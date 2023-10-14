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Нет предела совершенству: губастая девушка-фрик решила увеличить еще и скулы

Нет предела совершенству: губастая девушка-фрик решила увеличить еще и скулы

Автор:
14 октября 2023 10:54
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Андреа Иванова   губы   знаменитости   инъекции   косметология   самые большие губы   филлеры   фрик   
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Андреа Иванова из Болгарии никак не могла достичь желаемой величины своих губ, накачивая в них филлеры, пока те не превратились в огромные подушки. Но этого издевательства над внешностью ей показалось мало, и девушка решила поиздеваться на скулами.

Андреа Иванова из Болгарии уже потратила более £1 600 (~190 000 рублей) на филлеры для скул, и наполнители для подбородка, челюсти и губ. Эти препараты изменяют форму лица, однако они не так безопасны, как кажется. Во-первых, филлеры могут мигрировать, в результате чего неожиданно вылезают комками там, где их появление не планировалось.


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Во-вторых, даже охочие до денег косметологи предупреждают, что во всём нужно знать меру, и чрезмерное количество вводимого инородного синтетического материала может оказаться смертельным.


Но кто бы их слушал!


Андреа Иванова начала активно менять свою внешность в 2018 году. Сначала она просто регулярно накачивала губы гиалуроновой кислотой, а потом сделала операцию по увеличению груди и захотела прославиться.


Приняв это решение, девушка поставила перед собой цель обзавестись самыми большими губами в мире. Она признавалась, что побывала почти во всех клиниках родного города и попробовала практически все возможные виды филлеров.


Впрочем, если с губами жительница Болгарии, приближается, к желаемому, то со скулами ей еще работать и работать. Украинский блогер Анастасия всем своим видом показывает, что полумеры тут ни к чему.


А ведь все эти фрики когда-то были нормальными девушками...

Впрочем, сами они вполне довольны своей внешностью, а злопыхателям заявляют, что имеют свои взгляды на красоту. К примеру, Иванова мечтает стать похожей на куклу Bratz. Правда, губошлепка эта девушка-фрик недоумевает, почему с ней не хотят знакомиться парни, ведь она такая красивая?

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Метки: Андреа Иванова   губы   знаменитости   инъекции   косметология   самые большие губы   филлеры   фрик   
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13  комментариев
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17k
Alex 36 минут назад
Нет предела совершенству: губастая девушка-фрик решила увеличить еще и скулыПосмотреть
Нет предела совершенству: губастая девушка-фрик решила увеличить еще и скулы
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94
Анатолий 8 минут назад
Еб..ь!!!!! Что это?????????? Остановите Землю, я сойду.
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4k
просто Дмитрий 9 минут назад
За Ваши деньги мы из вашего лица хоть жопу обезьяны сделаем! Вам какую???
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11k
Михаил 12 минут назад
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13k
Павел Бреусов 13 минут назад
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4k
Lexx 16 минут назад
А кто всем этим дурам сказал, что это очень красиво и о#уеть как мужикам нравится?
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1k
liveevil Полчаса назад
Чтож, ждём когда её е*ало лопнет
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11k
kaboza Полчаса назад
походу наполнитель в мозг проник...безвозвратно...
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59k
Парагвайский шпион Полчаса назад
ПСИХИАТРИЯ. Крайне важное направление, на которое нельзя жалеть средств. Многих фриков - наркоманов - преступников можно было бы вылечить или поставить на учет и наблюдать. И это не только про нашу страну. Я про весь мир. Все вот эти вот лгбт и прочий сатанизм - это шоу больных людей. Если бы эту девочку вовремя поставили на учет, может и не превратилась бы в фрика...
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169k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 41 минуту назад
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57k
Опиум для народа 42 минуты назад
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