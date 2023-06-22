Школьники спрятались в магазине электроники и после закрытия гоняли внутри на электросамокатах

Двое школьников из Новосибирска залезли в магазин электроники и остались там после закрытия, чтобы покататься на самокатах. Об этом рассказали в агентстве безопасности «Гвардия». Когда в магазине сработала сигнализация, туда отправился патруль.



— Прибывшие на вызов бойцы осмотрели периметр торгового центра, на втором этаже которого находится объект охраны, и установили, что никаких следов взлома и проникновения в здание нет, — рассказали в агентстве. — Но на пульт централизованного наблюдения продолжали поступать многочисленные сигналы тревоги от датчиков движения. Внутри явно кто-то очень быстро перемещался.

Войдя в зал, охрана обнаружила, что на полу посреди помещения лежат два электросамоката, а затем нашли под прилавком двоих детей, мальчиков 9 и 11 лет.

— Школьники рассказали, что решили покататься на самокатах, продающихся в магазине. Они специально пришли в торговый центр примерно за час до его закрытия и спрятались среди коробок. Дождавшись момента, когда все ушли и ТЦ закрыли, они вылезли из своего укрытия, взяли самокаты и стали кататься по торговому залу, — рассказали в АБ «Гвардия».