Жуткие традиции Эфиопии: как в племенах лишают невинности невест

Первая брачная ночь для молодожёнов - особая. И не только для жителей городов, но и для племён, до которых не дошла цивилизация.
У племён в долине реки Омо есть своя традиция - ритуальное лишение девственности. Это древний обычай, которому следуют языческие народы. В долине живёт дюжина разных племён, сохранивших традиционный образ жизни и уникальную культуру. Правда для большинства цивилизованных стран обряды местных покажутся дикостью.
Итак, что же это за ритуальный обряд? Когда девочке исполняется 12 лет, по меркам племенного общества, она уже готова начать взрослую жизнь. Ей находят подходящего мужа, после церемонии бракосочетания, сопровождающейся ритуальными танцами и другими традиционными действами, супруги исполняют свой долг.
Муж берёт в руки ритуальный священный фаллос под называнием "Окулибоко". Перед лишением невинности он заговаривает жезл, а затем вручную исполняет обряд.
Раньше всё происходило на глазах деревни, но теперь можно уединиться в хижине. Племя тоже развивается, поэтому и некоторые обстоятельства меняются. Однако на утро муж всё также обязан предъявить доказательство: показать священный фаллос всем в деревне, и он обязательно должен быть красным. Это свидетельствует о том, что девушка была невинна. А до брака все избранницы хранят невинность.
Но проникновение фаллоса это не единственная пытка для женщины. После обряда жене одевают ошейник, который она не имеет права снимать всю жизнь.
В качестве развлечения, в ходе которого оба супруга обязаны получать удовольствие, жену каждый вечер приводят на лобное место для публичной порки. Зачем? Ну вот такие обычаи.
Материал подготовлен на основании информации блогера-путешественника Михаила Зарубина.
Источник:
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И да, сдается мне лишение девственности специальным прибором куда менее болезненно чем неумелым членом
Дикари .... Вручную .... Машину изобрести не могут