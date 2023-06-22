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Татарская миллионерша ищет няню для мужа: нужно варить пельмени и смотреть хоккей

Татарская миллионерша ищет няню для мужа: нужно варить пельмени и смотреть хоккей

Автор:
22 июня 2023 09:45
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   жена   забавно   муж   няня для мужа   объявление   работа   
1214
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Необычное объявление на днях появилось на «Авито». Женщина представляется миллионершей, обещает будущей сотруднице щедрую зарплату и предлагает выполнять весьма интересные обязанности.

Будущей няне предлагают зарплату от 100 до 150 тысяч рублей, работать предстоит в будни по 12 часов. Обязанности интересные, сотруднице предстоит:

  • играть с мужем в бильярд по 120 минут в день;
  • дважды в день варить пельмени;
  • смотреть вместе хоккей;
  • полоть грядки;
  • говорить мужчине комплименты.

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Метки: Юмор   жена   забавно   муж   няня для мужа   объявление   работа   
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3  комментария
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16k
Smiley Час назад
играть с мужем в бильярд по 120 минут в день;
дважды в день варить пельмени;
смотреть вместе хоккей;
полоть грядки;
говорить мужчине комплименты.
=====
А где секс?
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6k
semsi 6 минут назад
Отдам свою по предоплате
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Anarasius

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