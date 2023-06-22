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Сотрудник ГИБДД, сбив велосипедиста, пырнул его ножом за разбитое лобовое стекло

Сотрудник ГИБДД, сбив велосипедиста, пырнул его ножом за разбитое лобовое стекло

Автор:
22 июня 2023 21:27
Сообщество : Аварии
Метки: Велосипедист   ДТП   Подмосковье   лобовое стекло   нож   происшествие   сотрудник ГИБДД   
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В Подмосковье задержан сотрудник ГИБДД Роман Стрелков, который сбил на встречке велосипедиста, а потом попытался добить его ножом. В свое оправдание полицейский заявил, что всему виной была ссора с женой, плохое настроение и разбитое лобовое стекло.

Роман Стрелков - 41-летний техник отделения регистрации отдела ГИБДД РФ по Москве днём 15 июня ехал на своём ВАЗ-2115 по деревне Косяково под Воскресенском.

Как пишет MASH, в тот день Стрелков выехал с дачи, чтобы проветриться и остудить голову после склоки с женой. Велосипедиста он сбил на повороте. Удар был таким сильным, что пострадавший влетел в лобовое стекло и вдребезги его разбил.

На этих кадрах — 43-летний Виктор на своем велосипеде за несколько минут до аварии:

Что произошло дальше, история умалчивает. По словам виновника аварии, он бросился на помощь, но велосипедист вскочил на ноги и обидчика своего обматерил.

Тогда Стрелков психанул, достал нож и ударил пострадавшего в живот. А после этого сел за руль и поехал обратно на дачу, оставив велосипедиста умирать.

Раненого Виктора обнаружили прохожие и вызвали скорую — мужчину госпитализировали с проникающим ранением печени.

21-го числа полицейского задержали по показаниям очевидцев. Сейчас пострадавший в больнице, а Стрелков - в СИЗО. Прокуратура взяла расследование под свой контроль.

С женой Стрелков теперь долго не будет ругаться.

Источник:

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Метки: Велосипедист   ДТП   Подмосковье   лобовое стекло   нож   происшествие   сотрудник ГИБДД   
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15  комментариев
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19k
Александр 2 часа назад
Автор хайпожор, решил делать акцент на фамилии
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5k
мемфрид 16 минут назад
Такое ощущение, что в фильмы Тарантино и Гая Ричи попал.
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9k
Борис Карабанов Полчаса назад
А что не так-то? Сбылись пожелания фишкян. В комментариях к постам о ДТП с участием велосипедистов и самокатчиков постоянно звучат требования добить, добавить, отпинать. Мольбы услышаны.
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14k
KotSkripaley Час назад
"Ты только, дочка, батьку не брани, Он бы не смог, поверь мне, дальше жить. Он был в ужасных ранах и лежал в крови, Я пожалел беднягу и решил добить».
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204
устал я от вас Час назад
Обычно эти техники на регистрации спокойные как диплодоки... А тут и с женой поругался и идиота сбил и поругался с ним же и ножом его пырнул и с места дтп уехал... прям реально у него день не задался.. наверняка его прокляли ))
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6k
workmen77 2 часа назад
Этого упыря надеюсь посадят, но что то мне подсказывает, что пользуясь новым законом, он отправится кое-куда "искупать кровью" и через полгода вернется чистым и ни в чем не виноватым опять в общество.
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5k
Трям 2 часа назад
Ибать ты слоупок!!! (как и обычно)
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17k
Александр Сучков 2 часа назад
а зачем видео, если велопеседист куда то делся без проблем последующих?
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33k
Андрей Иванов 2 часа назад
Красава. Анекдоты меркнут
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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