Последний вечер Ривера в «Змеиной комнате»

Ему было только 23 года. И уже в столь молодом возрасте актёр был номинирован на самую престижную кинопремию «Оскар». Но реализоваться планам и блестящей карьере не было суждено.
Родители мальчика хиппи Джон и Арлин являли собой образец свободомыслия и пофигизма. Видимо, поэтому дети у них рождались и росли как трава в поле – таковы были законы секты «Дети Бога». Когда они всё же покинули культ, то жизнь детей не особенно изменилась: им приходилось выступать на улице, чтобы заработать на ужин.
Всё изменила случайная встреча с агентом, увидевшим в раскованном пареньке с колючим взглядом перспективу. И карьера Ривера рванула с места в карьер: съёмки в рекламе, телевизионных шоу. В возрасте 12 лет состоялся дебют – мальчик получил роль в сериале. А через несколько лет и в фильме «Исследователи» (1985). Чуть позднее ему посчастливилось сняться в картине «Берег москитов», где партнёром по съёмочной площадке стал Харрисон Форд.
Критики благосклонно отнеслись и к проектам, и к юному актёру, сошлись во мнении, что его ждёт головокружительная карьера. За роль в драме «На холостом ходу» он был номинирован сразу на две кинопремии – «Оскар» и «Золотой глобус».
Следующей ступенькой стала роль в приключенческом боевике Спилберга «Индиана Джонс и последний крестовый поход».
За роль в драме «Мой личный штат Айдахо», партнёром в которой стал Киану Ривз, Феникс получил награду на Венецианском фестивале. Затем были ещё несколько заметных картин. Съёмки актёр совмещал с занятиями музыкой. А также романами с яркими актрисами.
В 1993 году он впервые попробовал себя в роли плохого парня («Дурная кровь»). И в последний октябрьский день того же года отправился в компании родных и подружки в клуб Viper Room. Хэллоуинская ночь стала последней в жизни Феникса. Он принял убойную дозу смеси наркотических веществ.
В ту ночь во время всех этих событий присутствовал младший брат актёра – ныне всем хорошо известный оскароносный Хоакин Феникс, который на тот момент был совсем ещё юным и звонил в службу спасения. Прибывшие медики только констатировали смерть.
Гибель Ривера толком не расследовалась. В народе ходили слухи, что к ней могла быть причастна та самая культовая организация, где состояли родители. А он знал многое о грязных делах секты, в том числе о насилии над детьми. Не осталась без внимания и дата смерти, в связи с чем выдвигались версии о ритуальном убийстве.
Сейчас Риверу было бы 53 года. И его карьера могла бы действительно стать головокружительной, не хуже, чем у Киану Ривза. Или младшего брата. Но это был исключительно его личный выбор. А ребёнка, который родился у Хоакина Феникса и Руни Мары в 2020 году, назвали Ривером.
Источник:
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- Уроки русского языка в США в 1960-ых
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- Турист случайно снял удар молнии в вершину горы
- У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь