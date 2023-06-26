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Последний вечер Ривера в «Змеиной комнате»

Последний вечер Ривера в «Змеиной комнате»

Автор:
26 июня 2023 12:33
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Награда   Ривер Феникс   актёр   брат   выбор   звезда   карьера   кино   смерть   фильм   
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Ему было только 23 года. И уже в столь молодом возрасте актёр был номинирован на самую престижную кинопремию «Оскар». Но реализоваться планам и блестящей карьере не было суждено.

Родители мальчика хиппи Джон и Арлин являли собой образец свободомыслия и пофигизма. Видимо, поэтому дети у них рождались и росли как трава в поле – таковы были законы секты «Дети Бога». Когда они всё же покинули культ, то жизнь детей не особенно изменилась: им приходилось выступать на улице, чтобы заработать на  ужин.

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Всё изменила случайная встреча с агентом, увидевшим в раскованном пареньке с колючим взглядом перспективу. И карьера Ривера рванула с места в карьер: съёмки в рекламе, телевизионных шоу. В возрасте 12 лет состоялся дебют – мальчик получил роль в сериале. А через несколько лет и в фильме «Исследователи» (1985). Чуть позднее ему посчастливилось сняться в картине «Берег москитов», где партнёром по съёмочной площадке стал Харрисон Форд.

Критики благосклонно отнеслись и к проектам, и к юному актёру, сошлись во мнении, что его ждёт головокружительная карьера. За роль в драме «На холостом ходу» он был номинирован сразу на две кинопремии – «Оскар» и «Золотой глобус».

Следующей ступенькой стала роль в приключенческом боевике Спилберга «Индиана Джонс и последний крестовый поход».

За роль в драме «Мой личный штат Айдахо», партнёром в которой стал Киану Ривз, Феникс получил награду на Венецианском фестивале. Затем были ещё несколько заметных картин. Съёмки актёр совмещал с занятиями музыкой. А также романами с яркими актрисами.

В 1993 году он впервые попробовал себя в роли плохого парня («Дурная кровь»). И в последний октябрьский день того же года отправился в компании родных и подружки в клуб Viper Room. Хэллоуинская ночь стала последней в жизни Феникса. Он принял убойную дозу смеси наркотических веществ.

В ту ночь во время всех этих событий присутствовал младший брат актёра – ныне всем  хорошо известный оскароносный Хоакин Феникс, который на тот момент был совсем ещё юным и звонил в службу спасения. Прибывшие медики только констатировали смерть.

Гибель Ривера толком не расследовалась. В народе ходили слухи, что к ней могла быть причастна та самая культовая организация, где состояли родители. А он знал многое о грязных делах секты, в том  числе о насилии над детьми. Не осталась без внимания и дата смерти, в связи с чем выдвигались версии о ритуальном  убийстве.

Сейчас Риверу было бы 53 года. И его карьера могла бы действительно стать головокружительной, не хуже, чем у Киану Ривза. Или младшего брата. Но это был исключительно его личный выбор. А ребёнка, который родился у Хоакина Феникса и Руни Мары в 2020 году, назвали Ривером.

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Метки: Награда   Ривер Феникс   актёр   брат   выбор   звезда   карьера   кино   смерть   фильм   
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