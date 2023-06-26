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25 ситуаций, которые и святого бы выбесили

25 ситуаций, которые и святого бы выбесили

Автор:
26 июня 2023 21:58
Сообщество : Жизнь
Метки: Жизнь   досада   мелкие неудачи   неудачи   фейлы   фотографии из соцсетей   
2740
26

В чем-то мелкие досады — худший тип неудач. Вроде бы они и выбешивают до невозможности, но на жизнь в этом случае никому особо не пожалуешься, потому что услышишь в ответ что-нибудь о «настоящих проблемах серьезных людей». Но поныть-то хочется! К счастью, для таких случаев у нас всегда есть интернет, где тебя обязательно поддержат — после того как высмеют, конечно.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Жизнь   досада   мелкие неудачи   неудачи   фейлы   фотографии из соцсетей   
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23  комментария
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3k
Едондер пуп 2 часа назад
Так закрути!
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48k
turyst 11 минут назад
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53k
dima423 Полчаса назад
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а вот это обидно))
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53k
dima423 Полчаса назад
Комментарий к фото
Ну это же ТВОЯ терраса долбайоп! либо ты не докрутил, либо ты не проследил...да и в чем проблема взять шуруповерт или отвертку и все завернуть до упора?
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53k
dima423 Полчаса назад
Комментарий к фото
готовь сани летом...)
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53k
dima423 Полчаса назад
Комментарий к фото
И что? он стесняется сказать чтобы они свалили с дороги??
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dima423 Полчаса назад
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Никогда не понимал эту епанутую систему с общественными стиралками на западе? в чем проблема свою то купить? она стоит копейки, а пользуешься ей чуть ли не каждый день)
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185
Кукер dima423 13 минут назад
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Все живут в съёмных квартирах, стиралки запрещены, проводка, канализация и водопровод не расчитан на большую нагрузку, только стиралки в подвале. Сам недолго жил в такой "квартире" с молодой супругой.
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dima423 Полчаса назад
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...а это чтобы лучше тебя видеть внученька... (с)
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53k
dima423 Полчаса назад
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смысл этих штук,, чтобы ты взял лом и погнул их накуй, и получил от этого окуенное удовольствие))
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53k
dima423 Полчаса назад
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Ну одолжить машину можно только близким людям в которых уверен, а с них можно и спросить потом...а если левым дал то сам мудак и нехер на других пенять))
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53k
dima423 38 минут назад
Комментарий к фото
ну нет одежды, пусть голая гуляет)
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7k
Кружок 38 минут назад
подписи дебила
автор - м дак!
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1k
Arti Час назад
Так он и мимо салфетки промахивается
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10k
au3 2 часа назад
"9. «Почему тут такие огромные щели?»"

Потому, что это штаты. Сам фигел от вида кабинок .... А дверь туалета выходила прямо в класс курсов
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5k
Денис 2 часа назад
Интересно, у младшего брата насморк или ...
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