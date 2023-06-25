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В Королёве во время пожара в многоэтажке погибли подросток и спасатель

В Королёве во время пожара в многоэтажке погибли подросток и спасатель

Автор:
25 июня 2023 23:50
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Королёв   Поджог   Подмосковье   многоэтажка   погибшие   пожар   спасатель   
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Возгорание произошло под вечер 25 июня в квартире 25-этажной новостройки на Пионерской улице в подмосковном Королеве. Огонь распространялся столь стремительно, что люди были вынуждены прыгать из окон. В результате ЧП погибли спасатель и ребенок.

Как сообщает ТГ-канал 112, причиной пожара в подмосковной многоэтажке стал поджог - хозяин квартиры поссорился с женой и поджег квартиру. В результате семейной паре удалось спастись.

А вот ребенок из соседней квартиры, и пожарный, который пытался его эвакуировать, по предварительным данным, разбились, упав с 13-го этажа.

Очевидцы сняли кадры прыжка пожарного, который проник в квартиру для помощи мальчику, однако попал в ловушку и был вынужден спрыгнуть, чтобы не сгореть заживо:


О происшествии сообщил Telegram-канал ГСУ СК России по Московской области:

Двадцать пятого июня 2023 года на козырьке подъезда многоэтажного жилого дома в городе Королеве обнаружены тела двух мужчин с травмами, характерными при падении с большой высоты.

После гибели людей возбуждено уголовное дело. В настоящее время на месте работает следственная группа.

Через полтора часа пожар был локализован на площади 44 кв.м. К ликвидации возгорания было привлечено 19 единиц техники и 60 человек, включая спасателей МЧС РФ.

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Метки: Королёв   Поджог   Подмосковье   многоэтажка   погибшие   пожар   спасатель   
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5  комментариев
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5k
satra 21 минуту назад
Трос с кошкой и вниз на пару этажей. Почему не берут ссобой?
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8k
Mauritanien 41 минуту назад
Раньше высота домов регламентировалась возможностью спасения при пожаре. Теперь человейники это мышеловки в случае чп
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22k
babuby 46 минут назад
Умышленно поджечь квартиру в многоэтажном доме, ... Это нужно к терроризму приравнять!!
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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