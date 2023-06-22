Tinder, прощай: что происходит на площадке для знакомств в последние её деньки в России

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Считанные дни остаются до "ухода" из России приложения для знакомств "Tinder". Не удивительно, что многие женщины спешат "запрыгнуть в последний вагон", наладив личную жизнь. Кто-то готов на всё, а кто-то - снижать свои аппетиты не собирается.
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8 стебется над армией мудозвонов и мудозвонок которые будут в "москве" на пару дней и уже заранее ищут перепихона.
А вот 9 чем-то... И я ростом 183 если что
Андреефобка.
"Мою наглость не суди,
Рай халявный подари,
За меня везде плати,
Но благодарности не жди".
По чём они продаются?
2. Ксива электрика пойдёт?
4. Есть вакансия уборщицы в офис (не интим) график с прогибом.
13. Ребёнок рост 169, вес 52?
Остальное просто трэш каловый