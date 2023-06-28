Жуткие традиции Эфиопии: как в племенах лишают невинности невест

Муж берёт в руки ритуальный священный фаллос под называнием "Окулибоко". Перед лишением невинности он заговаривает жезл, а затем вручную исполняет обряд.

Раньше всё происходило на глазах деревни, но теперь можно уединиться в хижине. Племя тоже развивается, поэтому и некоторые обстоятельства меняются. Однако на утро муж всё также обязан предъявить доказательство: показать священный фаллос всем в деревне, и он обязательно должен быть красным. Это свидетельствует о том, что девушка была невинна. А до брака все избранницы хранят невинность.

