"Умерла во время ЕГЭ": бывшие школьники рассказали истории с экзаменов

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Про ЕГЭ ходит много разных мнений: кто-то считает, что этот экзамен не показывает реальные знания, другие наоборот рады, что удалось сразу сдать выпускной экзамен из школы и вступительный в ВУЗ. Мы собрали разные истории пользователей на тему ЕГЭ - и как он вообще прошёл.
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А как вы относитесь к систему ЕГЭ?
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Тестирование поможет понять, что базовые знания есть. Значит есть основания для сдачи выпускных экзаменов. Но это личное мнение, Министерствам видней. Они отвечают за обучение.
Был неправ,
Но виновен не жираф,
А тот, кто крикнул из ветвей:
"Жираф большой! ему видней!"
ЗЫ. Я ЕГЭ не сдавал.
Ты тоже ЕГЭ сдавал? Вот и подумай, как люди относятся к такому. )