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В Пскове мужчина напал с сапёрной лопатой на офис микрозаймов

В Пскове мужчина напал с сапёрной лопатой на офис микрозаймов

Автор:
23 июня 2023 12:12
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   криминал   микрозайм   ограбление   происшествие   псков   
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В микрофинансовую организацию в Пскове ворвался неизвестный мужчина. Угрожая сотруднице саперной лопатой, он потребовал отпереть сейф. Налёт попал на видео.

В Пскове гражданин с саперной лопаткой наперевес совершил налет на офис микрозаймовой организации. В сейф попасть не удалось, так как хранилище оборудовано таймером на открытие, поэтому грабитель сгреб все, что было в кассе, и ретировался.

Мужчину вскоре задержали, возбуждено дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ – разбой, до десяти лет.

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Метки: Видео   криминал   микрозайм   ограбление   происшествие   псков   
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9  комментариев
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10k
Б.Касторский 56 минут назад
Мразь конечно. Реально готов убить человека ради каких-то копеек.
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tamin Полчаса назад
Зря. Любого, кто громит микрофинансовые организации, надо возвышать
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4k
Феликс Дзержинский Полчаса назад
Так неизвестный, оказывается был известным. Парадокс получается.
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14k
Shtoppi Полчаса назад
почему конторы мкрозаймов еще в принципе существуют? это ж такой конвейер по отмыванию денег для криминала.
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18k
сеньор Леонсио 38 минут назад
Давно пора их прикрыть!
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7k
Дмитрий 57 минут назад
Классика жанра. Много раз судимый уголовник 100%. Украл, выпил, в тюрьму. И так по круг. Весь смысл жизни. Даже не важно сколько ему там дадут.
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