Вертолёт грузинской погранслужбы едва не разбился на горе Казбек

Вчера днём вертолёт Ми-8, принадлежащий Государственной погранслужбе МВД Грузии, едва не повторил трагедию лета прошлого года, когда такая же винтокрылая машина потерпела крушение в горах неподалёку от Гудаури.





На заснятых кадрах видно, как вертолёт в ходе неудачного захода на посадку ударяется о землю и теряет переднюю стойку шасси. К счастью, ему удаётся набрать высоту и уйти на второй круг.