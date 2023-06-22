Сотрудник ГИБДД, сбив велосипедиста, пырнул его ножом за разбитое лобовое стекло

В Подмосковье задержан сотрудник ГИБДД Роман Стрелков, который сбил на встречке велосипедиста, а потом попытался добить его ножом. В свое оправдание полицейский заявил, что всему виной была ссора с женой, плохое настроение и разбитое лобовое стекло.
Роман Стрелков - 41-летний техник отделения регистрации отдела ГИБДД РФ по Москве днём 15 июня ехал на своём ВАЗ-2115 по деревне Косяково под Воскресенском.
Как пишет MASH, в тот день Стрелков выехал с дачи, чтобы проветриться и остудить голову после склоки с женой. Велосипедиста он сбил на повороте. Удар был таким сильным, что пострадавший влетел в лобовое стекло и вдребезги его разбил.
На этих кадрах — 43-летний Виктор на своем велосипеде за несколько минут до аварии:
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Что произошло дальше, история умалчивает. По словам виновника аварии, он бросился на помощь, но велосипедист вскочил на ноги и обидчика своего обматерил.
Тогда Стрелков психанул, достал нож и ударил пострадавшего в живот. А после этого сел за руль и поехал обратно на дачу, оставив велосипедиста умирать.
Раненого Виктора обнаружили прохожие и вызвали скорую — мужчину госпитализировали с проникающим ранением печени.
21-го числа полицейского задержали по показаниям очевидцев. Сейчас пострадавший в больнице, а Стрелков - в СИЗО. Прокуратура взяла расследование под свой контроль.
С женой Стрелков теперь долго не будет ругаться.
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А что не так с фамилией ?