Вертолёт грузинской погранслужбы едва не разбился на горе Казбек

Вертолёт оставил на земле носовую стойку шасси.
Вчера днём вертолёт Ми-8, принадлежащий Государственной погранслужбе МВД Грузии, едва не повторил трагедию лета прошлого года, когда такая же винтокрылая машина потерпела крушение в горах неподалёку от Гудаури.
На заснятых кадрах видно, как вертолёт в ходе неудачного захода на посадку ударяется о землю и теряет переднюю стойку шасси. К счастью, ему удаётся набрать высоту и уйти на второй круг.
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Отмечается, что посадочная площадка находится на высоте 3650 метров рядом с метеостанцией. Однако пограничники попасть туда не смогли. Этот же борт предпринял вторую попытку приземлиться, но у пилота вновь не получилось. Сегодня, как сообщают местные СМИ, винтокрылая машина попробует вновь взять неприступную гору. По предварительным данным, Ми-8 не смог совершить посадку из-за перегруза.
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На видео ниже показана прошлогодняя трагедия у села Гадаури, рядом с которым располагается горнолыжный курорт. В Ми-8 пограничной полиции Грузии находились 8 человек, включая двоих спасателей и врачей, которые направлялись на поиски пропавших парапланеристов. Все находившиеся на борту люди погибли. Из-за произошедшей трагедии 30 июля 2022 года в Грузии был объявлен траур.
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