В Королёве во время пожара в многоэтажке погибли подросток и спасатель

Возгорание произошло под вечер 25 июня в квартире 25-этажной новостройки на Пионерской улице в подмосковном Королеве. Огонь распространялся столь стремительно, что люди были вынуждены прыгать из окон. В результате ЧП погибли спасатель и ребенок.
Как сообщает ТГ-канал 112, причиной пожара в подмосковной многоэтажке стал поджог - хозяин квартиры поссорился с женой и поджег квартиру. В результате семейной паре удалось спастись.
А вот ребенок из соседней квартиры, и пожарный, который пытался его эвакуировать, по предварительным данным, разбились, упав с 13-го этажа.
Очевидцы сняли кадры прыжка пожарного, который проник в квартиру для помощи мальчику, однако попал в ловушку и был вынужден спрыгнуть, чтобы не сгореть заживо:
О происшествии сообщил Telegram-канал ГСУ СК России по Московской области:
Двадцать пятого июня 2023 года на козырьке подъезда многоэтажного жилого дома в городе Королеве обнаружены тела двух мужчин с травмами, характерными при падении с большой высоты.
После гибели людей возбуждено уголовное дело. В настоящее время на месте работает следственная группа.
Через полтора часа пожар был локализован на площади 44 кв.м. К ликвидации возгорания было привлечено 19 единиц техники и 60 человек, включая спасателей МЧС РФ.
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В итоге либо нет пожарных машин с лестницами необходимой высоты, либо нет возможности подъезда таких машин.
Порой даже проектируют площадки для спасательных кабин пожарных вертолетов на крышах зданий большой высоты. Вот только как туда добираться при пожаре и как и чем оттуда эвакуировать людей остается за скобками.