25 ситуаций, которые и святого бы выбесили

В чем-то мелкие досады — худший тип неудач. Вроде бы они и выбешивают до невозможности, но на жизнь в этом случае никому особо не пожалуешься, потому что услышишь в ответ что-нибудь о «настоящих проблемах серьезных людей». Но поныть-то хочется! К счастью, для таких случаев у нас всегда есть интернет, где тебя обязательно поддержат — после того как высмеют, конечно.