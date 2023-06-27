Россиянка купила камеру с AliExpress, а получила шпиона, отправлявшего её голые фото на сайты для взрослых

Кто же знал, что записанные видео, на которых фигурировала сама хозяйка квартиры, гаджет будет отправлять куда-то еще. Как сообщает Telegram-канал «Новости Москвы», весь пикантный контент с камеры прямиком шёл на сайты для взрослых.

История, после которой остался лишь один вопрос: как она узнала о своих фото и видео на китайских сайтах?