двумя канадками. Женщины отмечали день рождения одной из них и, чтобы он запомнился, пытались попробовать все коктейли из карты этого бара. Туристки предложили Тимоти присоединиться к их челленджу, и британец, в организме которого уже плескались бренди и пиво, неожиданно согласился.
После двенадцатого коктейля ему стало плохо. Вызвали неотложку, однако врачи помочь туристу не смогли.
Что характерно, семья умершего от алкогольной интоксикации обвинила врачей в недостаточной квалификации и неумелом оказании мужчине помощи. Дескать, его же сдавали на руки медикам еще с пульсом. Пусть задыхающегося, с рвотой, издающего булькающие звуки, но пока еще дышащего. А врачи не смогли помочь.
Патологоанатом из столицы Ямайки Кингстона сообщил, что Саузерн умер от «острого гастроэнтерита, вызванного чрезмерным употреблением алкоголя». Однако, как сообщают СМИ, в Великобританию отчёт результатов токсикологической экспертизы может попасть лишь через несколько лет. А пока семья покойного была вынуждена собирать деньги на доставку его тела на родину через платформу GoFundMe.
Источник:
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видимо на курорты ямайки, случайно совершенно, завезли продукцию от "мистер сидр" )))
Хорошую свинью он подложил своим родственникам.
На билет и на бухло у мужика деньги были, а чтобы сделать медицинскую загранстраховку,которая так же покрывает расходы доставки тела на родину в случаи фатального исхода - нет. Пару сотен долларов (или фунтов) пожалел - теперь вот его семья вынуждена деньги собирать...