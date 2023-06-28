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"Умерла во время ЕГЭ": бывшие школьники рассказали истории с экзаменов

"Умерла во время ЕГЭ": бывшие школьники рассказали истории с экзаменов

Автор:
28 июня 2023 12:48
Сообщество : Истории из жизни
Метки: выпускные экзамены   егэ   кошмар на экзамене   сдала   списывал   шпора   эказмен   
1523
15

Про ЕГЭ ходит много разных мнений: кто-то считает, что этот экзамен не показывает реальные знания, другие наоборот рады, что удалось сразу сдать выпускной экзамен из школы и вступительный в ВУЗ. Мы собрали разные истории пользователей на тему ЕГЭ - и как он вообще прошёл.

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А как вы относитесь к систему ЕГЭ?

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Метки: выпускные экзамены   егэ   кошмар на экзамене   сдала   списывал   шпора   эказмен   
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10  комментариев
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10k
Б.Касторский Час назад
Сама идея ЕГЭ очень неплохая, но реализация подкачала. По идее сделать бы тестирование как допуск к экзамену. А не зацикливаться последние два года обучения именно на прохождение ЕГЭ.
Тестирование поможет понять, что базовые знания есть. Значит есть основания для сдачи выпускных экзаменов. Но это личное мнение, Министерствам видней. Они отвечают за обучение.
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9k
Гомерчик 15 минут назад
Ссылка youtu.be
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5k
Горожанин Полчаса назад
ЕГЭ - это вредительство для равития личности и человека, в итоге вредительство для государства и общества. Главная беда ЕГЭ - не в проблеме знаний. К знаниям эта форма приучает. Главная беда в другом - в отсутствии осознанного выбора и осознанного, целенаправленного поведения по жизни сдавших ЕГЭ. Ведь с ним абсолютное большинство молодых людей одновременно подает документы в разные вузы на множество специальностей, поступает по остаточному принципу - куда возьмут, где получше. То есть изначально не формируется осознанное отношение к выбору профессии. ЕГЭ на уровне мышления и сознания формирует безсознательную, ситуативную, неполноценную личность. А знания совершенно ни при чем. Знания и развитое человеческое сознание - это разные вещи.
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8k
soar 37 минут назад
Комментарий к фото
В туалеты выпускают по одному, кто там кого спалил за шпорой?
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7k
tamin Час назад
ЕГЭ хороша для пендосов. Тупо заучиваешь материалов, думать не надо толком. А советское образование учило думать. Поэтому в одном случае получаются потребители, в другом созидатели. Тест может являться дополнительным фактором Аля как было раньше при поступлении в МГУ. Письменная математика, устная математика, физика устная. Так и тут, ЕГЭ как замена письменного экзамена. Но 5 минут разговора хорошему преподу хватит, чтобы точно сказать, понимает ли предмет ученик или нет.
ЗЫ. Я ЕГЭ не сдавал.
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7k
sedoisever Час назад
"А как вы относитесь к системУ ЕГЭ?"
Ты тоже ЕГЭ сдавал? Вот и подумай, как люди относятся к такому. )
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57k
alertol Час назад
Комментарий к фото
А должно быть стыдно. Сам поступок правильный, мотив нет. Тут банальная зависть, грех кстати и по церковным законам. Этим и отличается стукачество, и гражданская позиция. Если бы сказала что "я не хочу чтоб неграмотные люди мошенническим путём пробивались, а в итоге дошло бы до того что такие будут работать врачами и нас лечить" это было бы похвально и очень ответственно.
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