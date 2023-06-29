Англичанин на курорте Ямайки захотел выпить все коктейли из меню - и умер

Ох уж эти челленджи! Принимать в них участие может лишь очень здоровый и тупой человек. Однако рассчитывать свои силы - привелегия исключительно людей с интеллектом, но не все, увы, могут похвалиться этой опцией.

Турист из Великобритании прилетел с семьей на Ямайку, чтобы хорошо отдохнуть.