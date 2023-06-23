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Забавные названия кафе и магазинов, мимо которых просто так не пройдёшь

Забавные названия кафе и магазинов, мимо которых просто так не пройдёшь

Автор:
23 июня 2023 13:43
Сообщество : Юмор
Метки: боги нейминга   маркетинг   названия   нейминг   прикольно   смешные названия   фото   
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Владельцы кафе и магазинов из нашего поста явно не руководствовались логикой при выборе названия, их девизом не было: "Как корабль назовёшь!". Они выбрали другой путь - ошарашить людей и привлечь внимание. Может, это сработало? Названия точно с огоньком.

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Метки: боги нейминга   маркетинг   названия   нейминг   прикольно   смешные названия   фото   
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