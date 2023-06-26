25 ситуаций, которые и святого бы выбесили

В чем-то мелкие досады — худший тип неудач. Вроде бы они и выбешивают до невозможности, но на жизнь в этом случае никому особо не пожалуешься, потому что услышишь в ответ что-нибудь о «настоящих проблемах серьезных людей». Но поныть-то хочется! К счастью, для таких случаев у нас всегда есть интернет, где тебя обязательно поддержат — после того как высмеют, конечно.
1. «Попросила падчерицу сложить ее одежду после стирки, а та выбросила ее в мусорное ведро (нечего складывать = нет работы по дому)»
2. «Татуировщик промахнулся и вытатуировал на мне веснушку, а потом сделал вид, что ничего не было»
3. «Дополнительное масло к попкорну нанесено на упаковку. Дырок нет, машина тупо нанесла масло прямо на пакет, а потом запечатала его в пластик»
5. «Служба по уборке выкинула обос**нный матрас моей соседки с ее балкона в наш двор и сломала кормушку для птиц»
11. «Половина стиралок в прачечной уже закончили стирку, но люди отошли, и я не могу ими воспользоваться»
12. «В моей семье все оставляют пустые упаковки в холодильнике, морозилке или кладовой вместо того, чтобы их выкинуть»
17. «Я живу в общежитии, где еще примерно 40 студентов пользуются одной и той же прачечной. Так выглядела ловушка для ворса, когда я сегодня пошел стирать»
18. «Бесят люди, которые делают вот так и портят абсолютно нормальные продукты вместо того, чтобы вернуть их на место или отдать сотруднику»
19. «Этот диспенсер для туалетной бумаги позволяет брать только 2-3 куска за раз. Я ВОЗЬМУ больше, он просто отсрочивает неизбежное»
22. «Десятки старых оголенных винтов по всей моей террасе, выступают примерно на 3-2 миллиметра»
Источник: — переведено специально для fishki.net
- Уроки русского языка в США в 1960-ых
- Девушка пытается открыть бутылку штопором
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- Самка орангутана попросила женщину показать малыша
Аль Капоне и иже с ним добрые итальянские семьи открыли много общественных прачечных. А если в каждом подвале есть доступная прачечная, то зачем покупать собственную стиралку?
И второе. Америкосы имеют традицию часто перемещаться по стране. Отсюда съемное жилье, питание в кафешках и пр. Как следствие: "зачем покупать стиральную машинку в съемное жилье, когда есть в каждом подвале общественная постирушечная, что понастроили добрые итальянские семьи"
автор - м дак!
Потому, что это штаты. Сам фигел от вида кабинок .... А дверь туалета выходила прямо в класс курсов