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Жуткие традиции Эфиопии: как в племенах лишают невинности невест

Жуткие традиции Эфиопии: как в племенах лишают невинности невест

Автор:
28 июня 2023 14:20
Сообщество : Факты
Метки: долина реки ом   невинность   обряды   племена   странные традиции   традиции   эфиопия   
1872
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Первая брачная ночь для молодожёнов - особая. И не только для жителей городов, но и для племён, до которых не дошла цивилизация.

У племён в долине реки Омо есть своя традиция - ритуальное лишение девственности. Это древний обычай, которому следуют языческие народы. В долине живёт дюжина разных племён, сохранивших традиционный образ жизни и уникальную культуру. Правда для большинства цивилизованных стран обряды местных покажутся дикостью.


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Итак, что же это за ритуальный обряд? Когда девочке исполняется 12 лет, по меркам племенного общества, она уже готова начать взрослую жизнь. Ей находят подходящего мужа, после церемонии бракосочетания, сопровождающейся ритуальными танцами и другими традиционными действами, супруги исполняют свой долг.

Муж берёт в руки ритуальный священный фаллос под называнием "Окулибоко". Перед лишением невинности он заговаривает жезл, а затем вручную исполняет обряд.


Раньше всё происходило на глазах деревни, но теперь можно уединиться в хижине. Племя тоже развивается, поэтому и некоторые обстоятельства меняются. Однако на утро муж всё также обязан предъявить доказательство: показать священный фаллос всем в деревне, и он обязательно должен быть красным. Это свидетельствует о том, что девушка была невинна. А до брака все избранницы хранят невинность.

Но проникновение фаллоса это не единственная пытка для женщины. После обряда жене одевают ошейник, который она не имеет права снимать всю жизнь.

В качестве развлечения, в ходе которого оба супруга обязаны получать удовольствие, жену каждый вечер приводят на лобное место для публичной порки. Зачем? Ну вот такие обычаи.

Материал подготовлен на основании информации блогера-путешественника Михаила Зарубина.

Источник:

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Метки: долина реки ом   невинность   обряды   племена   странные традиции   традиции   эфиопия   
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11  комментариев
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906
Kanifolkin Час назад
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14k
MrForstd 8 минут назад
да врете вы все, без белых они бы ух, легко в Ваканду развились.

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30k
Юрий 11 минут назад
"жене одевают ошейник, который она не имеет права снимать всю жизнь." - Когда мужей было много....
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12k
Евгений Полчаса назад
Не понял, то есть, все жёны деревни, каждый день подвергаются экзекуции? И так до конца жизни? А тот кто порет, не против, такой кернёй всю жизнь заниматься?
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23k
AzuveR 41 минуту назад
Ули,дикий народ, дикие обряды.
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10k
BarOb 42 минуты назад
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33k
Snork Snorkoff 44 минуты назад
Кольцо на палец - хорошо, обруч на шею - плохо. Ну ну..
И да, сдается мне лишение девственности специальным прибором куда менее болезненно чем неумелым членом
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10k
au3 57 минут назад
"заговаривает жезл, а затем вручную исполняет обряд"

Дикари .... Вручную .... Машину изобрести не могут
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911
ruslan d Час назад
Не дай Бог жениться на девственнице ... да и встречаться тоже ...
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Спелая кукурузинка

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