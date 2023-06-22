Татарская миллионерша ищет няню для мужа: нужно варить пельмени и смотреть хоккей

1214
2
Необычное объявление на днях появилось на «Авито». Женщина представляется миллионершей, обещает будущей сотруднице щедрую зарплату и предлагает выполнять весьма интересные обязанности.
Будущей няне предлагают зарплату от 100 до 150 тысяч рублей, работать предстоит в будни по 12 часов. Обязанности интересные, сотруднице предстоит:
- играть с мужем в бильярд по 120 минут в день;
- дважды в день варить пельмени;
- смотреть вместе хоккей;
- полоть грядки;
- говорить мужчине комплименты.
Источник:
Ссылки по теме:
- Уроки русского языка в США в 1960-ых
- Турист случайно снял удар молнии в вершину горы
- У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- Эффектный и результативный удар гольфиста
Метки: Юмор жена забавно муж няня для мужа объявление работа
Новости партнёров
реклама
дважды в день варить пельмени;
смотреть вместе хоккей;
полоть грядки;
говорить мужчине комплименты.
=====
А где секс?