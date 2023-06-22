Сотрудник ГИБДД, сбив велосипедиста, пырнул его ножом за разбитое лобовое стекло

Роман Стрелков - 41-летний техник отделения регистрации отдела ГИБДД РФ по Москве днём 15 июня ехал на своём ВАЗ-2115 по деревне Косяково под Воскресенском.

Как пишет MASH, в тот день Стрелков выехал с дачи, чтобы проветриться и остудить голову после склоки с женой. Велосипедиста он сбил на повороте. Удар был таким сильным, что пострадавший влетел в лобовое стекло и вдребезги его разбил.

На этих кадрах — 43-летний Виктор на своем велосипеде за несколько минут до аварии: