Как изменились культовые актрисы, которые были популярны ещё до появления блогеров-миллионников

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До эпохи интернета и появления блогеров - они были кумирами поколений. Перед вами актрисы, которые сильно изменились с того времени, когда были популярны.
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