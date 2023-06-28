FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 7697 постов • 879 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Как изменились культовые актрисы, которые были популярны ещё до появления блогеров-миллионников

Как изменились культовые актрисы, которые были популярны ещё до появления блогеров-миллионников

Автор:
28 июня 2023 13:09
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: актрисы изменились   до и после   звезды   звезды спустя года   знаменитости   шоу бизнес   
1633
13

До эпохи интернета и появления блогеров - они были кумирами поколений. Перед вами актрисы, которые сильно изменились с того времени, когда были популярны.

×
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: актрисы изменились   до и после   звезды   звезды спустя года   знаменитости   шоу бизнес   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
13  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
911
ruslan d 57 минут назад
Неужели мы все стареем ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 4 ответа
1k
Kra 15 секунд назад
Ну, наши-то лучше всех!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
913
Gigantes 5 минут назад
Все фото вторые какие-то неудачные
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
vasilykopkov 10 минут назад
Крючкова - молодец, красотка.
Остальные, в основном фубля...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
sedoisever 44 минуты назад
"Культовые", блин...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29k
Е-Лена 49 минут назад
Во всем своя есть красота:
И в юности, и в зрелом веке
Страшит не старость - пустота!
Её боюсь я в человеке...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Горожанин 54 минуты назад
Анастасия Немоляева - это ж что такое!.. Курьеру только не показывайте. Такое потрясение даже врач может не выдержать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Спелая кукурузинка

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

52035



Другие посты автора
Популярное в сообществах
58-летняя Моника Беллуччи снялась для журнала Vanity Fair
58-летняя Моника Беллуччи снялась для журнала Vanity Fair
Брошенная овчарка бродила по улицам с игрушкой в зубах
Брошенная овчарка бродила по улицам с игрушкой в зубах
Набирающие популярность в сообществах
Грозный кролик запугал жителей американского города
Грозный кролик запугал жителей американского города
Решены ли сомнения Эйнштейна экспериментом эффекта квантовой запутанности?
Решены ли сомнения Эйнштейна экспериментом эффекта квантовой запутанности?
Куртка-оригами для выживальщика (видео)
Куртка-оригами для выживальщика (видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Вот и поговорили

Лучшие демотиваторы
Болгарский – это язык, который звучит мелодично и передаёт всю глубину эмоций

Перейти в раздел
Популярные теги
#автомобили#машина#животные#аварии#в мире#Россия#люди#дом#дети#смешно
#фото#Юмор#Автовсячина#позитив#Прикол#интересное#полиция#факты#забавно#США
#автомир#ДТП#история#авто аварии#подборка#интересно#добро#скандал#новости#шоу бизнес
Куртка-оригами для выживальщика (видео) Куртка-оригами для выживальщика (видео) В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь

На что жалуетесь?

Вернуться