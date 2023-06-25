В Королёве во время пожара в многоэтажке погибли подросток и спасатель

Как сообщает ТГ-канал 112, причиной пожара в подмосковной многоэтажке стал поджог - хозяин квартиры поссорился с женой и поджег квартиру. В результате семейной паре удалось спастись.

А вот ребенок из соседней квартиры, и пожарный, который пытался его эвакуировать, по предварительным данным, разбились, упав с 13-го этажа.

Очевидцы сняли кадры прыжка пожарного, который проник в квартиру для помощи мальчику, однако попал в ловушку и был вынужден спрыгнуть, чтобы не сгореть заживо: