Дом твоей мечты: как выглядит таунхаус за 10 миллионов рублей от горе-застройщика

Проще снести и построить новый или всё-таки у таких домов есть шанс?
Таунхаус для многих горожан стал удобным жильём, которое совмещает преимущества и загородного дома, и квартиры. Вот только выбирая этот вариант, важно не просчитаться.
Как выглядит "таунхаус мечты" в Подмосковье за 10 миллионов рублей? На видео - подробный разбор жилья, в котором сделана черновая отделка. Сделана, но как!
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Сколько придётся вложить денег покупателю, чтобы привести этот дом в более-менее приличное состояние? Или проще снести и построить новый?
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У меня друг взял дом по киевскому шоссе км в 20, там с участком 10 или 15 соток дом 300 квадратов (тоже коробка) стоил ему 25 лямов