В Пскове мужчина напал с сапёрной лопатой на офис микрозаймов

В микрофинансовую организацию в Пскове ворвался неизвестный мужчина. Угрожая сотруднице саперной лопатой, он потребовал отпереть сейф. Налёт попал на видео.
В Пскове гражданин с саперной лопаткой наперевес совершил налет на офис микрозаймовой организации. В сейф попасть не удалось, так как хранилище оборудовано таймером на открытие, поэтому грабитель сгреб все, что было в кассе, и ретировался.
Мужчину вскоре задержали, возбуждено дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ – разбой, до десяти лет.
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