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Вертолёт грузинской погранслужбы едва не разбился на горе Казбек

Вертолёт грузинской погранслужбы едва не разбился на горе Казбек

Автор:
27 июня 2023 14:23
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   вертолёт   гора   грузия   казбек   неудачное приземление   перегруз   
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Вертолёт оставил на земле носовую стойку шасси.

Вчера днём вертолёт Ми-8, принадлежащий Государственной погранслужбе МВД Грузии, едва не повторил трагедию лета прошлого года, когда такая же винтокрылая машина потерпела крушение в горах неподалёку от Гудаури.


На заснятых кадрах видно, как вертолёт в ходе неудачного захода на посадку ударяется о землю и теряет переднюю стойку шасси. К счастью, ему удаётся набрать высоту и уйти на второй круг.


Отмечается, что посадочная площадка находится на высоте 3650 метров рядом с метеостанцией. Однако пограничники попасть туда не смогли. Этот же борт предпринял вторую попытку приземлиться, но у пилота вновь не получилось. Сегодня, как сообщают местные СМИ, винтокрылая машина попробует вновь взять неприступную гору. По предварительным данным, Ми-8 не смог совершить посадку из-за перегруза.

На видео ниже показана прошлогодняя трагедия у села Гадаури, рядом с которым располагается горнолыжный курорт. В Ми-8 пограничной полиции Грузии находились 8 человек, включая двоих спасателей и врачей, которые направлялись на поиски пропавших парапланеристов. Все находившиеся на борту люди погибли. Из-за произошедшей трагедии 30 июля 2022 года в Грузии был объявлен траур.

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Метки: Видео   вертолёт   гора   грузия   казбек   неудачное приземление   перегруз   
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4  комментария
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9k
Борис Карабанов Полчаса назад
Кто курит "Казбек" у того глаза вразбег! Кто курит "Шипку", тот сделает ошибку. А кто курит "Нашу марку", тот сделает помарку.
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34k
Dobry vojak Svejk 13 минут назад
Не знаю, что там с перегрузом, но на видео он просто клюнул носом и не снижая скорости пошёл на таран склона...
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29k
Юрьевич Полчаса назад
Да в горах вообще летать на вертолёте - жесть. Перепады высот, внезапно меняющееся воздушные потоки... А летать в горах в нештатной ситуации в виде перегруза - вообще безумие.
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