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Tinder, прощай: что происходит на площадке для знакомств в последние её деньки в России

Tinder, прощай: что происходит на площадке для знакомств в последние её деньки в России

Автор:
22 июня 2023 20:52
Сообщество : Юмор
Метки: Tinder   Прикол   Юмор   девушки   знкомства   смех   
3185
16

Считанные дни остаются до "ухода" из России приложения для знакомств "Tinder". Не удивительно, что многие женщины спешат "запрыгнуть в последний вагон", наладив личную жизнь. Кто-то готов на всё, а кто-то - снижать свои аппетиты не собирается.

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Метки: Tinder   Прикол   Юмор   девушки   знкомства   смех   
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14  комментариев
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31k
Ego sum qui sum 3 часа назад
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Алексей Полчаса назад
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Алексей Полчаса назад
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Алексей Полчаса назад
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24k
Сталкер 44 минуты назад
Где ж ты, придурок, теперь будешь свою дичь собирать? ))
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14k
KotSkripaley Час назад
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5k
Трям Час назад
Перепись .блядей продолжается.
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5k
Трям Час назад
Комментарий к фото
.хуя у нее огромный ребенок....
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1k
Николай Час назад
Мне 8 и 9 описанием понравились.
8 стебется над армией мудозвонов и мудозвонок которые будут в "москве" на пару дней и уже заранее ищут перепихона.
А вот 9 чем-то... И я ростом 183 если что
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7k
Diesel 2 часа назад
Вот же ж... Ну вот только хотел найти кого-нибудь на тиндере, только нашел, а тут бац! И облом, Андреи не подходят! Вот обломала так обломала, слов нет! ))) Как такую после этого назвать-то? ))))
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369
Звёздный князь 2 часа назад
И все в основном с принципом:
"Мою наглость не суди,
Рай халявный подари,
За меня везде плати,
Но благодарности не жди".
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16k
Smiley 2 часа назад
А где ценники?
По чём они продаются?
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5k
Шлагбаумэн 2 часа назад
1. Она воняет?
2. Ксива электрика пойдёт?
4. Есть вакансия уборщицы в офис (не интим) график с прогибом.
13. Ребёнок рост 169, вес 52?

Остальное просто трэш каловый
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