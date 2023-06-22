Школьники спрятались в магазине электроники и после закрытия гоняли внутри на электросамокатах

FISHKINET
Один бы я не справился: обустраиваем дачу с помощью Авито Услуг Один бы я не справился: обустраиваем дачу с помощью Авито Услуг 42-летний основатель букмекерской компании 1хBet умер в Швейцарии во время медосмотра 42-летний основатель букмекерской компании 1хBet умер в Швейцарии... Японец покоряет горы в костюме-тройке, чтобы отрекламировать свой портняжный бизнес Японец покоряет горы в костюме-тройке, чтобы отрекламировать свой... Надежда есть: 6 невероятных историй спасения из океанских глубин Надежда есть: 6 невероятных историй спасения из океанских глубин Какие звуки издает довольный тукан Какие звуки издает довольный тукан 30 увлекательных фактов из разных сфер нашей жизни 30 увлекательных фактов из разных сфер нашей жизни Китайский дом на колёсах за 3.8 миллиона рублей Китайский дом на колёсах за 3.8 миллиона рублей Двойное и даже тройное счастье – крылатое, мохнатое, хвостатое Двойное и даже тройное счастье – крылатое, мохнатое, хвостатое Илон Маск забанит в Твиттере всех, кто начнёт травить натуралов Илон Маск забанит в Твиттере всех, кто начнёт травить натуралов 25 олдскульных снимков из американских фотоальбомов 25 олдскульных снимков из американских фотоальбомов Аппетитный борщ, приготовленный с душой Аппетитный борщ, приготовленный с душой Пропавший у обломков "Титаника" батискаф не проходил сертификацию и управлялся джойстиком от игровой приставки Пропавший у обломков "Титаника" батискаф не проходил сертификацию... Режиссёр "Титаника" счёл экипаж батискафа "Титан" погибшим и выразил соболезнования российскому учёному Режиссёр "Титаника" счёл экипаж батискафа "Титан" погибшим и... Зонд НАСА зафиксировал зелёную вспышку на Юпитере Зонд НАСА зафиксировал зелёную вспышку на Юпитере Мотоциклист прилетел на крышу фургона Мотоциклист прилетел на крышу фургона "Я правда люблю его!": молодая девушка вышла замуж за 75-летнего миллиардера "Я правда люблю его!": молодая девушка вышла замуж за 75-летнего... Российские школьники завоевали 4 медали на Международной олимпиаде по химии Российские школьники завоевали 4 медали на Международной олимпиаде... Пользователи соцсетей рассказали, почему не стремятся заводить детей Пользователи соцсетей рассказали, почему не стремятся заводить детей Мощный взрыв газа разрушил историческое здание в центре Парижа Мощный взрыв газа разрушил историческое здание в центре Парижа
Школьники спрятались в магазине электроники и после закрытия гоняли внутри на электросамокатах

Школьники спрятались в магазине электроники и после закрытия гоняли внутри на электросамокатах

Автор:
22 июня 2023 09:16
Метки: детство   магазин   новости   развлечение   школьники   электросамокат   
1251
1

Мальчиков 9 и 11 лет задержали сотрудники агентства безопасности.

Двое школьников из Новосибирска залезли в магазин электроники и остались там после закрытия, чтобы покататься на самокатах. Об этом рассказали в агентстве безопасности «Гвардия». Когда в магазине сработала сигнализация, туда отправился патруль.

— Прибывшие на вызов бойцы осмотрели периметр торгового центра, на втором этаже которого находится объект охраны, и установили, что никаких следов взлома и проникновения в здание нет, — рассказали в агентстве. — Но на пульт централизованного наблюдения продолжали поступать многочисленные сигналы тревоги от датчиков движения. Внутри явно кто-то очень быстро перемещался.


Войдя в зал, охрана обнаружила, что на полу посреди помещения лежат два электросамоката, а затем нашли под прилавком двоих детей, мальчиков 9 и 11 лет.


— Школьники рассказали, что решили покататься на самокатах, продающихся в магазине. Они специально пришли в торговый центр примерно за час до его закрытия и спрятались среди коробок. Дождавшись момента, когда все ушли и ТЦ закрыли, они вылезли из своего укрытия, взяли самокаты и стали кататься по торговому залу, — рассказали в АБ «Гвардия».

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: детство   магазин   новости   развлечение   школьники   электросамокат   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
11  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
34k
Dobry vojak Svejk Час назад
Красавцы ))) Ремня, конечно, заслужили, но такое приключение не забывается )))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
foggen2 15 минут назад
На месяц лишить интернета ***по своим чадам знаю,что ремнём по *опе это куда менее болезненно)))***
"За идею-пять!А за реализацию-пересдача!)*Аппаратура всё же при "профессорах")))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
150
Алексей Бляйбтрой 21 минуту назад
детство без интернета
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
babuby Полчаса назад
Ой да ладно вам! Кто-же не мечтал оказаться в закрытом магазине игрушек!?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Shtoppi 49 минут назад
мне кажется пора уже закрывать в стране тему с электросамокатами на совсем.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
85k
7guest Час назад
Новый диагноз - "электросамокат головного мозга".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
Lehoia 2 часа назад
Торговые центры закрываются в 22-23 00. Пока уйдет весь персонал-плюс еще час. Вопрос к родителям этих 3.14здюков. Детей нет дома, реакции ноль?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Anarasius

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1157880



Другие посты автора
Популярное
Пользователи соцсетей рассказали, почему не стремятся заводить детей
Пользователи соцсетей рассказали, почему не стремятся заводить детей
В Ангарске президент бойцовского клуба "Ахмат" расстрелял президента местной Федерации бокса и его друга
В Ангарске президент бойцовского клуба "Ахмат" расстрелял президента местной Федерации...
Набирающие популярность
Найдена 3000-летняя мумия в листьях коки
Найдена 3000-летняя мумия в листьях коки
Нелегкий путь легкого крейсера. «Михаил Кутузов» — последний в своем классе
Нелегкий путь легкого крейсера. «Михаил Кутузов» — последний в своем классе
Один бы я не справился: обустраиваем дачу с помощью Авито Услуг
Один бы я не справился: обустраиваем дачу с помощью Авито Услуг
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
До слёз

Лучшие демотиваторы
Для любителей цветмета

Перейти в раздел
Популярные теги
#люди#в мире#Юмор#аварии#Автовсячина#кино#история#США#позитив#Спорт
#автомобили#автомир#фото#ДТП#животные#новости#фильм#Жизнь#факты#интересное
#интересно#машина#Прикол#авто аварии#истории#подборка#Китай#задержание#смертельное ДТП#маразм
Катались на сапах и попали в тягун Катались на сапах и попали в тягун В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет Турист случайно снял удар молнии в вершину горы Турист случайно снял удар молнии в вершину горы Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста

На что жалуетесь?

Вернуться