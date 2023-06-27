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Россиянка купила камеру с&nbsp;AliExpress, а получила шпиона, отправлявшего её голые фото на сайты для взрослых

Россиянка купила камеру с AliExpress, а получила шпиона, отправлявшего её голые фото на сайты для взрослых

Автор:
27 июня 2023 18:48
Сообщество : Голая правда
Метки: AliExpress   история из жизни   камера   камера-шпион   пикантные фото   подсматривает   сайты для взрослых   слив   
1497
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Женщина хотела проследить за собакой, а в результате камера проследила за ней, сняв россиянку в обнаженном виде.

Жительница Подмосковья купила недорогую камеру на популярном маркетплейсе.Женщина хотела посмотреть, чем занимается её собака, пока хозяйки нет дома. Согласно описанию, устройство имеет функцию передачи данных по Wi-Fi и записывает ролики в высоком разрешении 1080p.


Кто же знал, что записанные видео, на которых фигурировала сама хозяйка квартиры, гаджет будет отправлять куда-то еще. Как сообщает Telegram-канал «Новости Москвы», весь пикантный контент с камеры прямиком шёл на сайты для взрослых.


История, после которой остался лишь один вопрос: как она узнала о своих фото и видео на китайских сайтах?

Источник:

Канал AliFishki в Telegram

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Метки: AliExpress   история из жизни   камера   камера-шпион   пикантные фото   подсматривает   сайты для взрослых   слив   
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12  комментариев
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1k
naf-naf 38 минут назад
А ссылка на сайт есть, куда видео отправлялось? Чисто для протокола, а не на какие то там сиськи/писки смотреть))
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17k
Александр Сучков Полминуты назад
Кэтайскый фейк!!! Оны нычаго такогэ не дэлают!
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150
Андрей Минуту назад
автор ,а зачем заведомо ложные данные публикуешь ? где видео,фото ?
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1k
Сергей 14 минут назад
где доказательства?
на забрюленном фото ничего нет
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25k
Влад 16 минут назад
На фейк смахивает сильно. Нафига на сайте для взрослых горы непонятного контента с тысяч проданных камер? Кто это разгребать будет?
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31k
albedo 20 минут назад
"Развесистая клюква" вспомнилась.

Может еще искусственный интеллект принял участие в распознавании когда тетка голая или одетая? (сарказм)
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14k
Shtoppi Полчаса назад
здравствуй паранойя
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5k
Трям 50 минут назад
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18k
сеньор Леонсио 51 минуту назад
Собака её переиграла,и уничтожила как дешёвку!
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4k
Taf Taffus 52 минуты назад
/summon/summon cat_with_lamp
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