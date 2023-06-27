Дом твоей мечты: как выглядит таунхаус за 10 миллионов рублей от горе-застройщика

Таунхаус для многих горожан стал удобным жильём, которое совмещает преимущества и загородного дома, и квартиры. Вот только выбирая этот вариант, важно не просчитаться.

Как выглядит "таунхаус мечты" в Подмосковье за 10 миллионов рублей? На видео - подробный разбор жилья, в котором сделана черновая отделка. Сделана, но как!