Нет предела совершенству: губастая девушка-фрик решила увеличить еще и скулы

Андреа Иванова из Болгарии никак не могла достичь желаемой величины своих губ, накачивая в них филлеры, пока те не превратились в огромные подушки. Но этого издевательства над внешностью ей показалось мало, и девушка решила поиздеваться на скулами.
Андреа Иванова из Болгарии уже потратила более £1 600 (~190 000 рублей) на филлеры для скул, и наполнители для подбородка, челюсти и губ. Эти препараты изменяют форму лица, однако они не так безопасны, как кажется. Во-первых, филлеры могут мигрировать, в результате чего неожиданно вылезают комками там, где их появление не планировалось.
Во-вторых, даже охочие до денег косметологи предупреждают, что во всём нужно знать меру, и чрезмерное количество вводимого инородного синтетического материала может оказаться смертельным.
Но кто бы их слушал!
Андреа Иванова начала активно менять свою внешность в 2018 году. Сначала она просто регулярно накачивала губы гиалуроновой кислотой, а потом сделала операцию по увеличению груди и захотела прославиться.
Приняв это решение, девушка поставила перед собой цель обзавестись самыми большими губами в мире. Она признавалась, что побывала почти во всех клиниках родного города и попробовала практически все возможные виды филлеров.
Впрочем, если с губами жительница Болгарии, приближается, к желаемому, то со скулами ей еще работать и работать. Украинский блогер Анастасия всем своим видом показывает, что полумеры тут ни к чему.
А ведь все эти фрики когда-то были нормальными девушками...
Впрочем, сами они вполне довольны своей внешностью, а злопыхателям заявляют, что имеют свои взгляды на красоту. К примеру, Иванова мечтает стать похожей на куклу Bratz. Правда,
губошлепка эта девушка-фрик недоумевает, почему с ней не хотят знакомиться парни, ведь она такая красивая?
Источник:
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