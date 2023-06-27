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Дом твоей мечты: как выглядит таунхаус за 10 миллионов рублей от горе-застройщика

Дом твоей мечты: как выглядит таунхаус за 10 миллионов рублей от горе-застройщика

Автор:
27 июня 2023 17:05
Сообщество : Строитель
Метки: Видео   Подмосковье   дом   и так сойдет   разбор строительства   таунхаус   
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Проще снести и построить новый или всё-таки у таких домов есть шанс?

Таунхаус для многих горожан стал удобным жильём, которое совмещает преимущества и загородного дома, и квартиры. Вот только выбирая этот вариант, важно не просчитаться.


Как выглядит "таунхаус мечты" в Подмосковье за 10 миллионов рублей? На видео - подробный разбор жилья, в котором сделана черновая отделка. Сделана, но как!


Сколько придётся вложить денег покупателю, чтобы привести этот дом в более-менее приличное состояние? Или проще снести и построить новый?

Источник:

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Метки: Видео   Подмосковье   дом   и так сойдет   разбор строительства   таунхаус   
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2  комментария
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17k
Alex PAW 41 минуту назад
ээээ... весь дом под замену?
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53k
dima423 42 минуты назад
Ну 10 лямов за 200 квадратов в 15 км от москвы, это просто очень дешево, поэтому и качество такое отстойное... Нормальный дом бы под 20 стоил)
У меня друг взял дом по киевскому шоссе км в 20, там с участком 10 или 15 соток дом 300 квадратов (тоже коробка) стоил ему 25 лямов
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