Забавные названия кафе и магазинов, мимо которых просто так не пройдёшь

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Владельцы кафе и магазинов из нашего поста явно не руководствовались логикой при выборе названия, их девизом не было: "Как корабль назовёшь!". Они выбрали другой путь - ошарашить людей и привлечь внимание. Может, это сработало? Названия точно с огоньком.
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