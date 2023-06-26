Последний вечер Ривера в «Змеиной комнате»

Всё изменила случайная встреча с агентом, увидевшим в раскованном пареньке с колючим взглядом перспективу. И карьера Ривера рванула с места в карьер: съёмки в рекламе, телевизионных шоу. В возрасте 12 лет состоялся дебют – мальчик получил роль в сериале. А через несколько лет и в фильме «Исследователи» (1985). Чуть позднее ему посчастливилось сняться в картине «Берег москитов», где партнёром по съёмочной площадке стал Харрисон Форд.