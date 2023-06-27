Россиянка купила камеру с AliExpress, а получила шпиона, отправлявшего её голые фото на сайты для взрослых

Женщина хотела проследить за собакой, а в результате камера проследила за ней, сняв россиянку в обнаженном виде.
Жительница Подмосковья купила недорогую камеру на популярном маркетплейсе.Женщина хотела посмотреть, чем занимается её собака, пока хозяйки нет дома. Согласно описанию, устройство имеет функцию передачи данных по Wi-Fi и записывает ролики в высоком разрешении 1080p.
Кто же знал, что записанные видео, на которых фигурировала сама хозяйка квартиры, гаджет будет отправлять куда-то еще. Как сообщает Telegram-канал «Новости Москвы», весь пикантный контент с камеры прямиком шёл на сайты для взрослых.
История, после которой остался лишь один вопрос: как она узнала о своих фото и видео на китайских сайтах?
Источник:
- Самка орангутана попросила женщину показать малыша
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь
- Уроки русского языка в США в 1960-ых
на забрюленном фото ничего нет
Может еще искусственный интеллект принял участие в распознавании когда тетка голая или одетая? (сарказм)